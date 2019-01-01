Промокоды Аленка на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

Аленка - вкус, знакомый с детства

Шоколад фирмы «Аленка» с детства знаком каждому человеку. Но не все знают, что в официальном интернет-магазине можно так же купить кондитерские изделия таких известных марок, как «Красный Октябрь», «Рот фронт», «Бабаевский» и другие. Откройте для себя более 600 наименований конфет, ... среди которых, как легендарные, так и малоизвестные сорта, услуги бесплатной доставки по всей России, а так же множество акций, который помогут сделать вашу вкусную покупку еще и выгодной! Вы хотели бы сэкономить уже на следующей покупке? Отлично, просто скопируйте промокод Аленка интернет магазин и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Аленка

Контакты Аленка

Юридический адрес:
115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр.1

Электронная почта:
shop@alenka.ru

Телефон:
8 (800) 444 14 96

Соц. сети:

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Сладкие новости

Сладкие новости

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Дисконтная карта для сластен

Дисконтная карта для сластен

Ассортимент онлайн-магазина настолько большой, что уйти с небольшой покупкой практически невозможно! Карта постоянного покупателя поможет Вам покупать больше, но платить меньше! Для участия в программе лояльности, Вам необходимо совершить покупку на сумму от 300 рублей в любом розничном филиале «Аленка». Сразу после этого на бонусную карту будут начислены первые баллы, которыми Вы можете оплатить до 50% будущей покупки! Вы так же можете оформить виртуальную карту, сделав запрос в своем Личном кабинете на официальном сайте. Помните, скидка по карте лояльности не всегда совмещается с промокодами Аленка на скидку.
С подробными условиями участия в программе лояльности можно ознакомиться в соответствующем разделе. 

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Что может быть приятнее, чем звонок курьера, который привез Вам целую коробку сладостей? Конечно же, понимать, что Вы не потратили на доставку ни копейки! Для особых сластен, онлайн-магазин «Аленка» представляет акцию бесплатной доставки на заказы суммой от 2900 рублей. Для того, чтобы воспользоваться предложением, Вам необходимо сложить все товары в корзину и перейти к странице оплате – сума доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.
Вы хотели бы воспользоваться бесплатной доставкой, даже для маленького заказа? Наш совет – внимательно следите за обновлениями на нашей странице! Как только в сети появится промокод Аленка интернет магазин бесплатная доставка, мы тут же его опубликуем!

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