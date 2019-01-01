Космаси.ру промокоды на Сентябрь 2019

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3 оценки поставлены средняя 5
Интернет-магазин корейской косметики Cosmasi.ru – это огромный выбор декоративной и уходовой косметики от ведущих брендов по самым выгодным ценам. На сайте представлено более 5000 наименований таких популярных производителей, как Secret Key, The Saem, Deoproce, La'Dor и других. Для ... вашего удобства, продукты рассортированы в категории, по марке и назначению. Вы так же можете обратиться к специалистам-консультантам по телефону горячей линии – они с радостью помогут Вам определиться с выбором! В магазине так же имеется бонусная программа и широкий набор акций, которые помогут Вам хорошо сэкономить! Вы хотели бы сделать покупку еще выгоднее? Отлично, примените один из из собранных нами промокодов Космаси ру и оцените качество сервиса по сниженной цене!
Юридический адрес:
Москва, Рябиновая улица, 41, к1, с1
Электронная почта:
shop@cosmasi.ru
Телефон:
8 (800) 302-0204
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Доставка осуществляется курьером, в пунктах выдачи Grastin, в постаматах PickPoint, а так же в пунктах выдачи PickPoint. При единовременном заказе на сумму более 3000 рублей, доставка осуществляется бесплатно – Вам нужно лишь сложить все понравившиеся товары в корзину и перейти к странице оплаты заказа, сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости товара.