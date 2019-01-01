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Промокоды Henderson Сентябрь 2019

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Для настоящих джентельменов

Дом моды «Henderson» более 20 лет предлагает мужчинам элегантную и стильную одежду для работы и отдыха. В официальном интернет-магазине Вас ждет большой выбор, широкий ассортимент скидок и выгодная программа лояльности. Экономьте до 60% на стоимости товара, приобретая вещи в разделе... «распродажа», а так же пользуйтесь услугами бесплатной доставки и расширенной гарантии. Вы хотели бы начать знакомство с сервисом прямо сейчас? Отлично, примените один из собранных нами промокодов Henderson и получите удовольствие от покупки по сниженной цене!


Посетить HENDERSON

Контакты HENDERSON

Юридический адрес:
141400, г.Химки, МО, ул.Репина, 34

Электронная почта:
privilege@henderson.ru

Телефон:
8 (800) 333-57-75

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

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Специальные предложения от HENDERSON

Новостная рассылка

Новостная рассылка

Охотиться – у мужчин в крови. Но что, если предметом охоты становятся вовсе не дикие животные и не представительницы прекрасного пола, а всего лишь скидки? Оружие в сторону, теперь акции и промокоды Хендерсон будут находить Вас сами! Подписавшись на новостную рассылку, Вы больше гарантировано не пропустите ни одного выгодного предложение, а так же станете обладателем подарков, поздравлений в День Рождения и даже приглашений на закрытые распродажи! Чтобы воспользоваться данной услугой, заполните поле в нижней части главной страницы официального сайта. Вы также сможете отказаться от рассылки в любой момент, пройдя по ссылке в любом из полученных электронных писем.

Клубная карта

Клубная карта

Карта привилегий клуба «Henderson» позволяет сэкономить до 30% на покупках в розничных и онлайн-магазине. Чтобы стать участником клуба, Вам необходимо совершить покупку на сумму от 3000 рублей и зарегистрировать карту. После успешной регистрации, Вам станут доступны скидка 5% на основную коллекцию, 25% на акции 3 по цене 2, а так же 10% в честь Вашего Дня Рождения. Карта так же является накопительной, совершив покупки на сумму от 20 000 рублей за 12 месяцев, Вы сможете повысить уровень скидок до максимальных 30%. С подробными условиями программы лояльности Вы можете ознакомиться на главной странице сайта.

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Настоящим бизнесменам некогда забирать заказы самолично, и модный дом «Henderson» об этом знает, поэтому дарит своим покупателям бесплатную доставку на заказы суммой от 5000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться услугой, просто добавьте в корзину изделия на сумму от 5000 рублей и выберите доставку курьером – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости Вашего заказа.
Вы хотели бы воспользоваться данной услугой, но сумма Вашего заказа менее необходимой? Наш совет – следите за обновлениями на нашей странице. Как только в сети появится купон Хендерсон на бесплатную доставку, мы тут же его опубликуем.

Акции

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В онлайн-магазине «Henderson» Вас ждет большое количество акций, которые помогут Вам изрядно сэкономить. Откройте для себя такие предложения, как: «черная пятница», «скидки 15% на рубашки», «50% на аксессуары» и многие другие. Ассортимент скидок так же регулярно пополняется – успейте застать самые выгодные. Так же в разделе «акции» можно регулярно застать такие предложения, как: «10% на первый заказ от 5000 рублей» и «бесплатная доставка от 5000 рублей».
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