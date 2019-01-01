Промокоды Котофото на Сентябрь 2019

1 оценка поставлена средняя 5
20%
купон
300Р
купон
200Р
купон
75%
купон
70%
купон
Лучшее
предложение
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
33%
купон
15%
купон
24000Р
cashback
Лучшее
предложение
17%
купон
30%
купон
25%
купон
67%
купон
31%
купон
25%
купон
20%
купон
300Р
купон
200Р
купон
75%
купон
70%
купон
Лучшее
предложение
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
33%
купон
15%
купон
24000Р
cashback
Лучшее
предложение
17%
купон
30%
купон
25%
купон
67%
купон
31%
купон
25%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
20%
купон
20%
купон
15%
купон
1000Р
купон
500Р
купон
333Р
купон
5%
купон
10%
купон
50%
купон
40%
купон
20%
купон
40%
купон
20%
купон
Беспл
доставка
17%
купон
15%
купон
Лучшее
предложение
18%
купон
35%
купон
1 оценка поставлена средняя 5
Онлайн-гипермаркет «Котофото» это более 100 000 отменных товаров от смартфонов до товаров для животных, широкий ассортимент скидок, быстрая и надежная доставка, удобные способы оплаты и в среднем 25% экономии на каждой покупке! Выбирайте из 17 товарных категорий, применяйте промокод... ы Котофото и экономьте с первых минут знакомства с магазином. У Вас еще остались вопросы? Специалисты «Котоофото» рады будут ответить на них на круглосуточной горячей линии.
Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, Московский пр. 3, ТЦ ""Адмиралтейский"", 4 этаж
Электронная почта:
info@kotofoto.ru
Телефон:
8 (812) 426-98-99
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
КэтКоины это местная валюта онлайн-гипермаркета «Котофото». Получайте их за каждую покупку на сайте и оплачивайте бонусами до 20% стоимости следующих заказов! Для того, чтобы принять участие, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте и зайти в клубную карту в личном кабинете, сразу после чего, Вы сможете совершать заказы с применением КэтКоинов. Помните, начисление бонусов происходит только на 7 день после совершения покупки.
Вы хотели бы получать уведомления обо всех новых акциях и специальных предложениях? С подпиской на новостную рассылку от магазина «Котофото» Вы регулярно будете получать электронные письма с самыми выгодными промокодами Kotofoto, а так же приглашения на эксклюзивные распродажи, поздравления и подарки в День Рождения и другие приятные бонусы. Для того, чтобы принять участие в данной акции, Вам необходимо щелкнуть по ссылке «подписаться на рассылку скидок» на главной странице сайта и заполнить все необходимые поля. Вы в любой момент можете прервать подписку, перейдя по ссылке в любом из электронных писем.
Онлайн-гипермаркет «Котофото» гарантирует своим покупателям великолепный сервис. Если по каким-то причинам Вы считаете, что качество товара не соответствует заявленному или срок доставки был перенесен более, чем на два дня, свяжитесь с сервисом поддержки, Ваша заявка будет рассмотрена и в случае положительного решения, Вам на мобильный телефон будет перечислено 1000 рублей. Помните, в акции не участвуют товары из раздела «уценка».
Онлайн-гипермаркет «Котофото» старается регулярно радовать своих покупателей разнообразными акциями и подарками. Перейдите по ссылке «Акции» с главной страницы сайта и откройте для себя такие выгодные предложения, как «бесплатная доставка», «2000 КэтКоинов в подарок» и другие, а так же конкурсы с отличными призами! Для Вашего удобства, каждая акция подробно расписана с указанием точной даты окончания.
Так же не забудьте посетить распродажу и раздел уцененных товаров, где Вы можете приобрести рабочие но бывшие в ремонте товары, или же предметы с небольшим косметическим дефектом.
Вы уже наполнили свою виртуальную корзину отличными товарами и применили купон Котофото? Великолепно, осталось лишь оплатить покупку! Сделать это Вы можете следующими способами: наличными, банковской картой, безналичным расчетом или же оформить покупку в кредит.
Если по каким-то причинам Вы хотите вернуть приобретенный товар, у Вас есть на это 14 календарных дней с момента покупки. Помните, возврат возможен только при условии сохранения оригинальной упаковки, наличия товарного чека, а так же отсутствия на товаре следов эксплуатации. Для оформления возврата, свяжитесь со службой поддержки по телефону или электронной почте.