Промокоды и скидки DeAgostini | Июль 2020

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50%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
50%
купон
50%
купон
Беспл
доставка
32%
купон
41%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
купон
50%
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Юридический адрес:
г. Тверь, а/я 819, «Де Агостини»
Телефон:
8-495-660-02-02
Соц. сети:
Издательский дом DeAgostini был основан в начале XX века в Риме. Изначально компания выпускала исключительно географические издания, карты и атласы. В дальнейшем область ее деятельности значительно расширилась, выйдя за пределы картографического бизнеса, и компания стала настоящим пионером партворков — узкоспециализированных периодических изданий познавательного, развлекательного и коллекционного характера.
Сегодня издательство ДеАгостини имеет представительства в тридцати странах мира и выпускает партворки на тринадцати языках. Компания создает уникальные журналы о тайнах природы, науке, путешествиях и на другие интересные темы, а также предлагает коллекции и модели, которые можно собирать самостоятельно.
В России компания работает с 2004 года и держит высокие позиции в нише коллекционных изданий. За весь период работы бренд выпустил более 90 коллекций журналов, которые распространяются также в Украине, Казахстане и Беларуси.
Чтобы сделать покупку на DeAgostini более выгодной, используйте промокод, который дает право на скидку.
Промокод — это буквенно-числовая комбинация, которую необходимо ввести при покупке на сайте (может действовать как на первую покупку, так и на последующие). Купон можно взять на этой странице, а также получить в рассылке по электронной почте от компании, поэтому не забудьте подписаться на ее новости.
Итак, у вас есть промокод, который можно применить двумя способами.
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Внизу страницы, под товаром, введите действующий код купона в специальное поле и нажмите «Применить».
После этого можете оплачивать товар по сниженной цене.
Учтите, что при использовании промокода вы не сможете оплатить сумму заказа бонусными баллами.
Выберите нужный журнал или коллекцию и нажмите «Подписаться» на сайте DeAgostini.
Заполните регистрационную форму, указав коллекцию, номер выпуска и контактные данные.
Введите промокод в специальное поле, которое находится внизу под регистрационной формой, и нажмите «Добавить».
Кликните на «Подписаться».
Чтобы покупать продукцию компании максимально выгодно, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
Обращайте внимание на главную страницу сайта. На ней указаны все актуальные скидки и акции, которые проходят в данное время. Используя их, можно купить журналы или игрушки дешевле.
Делайте крупные покупки единоразово. Издательство предлагает скидки при покупке на сумму свыше, например, 5000 рублей и оплате банковской картой (актуальные условия и порог суммы проверяйте на сайте).
Получайте подарки за подписку. Бренд поощряет своих подписчиков и дарит им книги, а также другие ценные призы.
Используйте промокоды. Их сайт дает как на первый заказ, так и на последующие. Они предлагают скидку за подписку на электронную почту или при первой покупке с мобильного приложения. Чтобы быть в курсе самых выгодных промокодов, следите за нашей страницей и подпишитесь на рассылку издательства.
Интернет-магазин издательского дома предлагает следующие группы товаров:
журналы (об автомобилях, моделизме, для детей, женщин, мужчин, образовательные и др.);
коллекционные наборы, специальные выпуски;
монеты и банкноты (нумизматам);
товары для хранения коллекций (сумки, папки, этюдники, альбомы, витрины);
масштабные и сборные модели автомобилей, вертолетов, кораблей, танков; инструменты для сборки, пульты дистанционного управления, подставки;
детские игрушки;
куклы и миниатюры.
В ДеАгостини можно купить куклы народов мира и журналы о них, а также коллекционное издание журнала с героинями всемирно известных литературных произведений — каждый выпуск дополнен фарфоровой куколкой ручной работы (Анна Каренина, Скарлетт О’Хара и другие).
Оплата товаров возможна с помощью наличных денег или безналичного расчета банковской картой. Наличными можно расплатиться с курьером или оператором пункта выдачи, в терминале постамата или при использовании услуги наложенного платежа (если заказ доставляет Почта России).
Расплатиться картой можно, если:
вы делаете заказ на сайте;
оплачиваете товар, забирая его из постамата;
в пункте выдачи (уточняйте заранее у оператора).
Деньги с карты списываются исключительно на оплату товара (если позиции доступны на складе). Если клиент отказывается от заказа, сумма оплаты возвращается на карту.
Оплачивая товар наличными, пользователь получает на бонусный счет 5% от суммы, а если оплачивает картой — возвращается 10% бонусными баллами.
DeAgostini доставляет свою продукцию по всей территории РФ. Сколько времени это займет, зависит исключительно от удаленности региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге посылку привезут в течение одного-трех дней. Также предусмотрена курьерская доставка.