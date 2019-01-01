Промокоды Котофото на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

"Котофото" - свобода выбирать

Онлайн-гипермаркет «Котофото» это более 100 000 отменных товаров от смартфонов до товаров для животных, широкий ассортимент скидок, быстрая и надежная доставка, удобные способы оплаты и в среднем 25% экономии на каждой покупке! Выбирайте из 17 товарных категорий, применяйте промокод... ы Котофото и экономьте с первых минут знакомства с магазином. У Вас еще остались вопросы? Специалисты «Котоофото» рады будут ответить на них на круглосуточной горячей линии.


Посетить Kotofoto

Контакты Kotofoto

Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, Московский пр. 3, ТЦ ""Адмиралтейский"", 4 этаж

Электронная почта:
info@kotofoto.ru

Телефон:
8 (812) 426-98-99

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

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Специальные предложения от Kotofoto

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КэтКоины это местная валюта онлайн-гипермаркета «Котофото». Получайте их за каждую покупку на сайте и оплачивайте бонусами до 20% стоимости следующих заказов! Для того, чтобы принять участие, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте и зайти в клубную карту в личном кабинете, сразу после чего, Вы сможете совершать заказы с применением КэтКоинов. Помните, начисление бонусов происходит только на 7 день после совершения покупки. 

Хвостатые новости

Хвостатые новости

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1000 рублей в случае ошибки

1000 рублей в случае ошибки

Онлайн-гипермаркет «Котофото» гарантирует своим покупателям великолепный сервис. Если по каким-то причинам Вы считаете, что качество товара не соответствует заявленному или срок доставки был перенесен более, чем на два дня, свяжитесь с сервисом поддержки, Ваша заявка будет рассмотрена и в случае положительного решения, Вам на мобильный телефон будет перечислено 1000 рублей. Помните, в акции не участвуют товары из раздела «уценка».

Акции и промокоды на скидку Котофото

Акции и промокоды на скидку Котофото

Онлайн-гипермаркет «Котофото» старается регулярно радовать своих покупателей разнообразными акциями и подарками. Перейдите по ссылке «Акции» с главной страницы сайта и откройте для себя такие выгодные предложения, как «бесплатная доставка», «2000 КэтКоинов в подарок» и другие, а так же конкурсы с отличными призами! Для Вашего удобства, каждая акция подробно расписана с указанием точной даты окончания.
Так же не забудьте посетить распродажу и раздел уцененных товаров, где Вы можете приобрести рабочие но бывшие в ремонте товары, или же предметы с небольшим косметическим дефектом.

Оплата и возврат

Оплата и возврат

Вы уже наполнили свою виртуальную корзину отличными товарами и применили купон Котофото? Великолепно, осталось лишь оплатить покупку! Сделать это Вы можете следующими способами: наличными, банковской картой, безналичным расчетом или же оформить покупку в кредит.
Если по каким-то причинам Вы хотите вернуть приобретенный товар, у Вас есть на это 14 календарных дней с момента покупки. Помните, возврат возможен только при условии сохранения оригинальной упаковки, наличия товарного чека, а так же отсутствия на товаре следов эксплуатации. Для оформления возврата, свяжитесь со службой поддержки по телефону или электронной почте.

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