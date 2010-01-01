Промокоды и скидки Boxberry | Июнь 2020

0 оценок поставлено средняя 0
500Р
купон
14%
купон
Лучшее
предложение
500Р
купон
14%
купон
Лучшее
предложение
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
...
Соц. сети:
Компания Боксберри входит в группу «Урал-Пресс», созданную в 1992 году. С 2010 года она предоставляет курьерские услуги для интернет-магазинов и других представителей бизнеса, занимающихся интернет-торговлей, а с 2014 года они доступны также и частным лицам.
Служба обеспечивает перевозку разных отправлений между собственными отделениями или «от двери до двери». Компания доставляет посылки и письма внутри России, а также из других стран. Она гарантирует сохранность грузов, а при желании отправитель всегда может застраховать отправление.
Сегодня компания Boxberry сотрудничает с более чем 1500 интернет-магазинами, а ее офисы открыты более чем в 350 городах. При этом служба продолжает активно развивать направление дополнительных услуг и увеличивать количество отделений. Кроме того, компания сотрудничает с владельцами сетей постаматов.
Boxberry старается, чтобы доставка была не только быстрой, но и недорогой. Она предоставляет клиентам разные способы сэкономить на услугах доставки. Один из них – использование промокода. Это комбинация символов, которая дает клиенту право на скидку или другой бонус. Список действующих спецпредложений и акций размещен на нашем сайте.
Воспользоваться промокодом на скидку просто. Для этого клиенту потребуется выполнить 5 действий:
Выбрать в списке актуальных предложений интересный для себя вариант. Нужно также изучить условия его использования. Некоторые промокоды действуют только на первый заказ или на доставку между определенными городами.
Нажать на кнопку акции. Код купона будет автоматически скопирован, а затем сервис перенаправит пользователя на страницу сайта службы доставки. Для получения скидки по некоторым акциям вводить промокод не надо. В этом случае сервис покажет соответствующее предупреждение.
Начать оформление заказа. Потребуется указать информацию о городах отправления и получения посылки, ее оценочную стоимость и выбрать тип упаковки. После этого сайт службы доставки предложит рассчитать стоимость доставки.
Ввести в форме заказа промокод. Его надо набрать вручную или вставить из буфера обмена в специальное поле.
Закончить оформление доставки. После активации промокода стоимость услуг будет пересчитана и клиент сразу увидит, сколько рублей он смог сэкономить. Ему потребуется также указать данные об адресах и контактных данных отправителя и получателя посылки.
Список действующих купонов регулярно обновляется. Все коды имеют ограниченный срок действия.
Boxberry не ограничивается только кодами на скидки и регулярно проводит для клиентов разные маркетинговые мероприятия, позволяющие получать скидки и подарки. Несколько советов помогут сделать доставку через службу более выгодной:
зарегистрируйте личный кабинет, чтобы контролировать статус отправлений, быстро формировать электронные накладные, а также получить доступ к эксклюзивным акциям и спецпредложениям;
обратите внимание на информацию об актуальных акциях, размещенную в виде баннеров на главной странице сайта службы доставки;
подпишитесь на группы компании в социальных сетях, чтобы оперативно узнавать о новых акциях, участвовать в конкурсах и розыгрышах призов.
Частные лица чаще всего пользуются услугами доставки из интернет-магазинов или пересылки отправлений между городами РФ. Но Boxberry также оказывает услуги по безопасному получению товаров от продавцов с разных площадок — Avito, Юла, Ярмарка Мастеров. Кроме того, служба занимается международной доставкой отправлений.
Кроме того, компания предлагает сопутствующие услуги:
оповещение о статусе отправления по email, SMS или звонком;
страхование грузов;
предоставление упаковки;
возможность проверки содержимого при курьере или сотруднике пункта выдачи;
таможенное оформление грузов.
В интернет-магазине также доступна отправка посылок наложенным платежом (в т. ч. с оплатой банковской картой), организация логистики для торговых предприятий, прием возвращаемых товаров и т. д. Промокоды и акции для частных клиентов и юридических лиц могут различаться.
Частным лицам Boxberry предлагает оплатить отправку посылок или писем с помощью банковской карты или наличными. Промокод можно применить только при оформлении экспресс-накладной на сайте компании. В отделении сотрудники при необходимости помогут заполнить документы, но воспользоваться скидочным купоном не получится.
Отправить посылку можно в отделениях Боксберри или вызвав курьера. Отправитель также может выбрать доставку отправления в офис компании или на дом (работу) получателю. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально, с учетом маршрута пересылки, габаритов письма или посылки и других факторов. Заранее узнать, сколько будет стоить доставка, можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте службы. При поступлении отправления в город выдачи отправителю поступает уведомление по СМС.