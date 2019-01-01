Промокоды DC Shoes на Сентябрь 2019

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

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Посетить DC shoes

Контакты DC shoes

Телефон:
8 (800) 555-69-68

Соц. сети:

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Клубная скидка

Boardriders club – это программа лояльности онлайн-магазина «DC Shoes», которая поможет Вам экономить на всех последующих покупках, получая купон на сумму 500 рублей за каждые потраченные 5000! Становясь участником, Вы получаете возможность стать обладателем приглашений на эксклюзивные распродажи, билетов на специальные события и других привилегий. Вы так же сможете пользоваться услугой бесплатной доставки и получать ежегодные ваучеры. Для того, чтобы зарегистрироваться, Вам достаточно заполнить онлайн-форму на официальном сайте. 

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

DC Shoes дарит всем покупателям бесплатную доставку на все заказы общей стоимостью от 5000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться данной акцией, Вам необходимо сложить все товары в виртуальную «корзину», выбрать способ доставки и перейти к странице оплаты заказа – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости покупки.
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