Промокоды Купивип на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Купивип – Ваша территория скидок

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Посетить KupiVip

Контакты KupiVip

Юридический адрес:
Москва, Михайловский проезд, д. 1, стр. 1

Телефон:
8 (800) 100-44-99

Соц. сети:

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Специальные предложения от KupiVip

Бонусные рубли превращаются в скидку

Бонусные рубли превращаются в скидку

Хорошие новости – больше не придется отсчитывать накопленные ранее бонусные рубли, ведь теперь их заменит скидка постоянного покупателя! Начиная с 10 декабря 2018 года, сайт купивип больше не начисляет бонусы, поэтому поспешите использовать все свои оставшиеся бонусные рубли. Ваша новая персональная скидка будет рассчитываться в зависимости от процента выкупленных товаров и является накопительной. Если же Вы уже обналичили все привилегии, попробуйте любую другую акцию на Ваш вкус, например промокод купивип 15% на первую покупку через мобильное приложение!

Купоны купивип – удобный способ экономить

Купоны купивип – удобный способ экономить

Магазин kupivip регулярно обновляет не только свой ассортимент товаров, но и перечень скидок! Если Вы хотите сэкономить, следите за обновлениями, ведь каждую минуту на сайте может появиться «та самая» акция. Получить купоны kupivip можно на официальном сайте или сайтах-партнерах. Помните, что купоны распространяются не на все бренды и часто ограничены по времени действия. Чтобы всегда быть в курсе новых предложений, посетите вкладку «Акции дня» на главной странице сайта и откройте для себя такие предложения, как «скидка до 90% на босоножки», «кожаные куртки со скидкой до 95%» и многое другое! А для тех, кто только начал познавать азы онлайн-шоппинга, купивип предоставляет свои «уроки шоппинга», где Вам расскажут, как лучше сэкономить и на что стоит обратить внимание при покупке.

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Оплатить заказы на сайте kupivip можно следующими способами: наличный расчет, банковская карта или карта рассрочки Халва.
Доставка на сайте купивип бывает нескольких видов: экспресс доставка на следующий день и в течение 1-3 недель, если вещь будет доставляться специально для Вас, под заказ. Бесплатная доставка возможна при минимальной сумме выкупа от 4999 рублей. Вы желаете воспользоваться услугой бесплатной доставки даже для маленького заказа? Примените один из промокодов kupivip, скопировав кобинацию букв и цифр и вставив ее на странице оплаты заказа.
Если Вы передумали и желаете вернуть товар, Вы можете сделать это в течение 14 дней с момента покупки. Просто выберите товар в списке своих заказов и кликните на кнопку «оформить возврат». Укажите причину возврата, заполните форму и внесите свои реквизиты для возврата денег. Распечатайте эту форму и, вложив ее в коробку, отошлите вместе с вещами обратно на адрес kupivip. Готово! Если все заполнено верно, деньги вернутся на счет в течение 10 рабочих дней.

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