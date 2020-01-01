Промокоды и скидки Erborian | Июль 2020

Подробнее о магазине Erborian

Онлайн-магазин Erborian занимается продажей французско-корейской косметики одноименного бренда. Он предлагает только оригинальную продукцию, что гарантирует ее высокое качество и безопасность. Сайт работает с клиентами из любых городов России. Для того чтобы покупатели могли делать заказы с большей выгодой для себя, магазин проводит различные розыгрыши, акции и распространяет промокоды.

Бренд Эрбориан появился на рынке в 2006 году. Он был создан 2 женщинами, ранее работавшими в компании L’OREAL. Главная идея компании в том, чтобы совместить в косметике высокие технологии и современные наработки с традиционными корейскими рецептами. Несмотря на молодой возраст, марка быстро набрала популярность и сегодня продается во многих странах мира, включая Россию.