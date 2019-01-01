Промокоды Аленка на Сентябрь 2019

Бесплатная доставка

Что может быть приятнее, чем звонок курьера, который привез Вам целую коробку сладостей? Конечно же, понимать, что Вы не потратили на доставку ни копейки! Для особых сластен, онлайн-магазин «Аленка» представляет акцию бесплатной доставки на заказы суммой от 2900 рублей. Для того, чтобы воспользоваться предложением, Вам необходимо сложить все товары в корзину и перейти к странице оплате – сума доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.

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