Промокоды Аленка на Сентябрь 2019

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Шоколад фирмы «Аленка» с детства знаком каждому человеку. Но не все знают, что в официальном интернет-магазине можно так же купить кондитерские изделия таких известных марок, как «Красный Октябрь», «Рот фронт», «Бабаевский» и другие. Откройте для себя более 600 наименований конфет, ... среди которых, как легендарные, так и малоизвестные сорта, услуги бесплатной доставки по всей России, а так же множество акций, который помогут сделать вашу вкусную покупку еще и выгодной! Вы хотели бы сэкономить уже на следующей покупке? Отлично, просто скопируйте промокод Аленка интернет магазин и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр.1
Электронная почта:
shop@alenka.ru
Телефон:
8 (800) 444 14 96
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