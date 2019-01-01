Космаси.ру промокоды на Сентябрь 2019

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3 оценки поставлены средняя 5

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Корейская косметика оригинальных брендов

Интернет-магазин корейской косметики Cosmasi.ru – это огромный выбор декоративной и уходовой косметики от ведущих брендов по самым выгодным ценам. На сайте представлено более 5000 наименований таких популярных производителей, как Secret Key, The Saem, Deoproce, La'Dor и других. Для ... вашего удобства, продукты рассортированы в категории, по марке и назначению. Вы так же можете обратиться к специалистам-консультантам по телефону горячей линии – они с радостью помогут Вам определиться с выбором! В магазине так же имеется бонусная программа и широкий набор акций, которые помогут Вам хорошо сэкономить! Вы хотели бы сделать покупку еще выгоднее? Отлично, примените один из из собранных нами промокодов Космаси ру и оцените качество сервиса по сниженной цене!


Посетить Cosmasi.ru

Контакты Cosmasi.ru

Юридический адрес:
Москва, Рябиновая улица, 41, к1, с1

Электронная почта:
shop@cosmasi.ru

Телефон:
8 (800) 302-0204

Соц. сети:

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Подарок при первом заказе

Подарок при первом заказе

Онлайн-магазин корейской косметики «Cosmasi» начинает баловать своих покупателей уже с первых кликов! Именно поэтому при первом же заказе Вы получаете ободок для нанесения масок и кремов совершенно бесплатно! Для того, чтобы воспользоваться акцией, Вам достаточно лишь сложить все понравившиеся средства в корзину и перейти к оплате заказа – подарок автоматически прибавится к уже имеющимся там товарам. Вы так же можете получить подарок, оформив подписку на новостную рассылку. Сделать это можно, указав свой электронный адрес во всплывающем диалоговом окне.

Бонусная программа

Бонусная программа

С бонусной программой онлайн-магазина корейской косметики «Cosmasi» Вы можете экономить до 100% на стоимости товаров! Просто зарегистрируйтесь на официальном сайте и получайте до 10% стоимости от всех покупок на свой бонусный счет. Помните, бонусы не начисляются за товары, приобретенные по акции. Вы так же можете зарабатывать бонусы, оставляя отзывы о товаре на сайте или других платформах. Получите до от 50 до 200 бонусных рублей за отзыв на Яндекс. Маркете или сайте irecommend! Помните, отзыв должен быть информативным и полезным для других покупателей. С подробными условиями акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте.

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы уже укомплектовали свой заказ и даже применили промокод Cosmasi ru? Отлично, осталось лишь оплатить и получить его! Вы можете произвести оплату наличными, банковской картой, интернет-банкингом, через сервис Яндекс.Деньги или при помощи платежных терминалов.
Доставка осуществляется курьером, в пунктах выдачи Grastin, в постаматах PickPoint, а так же в пунктах выдачи PickPoint. При единовременном заказе на сумму более 3000 рублей, доставка осуществляется бесплатно – Вам нужно лишь сложить все понравившиеся товары в корзину и перейти к странице оплаты заказа, сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости товара.

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