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Промокоды и скидки DeAgostini | Июль 2020

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купон

Скидка
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Беспл
подарок

Скидка
Подарок при покупке новой коллекции УАЗ-469

Беспл
подарок

Скидка
Подарок при заказе новой коллекции книг "Александр Дюма. Коллекция"

Беспл
подарок

Скидка
Новая коллекция "Сокол тысячелетия" с подарком при заказе

50%
купон

Скидка
Новая коллекция "Сборная модель авианосца IJN Akagi" плюс скидка 50%

50%
купон

Скидка
Пидпишитесь на коллекцию "Сборная модель MS ROBI" и получите скидку 50% на первую посылку

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка первой посылки

32%
купон

Скидка
Подписка на коллекцию "Православные монастыри. Путешествие по святым местам" с экономией до 32%

41%
купон

Скидка
Подписка на коллекцию "Насекомые" со скидками до 41%

50%
купон

Скидка
Минус 50% при подписке на коллекцию "Животные на ферме"

50%
купон

Скидка
Минус 50% на подписку "Звездные войны. Официальная коллекция комиксов"

50%
купон

Скидка
Подписка на коллекцию "Солей Рояль" со скидкой 50%

50%
купон

Скидка
Подписка на коллекцию "М 21 Волга" с экономией 50%

купон
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Скидка
Подписка на коллекцию "Сборная модель космического корабля Thunderbird 2" со скидкой 50% на первую посылку

50%
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50%
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Посетить DeAgostini
Контакты DeAgostini

Юридический адрес:
г. Тверь, а/я 819, «Де Агостини»

Телефон:
8-495-660-02-02

Соц. сети:

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Издательство МИФ

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить DeAgostini
Контакты DeAgostini

Юридический адрес:
г. Тверь, а/я 819, «Де Агостини»

Телефон:
8-495-660-02-02

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
book24
Буквоед
Издательство МИФ

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Специальные предложения от DeAgostini

Подробнее о DeAgostini

Подробнее о DeAgostini

Издательский дом DeAgostini был основан в начале XX века в Риме. Изначально компания выпускала исключительно географические издания, карты и атласы. В дальнейшем область ее деятельности значительно расширилась, выйдя за пределы картографического бизнеса, и компания стала настоящим пионером партворков — узкоспециализированных периодических изданий познавательного, развлекательного и коллекционного характера.

Сегодня издательство ДеАгостини имеет представительства в тридцати странах мира и выпускает партворки на тринадцати языках. Компания создает уникальные журналы о тайнах природы, науке, путешествиях и на другие интересные темы, а также предлагает коллекции и модели, которые можно собирать самостоятельно.

 

В России компания работает с 2004 года и держит высокие позиции в нише коллекционных изданий. За весь период работы бренд выпустил более 90 коллекций журналов, которые распространяются также в Украине, Казахстане и Беларуси.

Как воспользоваться скидочным купоном на DeAgostini

Как воспользоваться скидочным купоном на DeAgostini

Чтобы сделать покупку на DeAgostini более выгодной, используйте промокод, который дает право на скидку. 

Промокод — это буквенно-числовая комбинация, которую необходимо ввести при покупке на сайте (может действовать как на первую покупку, так и на последующие). Купон можно взять на этой странице, а также получить в рассылке по электронной почте от компании, поэтому не забудьте подписаться на ее новости.

Итак, у вас есть промокод, который можно применить двумя способами.

Способ 1 – при покупке товаров в магазине:

  1. Выберите товар, который хотите купить на ДеАгостини.

  2. Добавьте его в корзину и перейдите в нее.

  3. Внизу страницы, под товаром, введите действующий код купона в специальное поле и нажмите «Применить».

  4. После этого можете оплачивать товар по сниженной цене. 

Учтите, что при использовании промокода вы не сможете оплатить сумму заказа бонусными баллами.

Способ 2 – при подписке на журналы и коллекции:

  1. Выберите нужный журнал или коллекцию и нажмите «Подписаться» на сайте DeAgostini. 

  2. Заполните регистрационную форму, указав коллекцию, номер выпуска и контактные данные.

  3. Введите промокод в специальное поле, которое находится внизу под регистрационной формой, и нажмите «Добавить».

  4. Кликните на «Подписаться».

 

Как покупать в магазине DeAgostini с максимальными скидками

Как покупать в магазине DeAgostini с максимальными скидками

Чтобы покупать продукцию компании максимально выгодно, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • Обращайте внимание на главную страницу сайта. На ней указаны все актуальные скидки и акции, которые проходят в данное время. Используя их, можно купить журналы или игрушки дешевле. 

  • Делайте крупные покупки единоразово. Издательство предлагает скидки при покупке на сумму свыше, например, 5000 рублей и оплате банковской картой (актуальные условия и порог суммы проверяйте на сайте).

  • Получайте подарки за подписку. Бренд поощряет своих подписчиков и дарит им книги, а также другие ценные призы.

  • Используйте промокоды. Их сайт дает как на первый заказ, так и на последующие. Они предлагают скидку за подписку на электронную почту или при первой покупке с мобильного приложения. Чтобы быть в курсе самых выгодных промокодов, следите за нашей страницей и подпишитесь на рассылку издательства.

Популярные товары на DeAgostini со скидками

Популярные товары на DeAgostini со скидками

Интернет-магазин издательского дома предлагает следующие группы товаров:

  • журналы (об автомобилях, моделизме, для детей, женщин, мужчин, образовательные и др.);

  • коллекционные наборы, специальные выпуски;

  • монеты и банкноты (нумизматам);

  • товары для хранения коллекций (сумки, папки, этюдники, альбомы, витрины);

  • масштабные и сборные модели автомобилей, вертолетов, кораблей, танков; инструменты для сборки, пульты дистанционного управления, подставки;

  • детские игрушки;

  • куклы и миниатюры.

В ДеАгостини можно купить куклы народов мира и журналы о них, а также коллекционное издание журнала с героинями всемирно известных литературных произведений — каждый выпуск дополнен фарфоровой куколкой ручной работы (Анна Каренина, Скарлетт О’Хара и другие).

Как работает оплата и доставка в DeAgostini

Как работает оплата и доставка в DeAgostini

Оплата товаров возможна с помощью наличных денег или безналичного расчета банковской картой. Наличными можно расплатиться с курьером или оператором пункта выдачи, в терминале постамата или при использовании услуги наложенного платежа (если заказ доставляет Почта России).

Расплатиться картой можно, если:

  • вы делаете заказ на сайте;

  • оплачиваете товар, забирая его из постамата;

  • в пункте выдачи (уточняйте заранее у оператора).

Деньги с карты списываются исключительно на оплату товара (если позиции доступны на складе). Если клиент отказывается от заказа, сумма оплаты возвращается на карту.

Оплачивая товар наличными, пользователь получает на бонусный счет 5% от суммы, а если оплачивает картой — возвращается 10% бонусными баллами.

DeAgostini доставляет свою продукцию по всей территории РФ. Сколько времени это займет, зависит исключительно от удаленности региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге посылку привезут в течение одного-трех дней. Также предусмотрена курьерская доставка. 

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