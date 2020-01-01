Промокоды и скидки Игра престолов | Май 2020

Как использовать промокод

Актуальные коды и акции Игры престолов на этой странице доступны бесплатно. Одни промокоды активируются автоматически, и для их использования достаточно перейти по ссылке, в то время как другие нужно применить. Чтобы сделать это:

Зайдите в Игровой центр, который устанавливается на этапе инсталляции игры, и авторизуйтесь. Выберите Game of Thrones в списке игр. На главной странице откройте пункт «Привилегии». В открывшемся окне для ввода введите промокод.

Найти нужные промокоды очень просто. На этой странице представлены только актуальные номера с подробным описанием преимуществ, которые получит игрок после их ввода. Кроме того, активные коды скидок есть в самой игре в разделе пополнения счета. Чтобы увидеть список доступных купонов, откройте главную страницу и выберите пункт меню «Баланс». Далее нужно выбрать пункт «Промокоды». Игроку откроется перечень доступных купонов, которые можно копировать и использовать по инструкции.

Промокоды могут активировать и те, кто играет в браузере. Для этого достаточно открыть на главной странице игры пункт «Привилегии» и ввести код купона так же, как и в Игровом центре. На этой странице представлены не только купоны, но и действующие акции. Чтобы получить такой бонус, нужно просто перейти по ссылке и придерживаться дальнейших инструкций.