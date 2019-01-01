Промокоды Ситилинк на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

В Ситилинк за скидками

Ситилинк – один из крупнейших российских онлайн-дискаунтеров. Там Вы найдете более 65 000 наименований бытовой техники, цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей по самым выгодным ценам. Приобретайте канцтовары, кожгалантерею, товары для спор... та и отдыха и многое другое по ценам, которых не найти ни в одном розничном магазине. А регулярные акции, бонусные программы и удобная система размещения заказа сделают шоппинг незабываемым. Так же Ситилинк предоставляет покупателям сервис «конфигуратор», который поможет подобрать комплектующие для системного блока, а так же узнать мнения других пользователей о созданной комплектации.


Посетить Ситилинк

Контакты Ситилинк

Юридический адрес:
107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21

Телефон:
8 (495)780-20-02

Соц. сети:

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У нас в клубе

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Новый дом для старых вещей

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