Промокоды и скидки Ригла | Сентябрь 2020

Об оплате и доставке в аптеке Ригла

На сайте аптечного бренда можно забронировать нужные товары, чтобы потом забрать их из ближайшей аптеки либо заказать курьерскую доставку на дом. Заказы оплачиваются при получении. Расчет с курьером возможен только наличными, а при самовывозе — наличными или картой.

Доставка выполняется на следующий день или через день после оформления заказа в онлайн-магазине Ригла, и ее стоимость зависит от удаленности адреса клиента. При покупке от определенной суммы она может быть бесплатной. Согласно российскому законодательству доставка лекарственных средств, витаминов и биологических добавок запрещена, поэтому услугу можно оформить только на позиции из нелекарственного ассортимента.

Удобный вариант – собрать корзину на сайте и оформить самовывоз. Как только заказ собран, аптека Ригла пришлет сообщение, что можно за ним приходить. Если товары в наличии, все будет готово уже через 2 часа, но пакет может ждать заказчика до трех суток. При этом покупать с бронированием дешевле, чем просто прийти в аптеку. К тому же вас обслужат гораздо быстрее. Плюс оплата бонусами возможна только при самовывозе.