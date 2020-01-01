Промокоды Candy на Март 2020

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Посетить Candy
Контакты Candy

Юридический адрес:
Московская область, г. Дубна, улица Университетская, дом 7/2, пом. 22

Электронная почта:
shop@candy.ru

Телефон:
8-800-707-64-16

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Рассрочка в Candy

Откладываете деньги, чтобы приобрести новую бытовую технику? В интернет-магазине Candy Вам не придется этого делать. Совместно с Тинькофф Банк они запустили беспроцентную рассрочку на сумму от 3000 до 200000 рублей сроком от 3 до 24 месяцев. Складывайте необходимые товары в корзину, ... оформляйте заявку онлайн и получайте заказ без первоначального взноса. А чтобы покупки были еще выгоднее, используйте промокод Candy на дополнительную скидку.


Посетить Candy
Контакты Candy

Юридический адрес:
Московская область, г. Дубна, улица Университетская, дом 7/2, пом. 22

Электронная почта:
shop@candy.ru

Телефон:
8-800-707-64-16

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Just.ru
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Все Инструменты
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Бесплатная доставка

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Уцененные товары в Candy

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Акции в магазине Candy

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