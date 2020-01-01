Промокоды Just food на Сентябрь 2020

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В сервисе доставки полезной еды Just Food Вы можете оформить покупку блюд с бесплатной доставкой на любой заказ. Бесплатная доставка осуществляется в пределах Москвы: зона доставки указана на сайте. Курьер привозит Вам блюда 3 раза в неделю (пн-вт-чт или пн-ср-пт) с 6:00 до 12:00 в ... определенный временной промежуток (от получаса до 2 часов).
Электронная почта:
info@justfood.pro
Телефон:
8 (499) 520-7183
Соц. сети:
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В сервисе доставки полезной еды Just Food Вы можете оформить покупку блюд с бесплатной доставкой на любой заказ. Бесплатная доставка осуществляется в пределах Москвы: зона доставки указана на сайте. Курьер привозит Вам блюда 3 раза в неделю (пн-вт-чт или пн-ср-пт) с 6:00 до 12:00 в ... определенный временной промежуток (от получаса до 2 часов).
Электронная почта:
info@justfood.pro
Телефон:
8 (499) 520-7183
Соц. сети:
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Компания Just Food – производитель и поставщик правильного питания. На сайте этого сервиса каждый житель Москвы может заказать разработку индивидуального меню с доставкой готовых блюд в указанное время. Программы, составленные профессиональными диетологами, рассчитаны на 1–4 недели. Еду готовят из экологически чистых продуктов в полном соответствии с мировыми стандартами.
Для клиентов Just Food предусмотрены разнообразные скидки. Уже при первом заказе полагается стартовый бонус. Покупатели, выбравшие долгосрочное сотрудничество, получают возможность постоянно закупаться по сниженным ценам. Во многих случаях обеды, завтраки и ужины доставляют бесплатно. На этой странице вы найдете все промокоды и акции онлайн-сервиса, актуальные для Москвы.
Когда речь идет об акционном предложении, не всегда нужно вводить промокод. Иногда достаточно перейти по ссылке на сайт Just Food и оформить покупку. Скидка или бонус включены изначально. В остальных ситуациях последовательность действий при активации купона для новичка будет следующей:
Выбрать меню, калорийность и количество недель. Заказы привозят раз в два дня.
Авторизоваться на сайте. Система запросит номер мобильного телефона, на который придет код подтверждения.
Уточнить детали меню и график доставки. Курьеры работают с 6:00 до 12:00.
Ввести промокод в соответствующее поле. Убедиться в получении бонуса и завершить оформление заказа.
Если с купоном что-то не получается, всегда можно обратиться в службу онлайн-поддержки Just Food. Но перед этим внимательно проверьте его соответствие условиям выбранной программы. Причина отказа в бонусе по промокоду часто заключается в наличии другой скидки.
Любая программа на сайте рассчитана минимум на семь дней. Если оформить подписку на 2–4 недели, общая цена снижается. Размер скидки зависит от выбранного срока. Максимальный дисконт сегодня достигает 10 %. Возможность дополнительно использовать промокод определяется индивидуально. Кроме того, скидки сегодня можно получить в рамках следующих акций:
Семейный тариф. Если одновременно оформить две или больше программы на один адрес, общая цена снизится. Заказы будут доставляться в одно время. Акция суммируется с дисконтом за продолжительное сотрудничество.
Автопродление. За активацию этой опции при оформлении заказа Just Food дарит бонус. Раз в неделю с привязанной карты автоматически списывается сумма за новый период, при этом постоянно срабатывает скидка. Перед оплатой обязательно приходит уведомление. Отменить услугу можно в любой момент.
Приведи друга. Если человек пришел на сайт по приглашению одного из зарегистрированных клиентов, ему гарантирован промокод со скидкой на первую покупку. Если он оформит подписку на две и больше недель, пригласившему другу подарят бесплатный день в текущей программе.
Отзыв в соцсетях. За пост на своей странице или в любом из сообществ Just Food в социальных сетях полагается скидка, которая распространится на следующую подписку.
Новичкам предлагают воспользоваться текущей «дегустационной» акцией. Можно заказать один пробный день программы по цене ниже стандартной.
Если хотите узнавать о новых услугах без регулярного посещения сайта, подпишитесь на рассылку. Помимо сообщений о предстоящих акциях, на email присылают персональные промокоды – подарки, приуроченные к разным событиям. У компании Just Food есть страницы в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте. Участникам этих сообществ тоже полагаются бонусы.
В настоящее время на сайте доступны 4 типа меню:
Sport и Fit – рекомендуются при активных занятиях спортом, но вторая программа разнообразнее;
Life – для людей, любящих хорошо поесть и при этом думающих о своем здоровье;
Veg – вкусные и полезные блюда для вегетарианцев.
Каждое меню составляется с учетом количества калорий, указанного клиентом. На сайте Just Food есть калькулятор, определяющий оптимальную норму на основе информации о возрасте, весе, росте, физической активности и целях диеты. Чем меньше калорий требуется, тем ниже цена. Всегда можно дополнительно снизить стоимость подписки с помощью промокода или акции.
Оплатить заказ при оформлении можно с помощью карты VISA, MasterCard, Мир или American Express. Активация промокода доступна только до приема заявки. Сразу после получения перевода компания высылает клиенту электронный чек. Чтобы рассчитаться с курьером в момент приема посылки, понадобятся наличные.
В некоторые районы Москвы доставка осуществляется бесплатно. Блюда перевозят в полном соответствии с требованиям транспортировки. Курьер ждет хозяев максимум 15 минут. Если рабочий график позволит, он приедет позже за дополнительную плату. Если встреча не состоится, деньги за этот день не вернут. Пакеты могут быть переданы третьему лицу или оставлены в указанном месте.
Бесплатно поменять время или адрес можно накануне дня доставки, до 17:00. Без такого предварительного согласования покупателю придется доплачивать. Клиент Just Food вправе досрочно отказаться от участия в программе. Если она рассчитана на 2–4 недели, компания вернет деньги за исключением уже использованных дней.
Необходимо зайти на страницу Justfood и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Justfood необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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