Промокоды Эконика на Январь 2021

Как в Эконике применить промокод

Одним из основных инструментов для снижения цены в магазине являются скидочные купоны. Список предложений можно найти на этой странице. Здесь перечислены акции, которые распространяются на весь выбор товаров и спецпредложения, которые доступны при покупке некоторых моделей или категорий.

Для участия в некоторых акциях Эконики достаточно перейти на сайт, где отобразится весь выбор товаров со скидкой, а в других случаях понадобится ввести код купона, чтобы снизить цену. В таком случае нужно выполнить дополнительные действия.

Из списка акций с промокодами кликнуть по той, которая распространяется на выбранные модели. Дождаться автоматического копирования номера скидочного купона и переадресации в магазин. Переместить в корзину товары, нажав кнопку «Купить». Кликнуть на значок пакета с покупками. Откроется боковое окно, в котором есть короткое описание позиций. Найти поле для ввода промокода. Вставить в него цифро-буквенную комбинацию. Нажать «Оформить заказ».

Цена пересчитается с учетом снижения, и можно будет завершить оформление.