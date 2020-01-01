Что можно выгодно забронировать на Booking.com

Компания Booking.com специализируется на предоставлении услуг по бронированию номеров в отелях. Помимо этого, через сервис путешественники могут выгодно арендовать:

апартаменты и квартиры;

мотели;

целые дома.

Этот сервис позволяет по выгодной цене приобрести билеты на самолет на внутренние и международные рейсы.

Компания также предлагает арендовать автомобиль. В стоимость аренды уже включена страховка и обязательные сборы, поэтому туристам не нужно вносить дополнительные взносы.

В отдельной вкладке выделены варианты досуга. В этой категории можно по низкой цене приобрести билеты в музеи и забронировать экскурсии с гидом. Часто там выкладывают предложения о покупке билетов на круизы.

С этим сервисом можно сэкономить на трансфере. Компания предлагает забронировать такси до аэропорта или отеля. При переносе рейса доступна бесплатная отметена такси.

Чаще всего акционные цены появляются на бронирование жилья внутри страны, в которой находится пользователь сайтом.