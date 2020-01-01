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Промокоды и скидки Finn Flare | Декабрь 2020

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Скидка
Дисконт 8% дополнительно при подписке на уведомления
Истекает через 30 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставка по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу бесплатно

При заказе на сумму от 2500 рублей

Истекает через 30 дней

Беспл
доставка

Скидка
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Скидки от Finn Flare на стильную одежду и обувь

Хотите носить качественные вещи, выглядеть стильно и не тратить лишних денег? Вам стоит заглянуть в магазин финской торговой марки. В разделе Sale вы найдете одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей со скидками. Кроме того, на сайте ритейлера доступно множество акций и ... других приятных специальных предложений, помогающих покупать вещи с выгодой. Доставка заказов осуществляется по всей России, в Казахстан и Беларусь. Для дополнительной экономии при покупке рекомендуем использовать промокод Finn Flare от нашего сайта.


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Контакты Finn Flare

Телефон:
8 (800) 700-9988

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидки от Finn Flare на стильную одежду и обувь

Хотите носить качественные вещи, выглядеть стильно и не тратить лишних денег? Вам стоит заглянуть в магазин финской торговой марки. В разделе Sale вы найдете одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей со скидками. Кроме того, на сайте ритейлера доступно множество акций и ... других приятных специальных предложений, помогающих покупать вещи с выгодой. Доставка заказов осуществляется по всей России, в Казахстан и Беларусь. Для дополнительной экономии при покупке рекомендуем использовать промокод Finn Flare от нашего сайта.


Посетить Finn Flare
Контакты Finn Flare

Телефон:
8 (800) 700-9988

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Tom Tailor
O'stin
reebok

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Специальные предложения от Finn Flare

Подробнее об интернет-магазине Finn Flare

Подробнее об интернет-магазине Finn Flare

Онлайн-магазин Finn Flare заработал в 2000 году. Но история бренда длится намного дольше. Первая фабрика компании начала свою работу в 1960 году, а торговая марка официально зарегистрирована в 1965-м. Сегодня штаб-квартира организации находится в Финляндии, а ее производственные мощности есть во многих странах, включая Россию. Помимо фирменного онлайн-магазина, производитель владеет классической торговой сетью, включающей более 150 точек продаж в РФ и бывшем СНГ.

Плюсы покупки одежды в онлайн-бутике:

  • ассортимент. В каталоге онлайн-магазина представлены все вещи из актуальных коллекций, поставляемых в Россию;

  • скидки. Получить их можно с помощью промокодов, участия в акциях и по другим специальным предложениям;

  • гарантия подлинности товара. Онлайн-магазин получает вещи напрямую с фабрик компании Finn Flare и не закупает продукцию у сторонних поставщиков, вероятность приобретения подделок в нем полностью исключена.

Дополнительно клиентам онлайн-бутика доступна помощь консультантов компании. Связаться с ними можно через чат или по телефону.

Как воспользоваться купоном на скидку в онлайн-бутике Фин Флаер

Как воспользоваться купоном на скидку в онлайн-бутике Фин Флаер

На нашем сайте покупатель найдет подборку действующих скидочных купонов от компании Finn Flare. Используя их, можно получить скидку, подарок или бонус при оформлении заказа в фирменном онлайн-бутике.

Список акционных предложений регулярно обновляется. При появлении новых акций наши сотрудники добавляют их в каталог, а закончившиеся переносят в архив. В список купонов включены как промокоды, так и акции, не требующие указания кода для получения выгоды. Некоторые из спецпредложений в каталоге являются эксклюзивными, и найти их можно только на нашем ресурсе.

При выборе спецпредложения нужно учитывать следующие моменты:

  • срок действия акции или промокода;

  • минимальную стоимость заказа для активации скидки или бонуса;

  • ограничения по активации купона (например, иногда скидку дают только новым клиентам).

После выбора промокода или акции для покупки со скидкой или бонусом достаточно выполнить 4 действия:

  • нажать на кнопку купона и дождаться перехода на сайт Фин Флаер;

  • выбрать вещи в каталоге и добавить их в корзину;

  • перейти к просмотру списка товаров в корзине, найти поле для ввода промокода, указать и применить его;

  • ознакомиться с размером скидки в рублях и закончить оформление покупки, следуя инструкциям на экране.

Набирать промокод вручную на странице просмотра содержимого корзины необязательно. Его можно вставить в соответствующее поле на экране. Код автоматически копируется при нажатии на кнопку купона на нашем сайте.

Для участия в некоторых акциях промокод не нужен. Сервис предупредит об этом, а скидка или бонус активируются автоматически при оформлении покупки.

Как покупать в Фин Флаер с максимальной скидкой

Как покупать в Фин Флаер с максимальной скидкой

Промокод не единственный инструмент для получения скидки в онлайн-магазине. Клиентам компании доступны и другие способы покупать в Finn Flare выгоднее.

  • Распродажи. Они проводятся регулярно и позволяют покупать популярные модели одежды и других вещей с существенными скидками. Для удобства покупателей список товаров, участвующих в распродажах, выделен в отдельный раздел.

  • Outlet. Это еще один специальный раздел сайта Finn Flare. В нем представлены товары, на которые ритейлер установил максимально низкие цены.

  • Программа лояльности. Ее участники получают кэшбэк в виде баллов на бонусный счет с каждой покупки. В дальнейшем их можно использовать для оплаты новых заказов.

Дополнительно в онлайн-магазине регулярно проходят и другие акции. Чтобы не пропустить информацию о них, покупателю рекомендуется разрешить показ уведомлений от ритейлера в браузере. Благодаря им клиент не только будет в курсе всех новых предложений, но и получит бонус от бренда.

Кроме того, узнавать о новых специальных предложениях можно на официальных страницах компании в социальных сетях или из рассылки.

Популярные товары в онлайн-магазине Finn Flare со скидками

Популярные товары в онлайн-магазине Finn Flare со скидками

Чаще всего в онлайн-бутике покупатели заказывают со скидками одежду для мужчин, женщин и детей. В каталоге компании доступны самые разные вещи:

  • джинсы;

  • брюки;

  • куртки;

  • рубашки;

  • футболки;

  • белье и т. д.

Кроме того, покупатели могут найти в онлайн-магазине обувь и различные аксессуары: сумки, зонты, перчатки и др. Для удобства клиентов в каталоге реализована возможность сортировки товаров не только по цене, но и по популярности.

Оплата и доставка товаров в Finn Flare

Оплата и доставка товаров в Finn Flare

Рассчитаться за заказ в Finn Flare онлайн можно электронными деньгами и банковскими картами. Кроме того, компания предлагает возможность рассчитаться за покупку при получении различными способами:

  • наличными;

  • картой (доступно только в Москве);

  • переводом по Системе Быстрых Платежей (доступно не во всех регионах).

Если у клиента не хватает денег для оплаты покупки, он может воспользоваться рассрочкой или сервисом доверительной оплаты. Услуги кредитования оказываются банками и другими организациями-партнерами онлайн-ритейлера.

Забрать покупку можно самостоятельно в магазинах компании и пунктах выдачи заказов фирм-партнеров. Кроме того, клиентам доступна доставка Почтой России или курьером. При оплате онлайн покупку могут отправить не только по РФ, но и в Беларусь или Казахстан.

Часто задаваемые вопросы про Finn Flare

★ Как получить промокоды в Finn Flare?

Необходимо зайти на страницу Finn Flare и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Finn Flare?

Чтобы воспользоваться промокодом от Finn Flare необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Finn Flare доступно | Декабрь?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Finn Flare актуальны | Декабрь?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Finn Flare.

★ Почему стоит использовать купоны Finn Flare?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Finn Flare

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодСкидка 12% на ВСЁ по промокоду Finn FlareEG1***
ПромокодПромокод Finn Flare на скидку 10% на ВЕСЬ ассортиментFFD***
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СкидкаПри заказе на сумму от 5000 рублей доставка по всей России бесплатноне требуется

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