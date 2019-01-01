Промокоды DC Shoes на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5
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Телефон:
8 (800) 555-69-68
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DC Shoes дарит всем покупателям бесплатную доставку на все заказы общей стоимостью от 5000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться данной акцией, Вам необходимо сложить все товары в виртуальную «корзину», выбрать способ доставки и перейти к странице оплаты заказа – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости покупки.
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