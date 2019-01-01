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2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды Доминос Пицца на Сентябрь 2019

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Промокод Доминос Пицца дарит скидку 50% при заказе от 1000 рублей

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-50% на пиццу при самовывозе из ресторана

Лучшее
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Скидка

Подборка закусок для шумной вечеринки в Domino's Pizza

Лучшая
цена

Скидка

Салатики из свежих овощей от 199 рублей

Лучшая
цена

Скидка

5 больших пицц (33 см) за 2699 рублей в Доминос Пицца

899Р
купон

Скидка

2 горяченьких пиццы и холодненькая Coca-Cola (1л) по лучшей цене

899Р
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Скидка

Закуска на выбор и 2 пиццы будут стоить 899 рублей в Domino's Pizza

1=2
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Скидка

2 пиццы по цене одной при самовывозе в Domino's Pizza

Лучшее
предложение

Скидка

На забудьте закусить сладким и необычным десертом в Dominos

30%
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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

D – значит ДЕШЕВО

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Посетить Domino's Pizza

Контакты Domino's Pizza

Юридический адрес:
Москва, БЦ «Парк Победы», ул. Василисы Кожиной, д.1, 15-й этаж

Телефон:
8 (800) 333-16-16

Соц. сети:

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Акции без конца

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Domino's издавна славится не только своим легендарным вкусом, но и акциями, с которыми можно действительно сэкономить! Вы решили устроить вкусный обеденный перерыв? Отлично, просто зайдите на официальный сайт, щелкните по вкладке «акции» и откройте для себя самые выгодные предложения: 50% на пиццу, напитки в подарок, 3 по цене 2 и многое другое! А пока Вы листаете меню, умный сайт сам продолжает подкидывать купоны доминос в виде всплывающих окон, чтобы помочь с выбором.

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Когда речь идет о заказе еды, становятся важны только два пункта быстро и бесплатно. Доминос знает об этом, поэтому заботится о том, чтобы Вы получили свой заказ не позднее, чем через 30 минут после его совершения. Курьер привезет заказ домой или в офисное здание совершенно бесплатно, Вам останется лишь произвести оплату и наслаждаться удивительным вкусом еще не успевшей остыть пиццы. А если Вы примените к заказу один из найденных на нашем сайте промокодов domino's, то сможете вдвойне сэкономить!

Нам собой так хорошо

Нам собой так хорошо

По пути домой внезапно решили захватить ароматную пиццу? Отличная идея, ведь в Domino's есть скидка 30% на все меню при заказе «с собой». Чтобы воспользоваться предложением, Вам не нужны промокоды домино с, просто щелкните на акцию и добавьте любой пункт из меню, чтобы скидка автоматически начала применяться ко всему заказу. Помните, что акции не суммируются.

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