Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Booking | Ноябрь 2020

Экономьте на жилье вместе с Букинг. Активных купонов: 11

Лучшее
предложение

Скидка
Комфортный трансфер с аэропорта и обратно по промокоду Букинг
Истекает через 59 дней

4275Р
купон

Скидка
Забронируй отель в Москве по выгодной цене от 4275 рублей
Истекает через 23 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Лучшие отели Казани по доступным ценам по промокоду Booking
Истекает через 26 дней

Лучшие
предложения

Скидка
Лучшее размещение в отелях Санкт-Петербурга
Истекает через 26 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Центр помощи партнерам Booking.com
Истекает через 59 дней

Лучшие
предложения

Скидка
Пляжный отдых на курортах России в уютных номерах
Истекает через 26 дней

Лучшие
цены

Скидка
Загородные отели, гостиницы и пансионаты в ближайшем Подмосковье по разумным ценам
Истекает через 54 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Бюджетный отдых в Сочи найдёте только на Booking.com
Истекает через 17 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Бронируйте лучшие отели на Букинг
Истекает через 10 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подпишись и будь в курсе самых горячих предложений от Букинг
Истекает через 10 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Нашли дешевле? Вернём разницу в цене!
Истекает через 10 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Комфортный трансфер с аэропорта и обратно по промокоду Букинг
Истекает через 59 дней

4275Р
купон

Скидка
Забронируй отель в Москве по выгодной цене от 4275 рублей
Истекает через 23 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Лучшие отели Казани по доступным ценам по промокоду Booking
Истекает через 26 дней

Лучшие
предложения

Скидка
Лучшее размещение в отелях Санкт-Петербурга
Истекает через 26 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Центр помощи партнерам Booking.com
Истекает через 59 дней

Лучшие
предложения

Скидка
Пляжный отдых на курортах России в уютных номерах
Истекает через 26 дней

Лучшие
цены

Скидка
Загородные отели, гостиницы и пансионаты в ближайшем Подмосковье по разумным ценам
Истекает через 54 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Бюджетный отдых в Сочи найдёте только на Booking.com
Истекает через 17 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Бронируйте лучшие отели на Букинг
Истекает через 10 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подпишись и будь в курсе самых горячих предложений от Букинг
Истекает через 10 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Нашли дешевле? Вернём разницу в цене!
Истекает через 10 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Aviasales

-999Р

Акция

Авиабилеты из Сочи в Москву от 999 рублей

OneTwoTrip

-20%

Акция

Кэшбэк 20% за поездки по России при оплате картой МИР

Biletix

-10500Р

Акция

Всего от 10500 рублей перелет из Москвы в Амстердам

Hotels.com

-8%

Промокод

Используйте купон Hotels.com и получите скидку 8% на размещение

Популярные магазины

Путешествуйте с умом!

Отдохнуть подешевле, заплатить поменьше – логичное желание каждого отпускника. Booking.com — сайт №1 для бронирования жилья в путешествиях в любой точке мира. Самая гигантская база отелей, хостелов и апартаментов. Также частенько проскакивают супер выгодные предложения. Присутствует ... встроенная система лояльности Booking Genius, кроме того забронировать жилье без оплаты, заказать трансфер, взять в прокат авто, подобрать авиабилеты и даже зарезервировать столик в ресторане. Бронируйте, не выходя из дома и не переплачивая, поскольку цены на жилье здесь недорогие.


Посетить Booking.com
Контакты Booking.com

Юридический адрес:
Herengracht 597, 1017 CE, Амстердам, Нидерланды, Postbus 1639 1000 BP Амстердам Нидерланды

Телефон:
+31 20 712 5609

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
OneTwoTrip
Aviasales
Kupibilet
Полис 812

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Путешествуйте с умом!

Отдохнуть подешевле, заплатить поменьше – логичное желание каждого отпускника. Booking.com — сайт №1 для бронирования жилья в путешествиях в любой точке мира. Самая гигантская база отелей, хостелов и апартаментов. Также частенько проскакивают супер выгодные предложения. Присутствует ... встроенная система лояльности Booking Genius, кроме того забронировать жилье без оплаты, заказать трансфер, взять в прокат авто, подобрать авиабилеты и даже зарезервировать столик в ресторане. Бронируйте, не выходя из дома и не переплачивая, поскольку цены на жилье здесь недорогие.


Посетить Booking.com
Контакты Booking.com

Юридический адрес:
Herengracht 597, 1017 CE, Амстердам, Нидерланды, Postbus 1639 1000 BP Амстердам Нидерланды

Телефон:
+31 20 712 5609

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
OneTwoTrip
Aviasales
Kupibilet
Полис 812

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Booking.com

Подробнее о Booking.com

Подробнее о Booking.com

Сервис Booking.com – система онлайн-бронирования. Сайт запущен в 1996 году, и сегодня это самый надежный агрегатор жилья в мире. Сервис сразу получил известность, а сейчас им ежедневно пользуются более миллиона туристов по всему миру. 

 

Компания делает поездки максимально комфортными: сервис доступен на 40 языках, а поиск жилья и авиабилетов облегчает удобная система фильтрации. Владельцы Букинг заботятся о комфорте и безопасности своих клиентов, поэтому на сайте публикуется только проверенная информация, реальные фотографии жилья и отзывы постояльцев. 

Как активировать промокод на Booking.com

Как активировать промокод на Booking.com

Бронирование жилья и авиабилетов на Букинг позволяет экономить на путешествиях. Но цена станет еще ниже, если активировать промокод. Это код из комбинации букв и цифр, который позволяет получить скидку. Найти действующие промокоды можно на нашем сайте. Мы регулярно добавляем новые скидочные купоны.  

Для активации промокода воспользуйтесь инструкцией:

  1. Изучите предложения на нашем сайте и выберите актуальный промокод. Проверьте условия использования купона на скидку и сроки его действия.

  2. Нажмите на выбранный код купона, и он будет автоматически скопирован в буфер обмена.

  3. Перейдите на сайт Booking.com и укажите, куда и когда вы собираетесь отправиться в путешествие.

  4. Среди представленных на сайте вариантов найдите номер или квартиру для бронирования.

  5. Перейдите к оформлению и после указания личных данных вставьте код купона в поле «У вас есть промокод?».

После нажатия на кнопку «Использовать» промокод будет активирован, а цена бронирования уменьшится согласно условиям действия предложения.

Другие способы экономии на Booking.com

Другие способы экономии на Booking.com

Промокоды позволяют оформить бронирование с высокой скидкой. Но это не единственный способ экономии на Букинг. Сервис предлагает другие варианты:

  • Мобильное приложение. У системы бронирования есть своя программа на смартфоны с ОС Android и iOS. В приложении можно сохранять понравившиеся предложения в избранное, задавать вопросы в круглосуточную службу поддержки и получать дополнительные скидки.

  • Акции. Периодически сервис снижает цены на бронирование. Все акционные предложения отмечены в каталоге красным цветом.

  • Рассылка. Для подписки нужно ввести электронную почту на сайте. После этого пользователь будет регулярно получать новости и спецпредложения от Букинг. Периодически подписчикам отправляют персональные промокоды.

  • Genius. Это программа лояльности от Booking.com. Для получения первого уровня нужно дважды забронировать жилье на сайте. После этого участник программы лояльности получает доступ к дополнительной скидке на некоторые объекты. Со второго уровня пользователь может бесплатно повысить категорию номера.

  • Социальные сети. У сервиса есть страницы в Instagram и Facebook. Там компания рассказывает о последних событиях и делится уникальными предложениями специально для подписчиков.

  • Бонус за друга. Нужно скопировать реферальную ссылку из личного кабинета и отправить по почте друзьям. Если они перейдут по ней и забронируют любой объект, то пользователь получает бонусы. 

При первом бронировании компания предоставляет дополнительную скидку для новых клиентов.

Система снижает стоимость аренды, если пользователь находит аналогичный вариант размещения на другом сайте, но дешевле. Для этого нужно связаться со службой поддержки минимум за сутки до даты заезда.

Что можно выгодно забронировать на Booking.com

Что можно выгодно забронировать на Booking.com

Компания Booking.com специализируется на предоставлении услуг по бронированию номеров в отелях. Помимо этого, через сервис путешественники могут выгодно арендовать:

  • апартаменты и квартиры;

  • мотели;

  • целые дома.

Этот сервис позволяет по выгодной цене приобрести билеты на самолет на внутренние и международные рейсы. 

Компания также предлагает арендовать автомобиль. В стоимость аренды уже включена страховка и обязательные сборы, поэтому туристам не нужно вносить дополнительные взносы.

В отдельной вкладке выделены варианты досуга. В этой категории можно по низкой цене приобрести билеты в музеи и забронировать экскурсии с гидом. Часто там выкладывают предложения о покупке билетов на круизы.

С этим сервисом можно сэкономить на трансфере. Компания предлагает забронировать такси до аэропорта или отеля. При переносе рейса доступна бесплатная отметена такси.

Чаще всего акционные цены появляются на бронирование жилья внутри страны, в которой находится пользователь сайтом.

Способы оплаты на Booking.com

Способы оплаты на Booking.com

Для бронирования отелей и покупки билетов на Booking.com можно использовать кредитную или дебетовую карту. Путешественникам не нужно переживать за сохранность данных, поскольку на сервисе действует безопасный платеж. После оплаты клиент получает подтверждение на электронную почту. В письме есть информация о способах изменения или отмены бронирования. 

Большинство отелей предлагают внести предоплату при бронировании, но есть гостиницы, где такая опция недоступна. Кроме того, некоторые тарифы – невозвратные, то есть при отмене поездки деньги не возвращаются.

Часто задаваемые вопросы про Booking.com

★ Как получить промокоды в Booking.com?

Необходимо зайти на страницу Booking.com и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Booking.com?

Чтобы воспользоваться промокодом от Booking.com необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Booking.com доступно | Ноябрь?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Booking.com актуальны | Ноябрь?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Booking.com.

★ Почему стоит использовать купоны Booking.com?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Booking.com

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКомфортный трансфер с аэропорта и обратно по промокоду Букингне требуется
СкидкаЗабронируй отель в Москве по выгодной цене от 4275 рублейне требуется
СкидкаЛучшие отели Казани по доступным ценам по промокоду Bookingне требуется
СкидкаЛучшее размещение в отелях Санкт-Петербургане требуется
СкидкаЦентр помощи партнерам Booking.comне требуется
СкидкаПляжный отдых на курортах России в уютных номерахне требуется
СкидкаЗагородные отели, гостиницы и пансионаты в ближайшем Подмосковье по разумным ценамне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.