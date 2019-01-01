Промокоды Бифри на Сентябрь 2019

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BeFree – это бренд, специализирующийся на стильной и доступной одежде для молодежи. В официальном интернет-магазине Вы найдете одежду и обувь по демократичным ценам, а так же большое количество акций и специальных предложений. Экономьте до 70% на стоимости товаров в разделе распрода... ж, пользуйтесь услугой бесплатной доставки и всегда выглядите неотразимо! Хотите совершить выгодную покупку прямо сейчас? Отлично, воспользуйтесь одним из промокодов Бифри, которые мы собрали для Вас на нашей странице. Просто скопируйте комбинацию из букв и цифр и вставьте ее в специально отведенное для этого поле в разделе оплаты заказа.
Юридический адрес:
улица 10-я Красноармейская, дом 22, Санкт-Петербург, 190103
Электронная почта:
info@befree.ru
Телефон:
8-(800) 250-01-02
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BeFree знает, что в жизни есть вещи поважнее высокой моды, поэтому дает своим покупателям шанс приобрести стильные вещи по доступным ценам. В разделе «акции» Вас ждет множество выгодных предложений, среди которых: скидка до 20% на новинки сезона, 50% на всю коллекцию, бесплатная доставка и многое другое. Так же, в распродаже Вы сможете приобрести модные аксессуары по цене от 79 рублей, футболки от 400 рублей и многое другое. Следите за обновлениями, ведь ассортимент распродажи постоянно пополняется!
Виртуальная бонусная карта позволит Вам экономить до 30% на покупках как в розничных, так и в интернет-магазине befree. Совершая покупки, Вы сможете копить или списывать баллы, в зависимости от баланса вашей карты. Максимальное начисление бонусов за одну покупку составляет 5%. Помните, бонусы активизируются на 15 дней после покупки.
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BeFree дарит своим покупателям бесплатную курьерскую доставку на заказы от 2000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться этой акцией, Вам необходимо лишь сложить в виртуальную корзину все понравившиеся вещи и пройти к странице оплаты: сумма доставки автоматически будет вычтена из общей суммы заказа. Так же Вы можете оформить доставку в автоматические пункты выдачи PickPoint или воспользоваться услугами Почты России.
Сумма вашего заказа меньше 2000 рублей, но Вы все равно хотели бы воспользоваться бесплатной доставкой? Внимательно следите за обновлением акций и новостной рассылкой, периодически там появляются промокоды befree на доставку.
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Если по каким-то причинам Вы хотели бы вернуть товар, Вы можете сделать это в течение 14ти календарных дней. Для возврата Вы можете отнести товар в розничный магазин или выслать его обратно на склад интернет-магазина, заполнив перед этим форму возврата.