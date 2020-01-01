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Промокоды и скидки Cskashop | Ноябрь 2020

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Для того, чтобы получить карту постоянного покупателя совершите единоразовую покупку на сумму от 25000 рублей в магазине ПФК ЦСКА в Москве о получите карту от работников магазина на скидку 10% на следующие покупки. Так же если сумма Ваших покупок в интернет — магазине cskashop.ru до ... стигла 100000 рублей, со следующим заказом Вы получите карту постоянного покупателя на скидку 10%. Станьте обладателем карты постоянного покупателя магазина ПФК ЦСКА и совершайте покупки со скидкой.


Посетить Cskashop
Контакты Cskashop

Юридический адрес:
127521, РФ, г.Москва, ул.Октябрьская, д.64, кв.9

Электронная почта:
support@cskashop.ru

Телефон:
8 (800) 200-30-36

Соц. сети:

vkfacebook instagram
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Карта постоянного покупателя

Для того, чтобы получить карту постоянного покупателя совершите единоразовую покупку на сумму от 25000 рублей в магазине ПФК ЦСКА в Москве о получите карту от работников магазина на скидку 10% на следующие покупки. Так же если сумма Ваших покупок в интернет — магазине cskashop.ru до ... стигла 100000 рублей, со следующим заказом Вы получите карту постоянного покупателя на скидку 10%. Станьте обладателем карты постоянного покупателя магазина ПФК ЦСКА и совершайте покупки со скидкой.


Посетить Cskashop
Контакты Cskashop

Юридический адрес:
127521, РФ, г.Москва, ул.Октябрьская, д.64, кв.9

Электронная почта:
support@cskashop.ru

Телефон:
8 (800) 200-30-36

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Планета Спорт
Quiksilver
DC shoes
reebok
New Balance

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Специальные предложения от Cskashop

О магазине Cskashop

О магазине Cskashop

В официальном магазине Cskashop продается фирменная продукция футбольного клуба. Только здесь можно купить оригинальную экипировку и атрибутику с эмблемой ЦСКА, а также всевозможные товары для маленьких болельщиков.

Футболисты-любители найдут на сайте все: от возможности заказать футболку со своей фамилией и номером понравившегося игрока до постельного белья в стиле клуба.

Хотя в Москве открыта сеть розничных магазинов, у покупки онлайн есть большое преимущество. На сайте действует множество акций и промокодов, которые дают право на скидку от 5%. При этом Cskashop доставляет качественные аксессуары с символикой команды в любой населенный пункт не только России, но и мира.

Как пользоваться скидочными купонами на Cskashop

Как пользоваться скидочными купонами на Cskashop

Наш сервис публикует все скидки на товары для болельщиков, которые запускает клуб ЦСКА, а также договаривается с фирменным магазином о специальных предложениях для посетителей нашего сайта. Поэтому некоторые из купонов вы найдете только у нас.

Часть скидок доступна по промокоду. Как их использовать:

  1. Нажмите на кнопку, чтобы открыть код купона. Он будет автоматически сохранен в буфер обмена, и перед вами откроется интернет-магазин ЦСКА.

  2. Выберите футбольную форму или другую атрибутику, укажите количество и размер и перейдите к оформлению заказа.

  3. В корзине введите промокод в поле для карты клиента и активируйте его.

  1. Убедитесь, что общая сумма уменьшилась на скидку, которая была указана в условиях действия промокода.

  2. Войдите в систему или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы завершить оформление заказа.

Другие купоны перенаправляют пользователя на страницу действующей сегодня акции. Чтобы получить по ним скидку, не нужен промокод: вы сразу попадаете в описание специального предложения или раздел футбольных товаров, продающихся по сниженной цене.

Как максимально экономить на покупках в магазине Cskashop

Как максимально экономить на покупках в магазине Cskashop

При покупке фирменных товаров ЦСКА можно получать дополнительные скидки и подарки. Например, в магазине есть:

  • раздел «Распродажа», в котором товары продаются за две трети или половину цены, а иногда и совсем за бесценок;

  • промокод на подарок за подписку на новостную рассылку магазина — нужно только оставить свой электронный адрес;

  • карта постоянного покупателя, которая дает право на крупную скидку как офлайн, так и онлайн.

Дисконтную карту оформляют и высылают вместе с очередным заказом, как только набирается определенная сумма покупок в интернет-магазине. Еще проще владельцам карты болельщика: ее нужно просто показать на кассе розничного магазина и вам выдадут дисконт.

Скидка по карте не суммируется с промокодами и акциями, поэтому покупатель может выбрать, какой вариант выгоднее.

Что продается в магазине Cskashop со скидкой

Что продается в магазине Cskashop со скидкой

На сайте товаров ЦСКА часто проходят акции на новую коллекцию игровой формы, футболки с автографами футболистов, детские тренировочные костюмы и экипировку, а также отдельные аксессуары, например чехлы для айфона или айпада. 

Если такие спецпредложения обычно распространяются на определенную категорию товара, то промокоды, в основном, дают скидку на весь ассортимент:

  • футбольную и тренировочную форму, включая ретромодели;

  • мужскую и женскую одежду, в том числе на заказ;

  • детскую одежду, игровую форму и аксессуары;

  • товары с автографами, футбольные мячи и другие сувениры;

  • текстиль, посуду, часы и даже кресла с символикой футбольного клуба;

  • аксессуары: от галстуков и палантинов до сумок и курток для собак;

  • головные уборы;

  • атрибутику болельщика: от флагов и шарфов до наклеек.

Из особых товаров на Cskashop можно заказать со скидкой именную форму, одежду больших размеров, товары с символикой Europa League, а также хоккейные сувениры ЦСКА.

Среди хитов продаж магазина, конечно же, домашние игровые футболки, куртки и шарфы, многоразовые хлопковые маски для лица, бейсболки, подставки под пиво и настенные календари.

Про оплату и доставку в Cskashop

Про оплату и доставку в Cskashop

Условия доставки и оплаты зависят от региона покупателя:

  • По Москве возможна курьерская доставка или самовывоз из розничного магазина либо пункта выдачи. Самовывоз разрешен только по предоплате, а если вы выбираете услугу курьерской службы, покупку можно оплатить как на сайте, так и наличными при получении. Стоимость зависит от адреса и цены товаров, а для крупных заказов доставка бесплатна.

  • По стране Cskashop отправляет посылки курьерами, в пункты выдачи заказов или через Почту России. О цене и сроках вы сразу же узнаете при заполнении данных в корзине, но услуга будет бесплатной, если купить товары на определенную сумму, внести предоплату и выбрать ПВЗ.

  • По миру возможна доставка PostNL в почтовое отделение или курьером DHL до двери, а в странах СНГ добавляется еще несколько вариантов: CDEK и Boxberry. Цена услуги появится в корзине, как только вы укажете страну, а оплатить международный заказ на Cskashop можно банковской картой или PayPal.

Покупатели могут выбрать удобный для них способ оплаты. Кроме наложенного платежа курьеру или в отделении почты, а также карточек Visa, MasterCard и Мир, магазин принимает банковские переводы. Оплатите квитанцию в любом банке или перечислите деньги через Сбербанк Онлайн. Также можно пользоваться электронными кошельками Яндекс.Деньги и WebMoney и платить с помощью терминалов в «Евросети» и «Связном».

Часто задаваемые вопросы про Cskashop

★ Как получить промокоды в Cskashop?

Необходимо зайти на страницу Cskashop и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Cskashop?

Чтобы воспользоваться промокодом от Cskashop необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Cskashop доступно | Ноябрь?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Cskashop актуальны | Ноябрь?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Cskashop.

★ Почему стоит использовать купоны Cskashop?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Cskashop

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