Промокоды и скидки Clarins | Июнь 2020

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Электронная почта:
service.ru@clarins.com
Телефон:
8-800-770-06-06
Соц. сети:
Косметическая компания Clarins.ru – это бренд с более чем 70-летней историей, появившийся во Франции в 1947 году. Его основатель с самого начала вдохновлялся женщинами, внимательно прислушиваясь к их потребностям и изобретая средства, улучшающие жизнь и изменившие индустрию красоты. Кларанс в России – это большой интернет-магазин косметических средств для мужчин и женщин, предлагающий натуральные и экологичные продукты и современный сервис.
Компания Clarins.ru предлагает сотни продуктов для красоты и ухода за телом, большой выбор ароматов и специальные наборы средств. Заказать их с дисконтом можно, применяя промокоды и участвуя в акциях магазина. На этой странице регулярно публикуются актуальные спецпредложения, промокоды и другие виды скидок, доступные читателям. Воспользоваться ими могут новые посетители магазина и его постоянные клиенты.
Чтобы участвовать в акции и получить скидку, предоставляемую после ввода купона, нужно выбрать предложение на этой странице и кликнуть по нему. Промокод будет скопирован в буфер обмена, и произойдет переадресация в каталог. Если перенаправление не запускается автоматически – можно кликнуть по ссылке вручную. Далее следует произвести такой порядок действий:
Выбрать в каталоге позиции, на которые распространяется действие промокода.
Добавить интересующие средства в корзину для оформления нового заказа.
Перейти в корзину для оформления покупки, выбора параметров оплаты и доставки.
В отведенном поле справа ввести код купона и активировать промокод для получения дисконта.
Завершить оформление заказа.
Скидки, предоставляемые по вводу промокода, могут не суммироваться с другими дисконтными предложениями. Поэтому при наличии альтернатив лучше выбрать вариант, с которым затраты меньше.
Специальные предложения Кларанс не ограничиваются промокодами. Чтобы сделать продукцию доступнее, компания устраивает распродажи, дарит бонусы и другие подарки постоянным клиентам и новичкам.
Программа лояльности. В рамках дисконтной программы постоянные покупатели Clarins.ru получают скидки, размер которых зависит от активности. Чем больше сумма заказов за последний год – тем крупнее дисконт и больше привилегий дарит магазин.
Бесплатная доставка. Заказы, сделанные на крупную сумму, перевозятся бесплатно. Заказывая несколько позиций одновременно, платить за их доставку не нужно. Постоянные покупатели в статусе «гуру» могут бесплатно пользоваться доставкой покупок вне зависимости от их стоимости.
Подарки за покупки. При заказе позиций, участвующих в спецпредложениях, дополнительно бесплатно предоставляются бонусные косметические продукты Кларанс.
Пробники при заказе. Оформляя любой заказ, постоянные покупатели получают в подарок пробники и миниатюры других продуктов компании.
Регулярные акции. В разделе «Акции» публикуется актуальный каталог косметических средств, которые можно купить с дисконтом.
Наборы средств. Специальные наборы косметики в Clarins.ru – это возможность заказать комплект из нескольких наименований продуктов по цене меньшей, чем при их покупке по-отдельности.
Следить за обновлениями ассортимента и специальными предложениями в каталоге станет удобнее, если подписаться на рассылку по электронной почте. Все подписчики первыми получают извещения о новых поступлениях и дисконтах, а также персональные скидки. Раньше такая возможность предоставлялась только держателям дисконтных карт, достигшим статуса «гуру».
Товары Clarins.ru – это большой каталог натуральных и экологически чистых продуктов для ухода за телом, красоты и здоровья. В регулярных распродажах участвуют все группы товаров, но чаще всего приобрести с дисконтом можно:
сезонные (весенние, летние, зимние, осенние) наборы для ухода за кожей;
кремы и лосьоны;
средства для антивозрастного ухода;
подарочные комплекты косметики;
продукты для беременных и молодых мам;
мужскую косметику и парфюмерию.
Популярные продукты, предлагаемые с дисконтом, публикуются на главной странице интернет-магазина.
После оформления заказа его можно оплатить такими способами:
банковской картой на сайте онлайн;
наличными или картой курьеру при получении;
через Apple Pay в браузере Safari (если компьютер, планшет или смартфон поддерживает такую оплату).
Чтобы рассчитаться с курьером с помощью банковской карты, при совершении заказа желательно указать это, чтобы подтвердить наличие у него мобильного терминала. После оформления заказы передаются курьерам для доставки. Сроки и стоимость ее выполнения зависят от города проживания. Логистические операторы, доставляющие посылки – службы экспресс-доставки Pony Express и RedExpress.