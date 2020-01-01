Промокоды и скидки Gipfel | Декабрь 2020

О торговой марке Gipfel

Немецкий бренд кухонной посуды и бытовой техники Gipfel основан в 1997 году. Изначально бренд ориентировался исключительно на Европу, но когда успех на местном рынке стал очевиден, компания стала расширяться в сторону Запада, а позже — получила признание и у российских потребителей.

Сегодня Гипфел занимает лидирующие позиции среди мировых производителей в своем сегменте и первое место в России по количеству магазинов посуды и товаров для дома.

Ключевые преимущества продукции Gipfel:

безупречное немецкое качество;

лаконичный фирменный стиль;

цены на продукцию ниже средних.

Товарная линейка Gipfel включает больше 1500 позиций. На сегодня это самый широкий выбор на рынке. Дизайн-студия бренда в Германии регулярно создает новые коллекции посуды и аксессуаров для кухни.