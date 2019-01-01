Промокоды Gearbest на Сентябрь 2019

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

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Gearbest это новый, быстрорастущий онлайн-магазин, который специализируется на электронике, гаджетах и мужской одежде. На официальном сайте Вас ждет огромный выбор из нескольких тысяч наименований, постоянно обновляющиеся скидки и распродажи, уникальная бонусная программа и многое д... ругое. Вы хотели бы самолично убедиться в практичности и удобстве использования данной онлайн-платформы? Тогда воспользуйтесь одни из промокодов Гербест, которые мы собрали для Вас на нашей странице и сделайте свою покупку еще более выгодной!


Посетить Gearbest

Контакты Gearbest

Юридический адрес:
Shenzhen Globalegrow Electronic Commerce Co.,Ltd Building 3, Yongxinhui (Novel Park) 4078 Dongbin Road, Nan Shan District Shenzhen Китай

Электронная почта:
support@gearbest.com

Телефон:
+1 (347) 767-37-93

Соц. сети:

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В онлайн-магазине Gearbest Вас ждет множество выгодных предложений, постоянно обновляющиеся акции, а так же удобный таймер, который показывает, когда заканчивается одно предложение и начинается следующее. Приобретайте гаджеты со скидкой до 84%, полезные мелочи по цене от 60 рублей и многое другое.
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Бонусная программа

Бонусная программа

Копите бонусные баллы, совершая определенные действия на сайте Gearbest и превращайте их в деньги! Получайте от 10 баллов за регистрацию на сайте и до 70 за написание отзыва с фотографией. Вы можете перевести каждые 50 баллов в 1 доллар США и использовать валюту для оплаты покупки в течение 180 дней после зачисления. Помните, скидка на товар не может превышать 30% от стоимости товара, так же, Вы не можете использовать бонусные баллы одновременно с купонами gearbest.

Оплата и возврат

Оплата и возврат

Вы уже собрали свой заказ и применили один из промокодов Gearbest? Отлично, осталось лишь оплатить заказ! Вы можете сделать это при помощи кредитной карты или платежной системы PayPal
В случае получения Вами нерабочего товара, Gearbest полностью берет на себя замену или возврат денежных средств. Если же по каким-то причинам, Вы решили вернуть приобретенные, неповрежденные товары, Вам придется взять на себя оплату доставки.

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