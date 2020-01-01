Промокоды и скидки Lassie | Июль 2020

О магазине Lassie

Бренд одежды для детей, продающейся в фирменном магазине Лесси шоп, существует с 1949 года. Изделия разрабатываются в Финляндии — стране с похожими климатическими условиями, и поэтому отлично подходят для российских малышей. С особой любовью и вниманием производитель тестирует ткани на разрыв, паропроницаемость, способность к водоотталкиванию, устойчивость окраски и сохранение размера при стирке. Благодаря этому в высокотехнологичной мембранной одежде от Lassie дети защищены в мороз, дождь и ветер, а мамам проще справляться со стиркой, ведь многие из изделий отталкивают грязь.

Два раза в год выпускаются новые осенне-зимние и весенне-летние коллекции для прогулок на свежем воздухе в любую погоду. Детская одежда продается по доступным ценам. Кроме того, можно сэкономить на покупках, используя промокоды и участвуя в сезонных распродажах.