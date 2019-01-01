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Промокоды Кассир.ру на Сентябрь 2019

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Контакты Kassir.ru

Юридический адрес:
Москва, м. Автозаводская, Ленинская Слобода 26 корп. С, оф. 232

Электронная почта:
info@msk.kassir.ru

Телефон:
7 (495) 730-73-00

Соц. сети:

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Электронный билет

Электронный билет

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Возврат средств

Возврат средств

Если у Вас внезапно поменялись планы, сайт kassir позволит Вам вернуть потраченные на билет средства. Для этого Вам нужно будет отправить по электронной почте скан заполненного от руки заявления с подписью, Ваши банковские реквизиты, копию документа удостоверяющего личность и Ваш неиспользованный электронный билет. Шаблон заявления Вы можете найти на официальном сайте. Спустя 10 рабочих дней Ваше заявление будет рассмотрено, а средства возвращены. Помните, заявление должно быть отправлено не позднее, чем за 24 часа до самого мероприятия.

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