Промокоды Купивип на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5
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Оплатить заказы на сайте kupivip можно следующими способами: наличный расчет, банковская карта или карта рассрочки Халва.
Доставка на сайте купивип бывает нескольких видов: экспресс доставка на следующий день и в течение 1-3 недель, если вещь будет доставляться специально для Вас, под заказ. Бесплатная доставка возможна при минимальной сумме выкупа от 4999 рублей. Вы желаете воспользоваться услугой бесплатной доставки даже для маленького заказа? Примените один из промокодов kupivip, скопировав кобинацию букв и цифр и вставив ее на странице оплаты заказа.
Если Вы передумали и желаете вернуть товар, Вы можете сделать это в течение 14 дней с момента покупки. Просто выберите товар в списке своих заказов и кликните на кнопку «оформить возврат». Укажите причину возврата, заполните форму и внесите свои реквизиты для возврата денег. Распечатайте эту форму и, вложив ее в коробку, отошлите вместе с вещами обратно на адрес kupivip. Готово! Если все заполнено верно, деньги вернутся на счет в течение 10 рабочих дней.