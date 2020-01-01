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Промокоды и скидки Clarins | Июнь 2020

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Контакты Clarins

Электронная почта:
service.ru@clarins.com

Телефон:
8-800-770-06-06

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить Clarins
Контакты Clarins

Электронная почта:
service.ru@clarins.com

Телефон:
8-800-770-06-06

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Специальные предложения от Clarins

Подробнее о магазине Clarins.ru

Подробнее о магазине Clarins.ru

Косметическая компания Clarins.ru – это бренд с более чем 70-летней историей, появившийся во Франции в 1947 году. Его основатель с самого начала вдохновлялся женщинами, внимательно прислушиваясь к их потребностям и изобретая средства, улучшающие жизнь и изменившие индустрию красоты. Кларанс в России – это большой интернет-магазин косметических средств для мужчин и женщин, предлагающий натуральные и экологичные продукты и современный сервис.

Компания Clarins.ru предлагает сотни продуктов для красоты и ухода за телом, большой выбор ароматов и специальные наборы средств. Заказать их с дисконтом можно, применяя промокоды и участвуя в акциях магазина. На этой странице регулярно публикуются актуальные спецпредложения, промокоды и другие виды скидок, доступные читателям. Воспользоваться ими могут новые посетители магазина и его постоянные клиенты.

Как воспользоваться промокодом на покупки в Clarins.ru

Как воспользоваться промокодом на покупки в Clarins.ru

Чтобы участвовать в акции и получить скидку, предоставляемую после ввода купона, нужно выбрать предложение на этой странице и кликнуть по нему. Промокод будет скопирован в буфер обмена, и произойдет переадресация в каталог. Если перенаправление не запускается автоматически – можно кликнуть по ссылке вручную. Далее следует произвести такой порядок действий:

  1. Выбрать в каталоге позиции, на которые распространяется действие промокода.

  2. Добавить интересующие средства в корзину для оформления нового заказа.

  3. Перейти в корзину для оформления покупки, выбора параметров оплаты и доставки.

  4. В отведенном поле справа ввести код купона и активировать промокод для получения дисконта.

  5. Завершить оформление заказа.

Скидки, предоставляемые по вводу промокода, могут не суммироваться с другими дисконтными предложениями. Поэтому при наличии альтернатив лучше выбрать вариант, с которым затраты меньше.

Еще больше скидок в Clarins.ru без купонов

Еще больше скидок в Clarins.ru без купонов

Специальные предложения Кларанс не ограничиваются промокодами. Чтобы сделать продукцию доступнее, компания устраивает распродажи, дарит бонусы и другие подарки постоянным клиентам и новичкам.

  1. Программа лояльности. В рамках дисконтной программы постоянные покупатели Clarins.ru получают скидки, размер которых зависит от активности. Чем больше сумма заказов за последний год – тем крупнее дисконт и больше привилегий дарит магазин.

  2. Бесплатная доставка. Заказы, сделанные на крупную сумму, перевозятся бесплатно. Заказывая несколько позиций одновременно, платить за их доставку не нужно. Постоянные покупатели в статусе «гуру» могут бесплатно пользоваться доставкой покупок вне зависимости от их стоимости.

  3. Подарки за покупки. При заказе позиций, участвующих в спецпредложениях, дополнительно бесплатно предоставляются бонусные косметические продукты Кларанс.

  4. Пробники при заказе. Оформляя любой заказ, постоянные покупатели получают в подарок пробники и миниатюры других продуктов компании.

  5. Регулярные акции. В разделе «Акции» публикуется актуальный каталог косметических средств, которые можно купить с дисконтом.

  6. Наборы средств. Специальные наборы косметики в Clarins.ru – это возможность заказать комплект из нескольких наименований продуктов по цене меньшей, чем при их покупке по-отдельности.

Следить за обновлениями ассортимента и специальными предложениями в каталоге станет удобнее, если подписаться на рассылку по электронной почте. Все подписчики первыми получают извещения о новых поступлениях и дисконтах, а также персональные скидки. Раньше такая возможность предоставлялась только держателям дисконтных карт, достигшим статуса «гуру».

Качественная косметика и парфюмерия с дисконтом в Clarins.ru

Качественная косметика и парфюмерия с дисконтом в Clarins.ru

Товары Clarins.ru – это большой каталог натуральных и экологически чистых продуктов для ухода за телом, красоты и здоровья. В регулярных распродажах участвуют все группы товаров, но чаще всего приобрести с дисконтом можно:

  • сезонные (весенние, летние, зимние, осенние) наборы для ухода за кожей;

  • кремы и лосьоны;

  • средства для антивозрастного ухода;

  • подарочные комплекты косметики;

  • продукты для беременных и молодых мам;

  • мужскую косметику и парфюмерию.

Популярные продукты, предлагаемые с дисконтом, публикуются на главной странице интернет-магазина.

Доставка и оплата заказов в Кларанс

Доставка и оплата заказов в Кларанс

После оформления заказа его можно оплатить такими способами:

  • банковской картой на сайте онлайн;

  • наличными или картой курьеру при получении;

  • через Apple Pay в браузере Safari (если компьютер, планшет или смартфон поддерживает такую оплату).

Чтобы рассчитаться с курьером с помощью банковской карты, при совершении заказа желательно указать это, чтобы подтвердить наличие у него мобильного терминала. После оформления заказы передаются курьерам для доставки. Сроки и стоимость ее выполнения зависят от города проживания. Логистические операторы, доставляющие посылки – службы экспресс-доставки Pony Express и RedExpress.

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