Промокоды и скидки Cskashop | Ноябрь 2020

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Юридический адрес:
127521, РФ, г.Москва, ул.Октябрьская, д.64, кв.9
Электронная почта:
support@cskashop.ru
Телефон:
8 (800) 200-30-36
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Для того, чтобы получить карту постоянного покупателя совершите единоразовую покупку на сумму от 25000 рублей в магазине ПФК ЦСКА в Москве о получите карту от работников магазина на скидку 10% на следующие покупки. Так же если сумма Ваших покупок в интернет — магазине cskashop.ru до ... стигла 100000 рублей, со следующим заказом Вы получите карту постоянного покупателя на скидку 10%. Станьте обладателем карты постоянного покупателя магазина ПФК ЦСКА и совершайте покупки со скидкой.
Юридический адрес:
127521, РФ, г.Москва, ул.Октябрьская, д.64, кв.9
Электронная почта:
support@cskashop.ru
Телефон:
8 (800) 200-30-36
Соц. сети:
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В официальном магазине Cskashop продается фирменная продукция футбольного клуба. Только здесь можно купить оригинальную экипировку и атрибутику с эмблемой ЦСКА, а также всевозможные товары для маленьких болельщиков.
Футболисты-любители найдут на сайте все: от возможности заказать футболку со своей фамилией и номером понравившегося игрока до постельного белья в стиле клуба.
Хотя в Москве открыта сеть розничных магазинов, у покупки онлайн есть большое преимущество. На сайте действует множество акций и промокодов, которые дают право на скидку от 5%. При этом Cskashop доставляет качественные аксессуары с символикой команды в любой населенный пункт не только России, но и мира.
Наш сервис публикует все скидки на товары для болельщиков, которые запускает клуб ЦСКА, а также договаривается с фирменным магазином о специальных предложениях для посетителей нашего сайта. Поэтому некоторые из купонов вы найдете только у нас.
Часть скидок доступна по промокоду. Как их использовать:
Нажмите на кнопку, чтобы открыть код купона. Он будет автоматически сохранен в буфер обмена, и перед вами откроется интернет-магазин ЦСКА.
Выберите футбольную форму или другую атрибутику, укажите количество и размер и перейдите к оформлению заказа.
В корзине введите промокод в поле для карты клиента и активируйте его.
Убедитесь, что общая сумма уменьшилась на скидку, которая была указана в условиях действия промокода.
Войдите в систему или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы завершить оформление заказа.
Другие купоны перенаправляют пользователя на страницу действующей сегодня акции. Чтобы получить по ним скидку, не нужен промокод: вы сразу попадаете в описание специального предложения или раздел футбольных товаров, продающихся по сниженной цене.
При покупке фирменных товаров ЦСКА можно получать дополнительные скидки и подарки. Например, в магазине есть:
раздел «Распродажа», в котором товары продаются за две трети или половину цены, а иногда и совсем за бесценок;
промокод на подарок за подписку на новостную рассылку магазина — нужно только оставить свой электронный адрес;
карта постоянного покупателя, которая дает право на крупную скидку как офлайн, так и онлайн.
Дисконтную карту оформляют и высылают вместе с очередным заказом, как только набирается определенная сумма покупок в интернет-магазине. Еще проще владельцам карты болельщика: ее нужно просто показать на кассе розничного магазина и вам выдадут дисконт.
Скидка по карте не суммируется с промокодами и акциями, поэтому покупатель может выбрать, какой вариант выгоднее.
На сайте товаров ЦСКА часто проходят акции на новую коллекцию игровой формы, футболки с автографами футболистов, детские тренировочные костюмы и экипировку, а также отдельные аксессуары, например чехлы для айфона или айпада.
Если такие спецпредложения обычно распространяются на определенную категорию товара, то промокоды, в основном, дают скидку на весь ассортимент:
футбольную и тренировочную форму, включая ретромодели;
мужскую и женскую одежду, в том числе на заказ;
детскую одежду, игровую форму и аксессуары;
товары с автографами, футбольные мячи и другие сувениры;
текстиль, посуду, часы и даже кресла с символикой футбольного клуба;
аксессуары: от галстуков и палантинов до сумок и курток для собак;
головные уборы;
атрибутику болельщика: от флагов и шарфов до наклеек.
Из особых товаров на Cskashop можно заказать со скидкой именную форму, одежду больших размеров, товары с символикой Europa League, а также хоккейные сувениры ЦСКА.
Среди хитов продаж магазина, конечно же, домашние игровые футболки, куртки и шарфы, многоразовые хлопковые маски для лица, бейсболки, подставки под пиво и настенные календари.
Условия доставки и оплаты зависят от региона покупателя:
По Москве возможна курьерская доставка или самовывоз из розничного магазина либо пункта выдачи. Самовывоз разрешен только по предоплате, а если вы выбираете услугу курьерской службы, покупку можно оплатить как на сайте, так и наличными при получении. Стоимость зависит от адреса и цены товаров, а для крупных заказов доставка бесплатна.
По стране Cskashop отправляет посылки курьерами, в пункты выдачи заказов или через Почту России. О цене и сроках вы сразу же узнаете при заполнении данных в корзине, но услуга будет бесплатной, если купить товары на определенную сумму, внести предоплату и выбрать ПВЗ.
По миру возможна доставка PostNL в почтовое отделение или курьером DHL до двери, а в странах СНГ добавляется еще несколько вариантов: CDEK и Boxberry. Цена услуги появится в корзине, как только вы укажете страну, а оплатить международный заказ на Cskashop можно банковской картой или PayPal.
Покупатели могут выбрать удобный для них способ оплаты. Кроме наложенного платежа курьеру или в отделении почты, а также карточек Visa, MasterCard и Мир, магазин принимает банковские переводы. Оплатите квитанцию в любом банке или перечислите деньги через Сбербанк Онлайн. Также можно пользоваться электронными кошельками Яндекс.Деньги и WebMoney и платить с помощью терминалов в «Евросети» и «Связном».
Необходимо зайти на страницу Cskashop и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Cskashop необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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