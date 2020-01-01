Промокоды и скидки АльфаСтрахование | Июль 2020

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Юридический адрес:
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5
Электронная почта:
alfastrah@alfastrah.ru
Телефон:
+7 495 788 0 999
Соц. сети:
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Получите скидку на любой страховой продукт АльфаСтрахование при подписке на новостную рассылку сервиса. Оставьте свой электронный адрес на сайте в специальном окне, и в ответном письме Вы получите промокод со скидкой на заказ. В новостной рассылке Вам также будут приходить все новос ... ти сервиса и актуальные специальные предложения.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5
Электронная почта:
alfastrah@alfastrah.ru
Телефон:
+7 495 788 0 999
Соц. сети:
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Группа АльфаСтрахование – одна из крупнейших российских страховых компаний, имеющая более 270 региональных представительств в России. Опыт ее работы в сфере страховых услуг – более 25 лет, а стабильность СК подтверждена крупным уставным капиталом в размере 7,5 млрд рублей и собственными средствами в объеме более 17 млрд рублей. Рейтинг ее надежности, по данным Fitch Ratings и Standard & Poor’s Global Ratings, соответствует BB+, а по версии Эксперт РА – ruAA+ и A++. Эти оценки независимых аналитиков – крепкое подтверждение стабильности СК АльфаСтрахование.
Организация предлагает населению и юридическим лицам более 100 страховых продуктов, список которых расширяется. Оформление полисов доступно онлайн на сайте СК. Пользуясь спецпредложениями и используя промокоды, участвуя в акциях и применяя скидочные купоны, застраховать здоровье, жизнь, имущество или ответственность в СК можно со скидкой. На этой странице публикуются действующие акции и актуальные промокоды, доступные сегодня всем читателям.
Для получения скидок на услуги страхования можно воспользоваться дисконтным купоном, получаемым посредством ввода промокода. Для этого нужно найти на странице подходящее предложение и кликнуть на него. Промокод автоматически скопируется в буфер обмена, и запустится перенаправление на сайт страховой компании. После этого действия будут такими:
Выбрать на сайте СК вид страховки, который участвует в акции с промокодом.
Перейти на страницу выбора параметров страхуемого объекта и расчета стоимости полиса.
Вверху страницы выбора характеристик объекта страхования указать код купона в поле «Промокод».
Применить скидку, используя одноименную кнопку, и получить дисконт на оформление страхового полиса.
Завершить оформление страховки, следуя подсказкам и инструкциям сайта.
Стоит обратить внимание, что акционные промокоды могут действовать на ограниченное количество предложений. Не всегда возможно их использование совместно с другими видами дисконта. В таких случаях нужно выбрать один из вариантов скидки.
Получать скидки на приобретение страховых полисов в СК можно и без промокодов, используя другие виды дисконта в рамках спецпредложений и акций:
Кешбэк при оформлении полисов. В рамках проводимых акций СК возвращает часть средств, потраченных на покупку полиса. Это живые деньги, которые возвращаются на банковскую карту и затем могут использоваться на любые расходы.
Кешбэк для ответственных. Некоторые виды страхования позволяют в рамках акций вернуть часть денег, потраченных на полис. Например, водители, оформившие КАСКО, за время действия которого страховой случай не наступил, могут получить виртуальную карту с кешбэком и использовать ее для бесконтактной оплаты покупок посредством NFC.
АльфаБаллы. Для постоянных клиентов страховой компании действует программа лояльности, позволяющая накапливать баллы для оплаты новых услуг. Количество начисляемых баллов зависит от потраченной суммы. Каждый бонус равен одному рублю. При покупке нового полиса баллами программы лояльности можно оплатить до 30 % от его стоимости. Чем больше страховок покупает клиент – тем больше будет и количество баллов, начисляемых за последующие расходы.
Скидки онлайн. Страховые предложения, доступные для оформления онлайн, в рамках акций доступны со скидкой. Чтобы получить дисконт, нужно заказать полис и оплатить его банковской картой на сайте СК.
Комплексные продукты. Приобретая несколько страховок в одном пакете или страхуя сразу всех членов семьи, клиент потратит меньше, чем при раздельном оформлении таких полисов. Например, можно застраховать близких на случай травм или онкологических заболеваний либо оформить вместе ОСАГО и КАСКО на автомобиль и получить скидку.
Узнавать о новых акционных предложениях СК АльфаСтрахование можно на этой странице. Зарегистрированные клиенты страховой компании также могут подписаться на рассылку новостей по электронной почте, чтобы первыми получать уведомления о скидках.
Компания АльфаСтрахование предлагает выбор страховых продуктов для частных клиентов и бизнеса. Среди них как распространенные полисы вроде обязательного страхования здоровья (ОМС) или гражданской ответственности водителей (ОСАГО), так и уникальные. Чаще всего скидку можно получить при оформлении:
автомобильных страховок (ОСАГО, ДСАГО, КАСКО);
страхования здоровья и жизни (ОМС, ДМС, страховка от несчастных случаев);
полиса страхования имущества (недвижимости, банковских счетов, крупных покупок, ипотечных кредитов).
Актуальные акции страховой компании публикуются на сайте в разделе «Новости», где каждый может ознакомиться с действующими спецпредложениями.
Страховая компания предлагает десятки продуктов, доступных для оформления онлайн. Чтобы купить такой полис, нужно заполнить анкету на сайте и рассчитать стоимость. После этого оплатить страховку можно любым удобным способом:
картой на сайте;
электронными деньгами (QIWI и т. д.);
наличными в терминале самообслуживания;
в банковском отделении;
в офисе СК.
Некоторые виды страховки недоступны онлайн. Для их оформления нужно посетить ближайший офис СК АльфаСтрахование.
Необходимо зайти на страницу АльфаСтрахование и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от АльфаСтрахование необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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Наши специалисты отбирают только действующие предложения АльфаСтрахование.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.