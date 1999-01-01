Промокоды Эльдорадо на Сентябрь 2019

Подарочные карты Эльдорадо

Подарочная карта – это идеальный способ порадовать родных и близких, ведь она дает человеку шанс самостоятельно выбрать то, о чем он так давно мечтал! Пополните счет карты на любую сумму от 300 до 400 000 рублей и придайте ей уникальный вид, не выходя из дома! Карты принимаются к оплате во всех розничных магазинах, пунктах интернет-магазина и в интернет-гипермаркетах. Так же Вы можете проверить баланс подарочной карты онлайн, вбив ее номер в специально отведенное для этого окно.