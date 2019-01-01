Промокоды Just.ru на Сентябрь 2019

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Just – разнообразие с размахом

Just ru это сайт, который предоставляет покупателю возможность приобрести все и сразу: от персональных компьютеров и комплектующих до канцтоваров и товаров для красоты. Выбирайте среди нескольких десятков категорий сами или доверьтесь экспертам, оцените многообразие выгодных акций и... спецпредложений, а так же опробуйте удобную и экономную клубную программу. Хотите начать знакомство с наиболее выгодной покупки? Воспользуйтесь одним из наших промокодов Just ru – Вам нужно лишь скопировать комбинацию букв и цифр и вставить ее в специально отведенное для этого поле на странице оплаты.


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Контакты Just.ru

Юридический адрес:
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.3, стр.12, офис 1.1

Телефон:
8 (800) 555-49-28

Соц. сети:

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Специальные предложения от Just.ru

Клубные цены

Клубные цены

Первое правило клуба «Just» – рассказать всем друзьям о клубе, ведь тогда они тоже смогут экономить на каждой покупке! Для того, чтобы попасть в клуб, Вам необходимо совершить покупки на сумму от 10000 рублей. С момента достижения статуса участника клуба, Вам будут показаны специальные, сниженные цены. В редких случаях, клубная цена может совпадать с обыкновенной, это периоды акций для новоприбывших покупателей. Помните, если Вы используете промокод Джаст, Вы не можете применить его клубной цене. 

Уцененные товары

Уцененные товары

В разделе уцененных товаров, Вы сможете найти вещи, прошедшие ремонт или починку с 50% скидкой. Так же, б/у товары в хорошем состоянии или товары неполной комплектации. Чтобы посетить раздел, щелкните на контекстное меню «Каталог» в левой части и пройдите к разделу «Just,Уценка». Вы можете настроить систему фильтров, а так же подробнее прочитать про то или иное наименование и причину его уценки.

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы уже сформировали свой заказ и даже применили один из промокодов на скидку Just ru? Великолепно, осталось лишь оплатить и получить заказ! Оплата на сайте just.ru возможна следующими способами: картами, картой рассрочки «Халва» или путем оформления покупки в кредит.
Доставляются товары курьерской службой, службой доставки СДЭК, в пункты выдачи BoxBerry и PickPoint, а так же через Почту России. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, исходя из адреса доставки и габаритов товара. Так же, внимательно следите за появлением новых акций, чтобы не пропустить промокод Джаст ру на бесплатную доставку! 

Just промокоды

Just промокоды

Боитесь пропустить промокод Just ru на первую покупку? Подпишитесь на новостную рассылку, чтобы с Вами этого, наверняка, не случилось – тогда купоны и скидки будут находить Вас сами. Just.ru регулярно рассылает своим пользователям только самые выгодные предложения, а так же подарки, поздравления в День Рождения и многое другое! Для того, чтобы принять участие в рассылке, введите свою электронную почту в указанном поле внизу страницы и нажмите на «подписаться».

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