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2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды Линии Любви на Сентябрь 2019

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Ювелирные украшения, которые запоминаются

«Линия любви» это сеть розничных, а так же интернет-магазин ювелирных товаров, которые представляют покупателям качественные и изящные изделия по привлекательным ценам. На официальном сайте Вас ждет большой выбор колец, цепочек, браслетов и даже украшений для пирсинга, выгодные акци... и, бонусная программа и множество других привилегий! Вы сомневаетесь в своем выборе? Специалисты магазина будут рады оказать Вам помощь с покупкой по бесплатному номеру горячей линии или в онлайн-чате. Вы хотели бы совершить экономную покупку уже сегодня? Примените один из собранных нами промокодов Линия Любви, скопировав комбинацию букв или цифр и вставив ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Линии Любви

Контакты Линии Любви

Юридический адрес:
Костромская область, Костромской район, город Кострома, микрорайон Давыдовский -2, дом 73, квартира 54

Электронная почта:
reklama@liniilubvi.ru

Телефон:
8 (800) 333-43-16

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

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Скидки до 70%

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Бонусная программа

Бонусная программа

Клубная карта «Линии любви бонус» – это накопительная бонусная программа, которая позволяет ее участникам совершать выгодные покупки, а так же пользоваться дополнительными купонами Линия Любви и другими привилегиями. Совершайте покупки в розничных и онлайн-магазине, копите бонусы и оплачивайте ими до 15% покупок. Участники программы так же получают 2000 бонусов в День Рождения и 1000 бонусов в день регистрации. Чтобы стать участником, Вам необходимо заполнить анкету в одном из розничных филиалов или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте.

30% на повторную покупку

30% на повторную покупку

Онлайн-магазин ювелирных товаров «Линия любви» уверен в том, что Вы будете настолько довольны качеством изделий, что дарит всем покупателям скидку 30% на повторную покупку. Для того, чтобы воспользоваться данной акцией, совершите покупку в розничном или онлайн-магазине «Линия Любви» и получите бонусы за покупку в увеличенном размере. В течение 30 календарных дней Вы сможете оплатить ими до 30% от стоимости повторной покупки. Помните, данное предложение не распространяется на изделия по фиксированным или сниженным ценам, товары из золота и ряд других позиций. С подробным перечнем Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «акции». 

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Вы уже собрали заказ и даже применили один из купонов Линия Любви? Отлично, осталось лишь оплатить и получить товар! Вы можете произвести оплату следующими способами: наличными, банковской картой, мобильным платежом, через электронный кошелек или при помощи карты рассрочки Халва и Свобода.
Доставка осуществляется курьером на дом или в салоны. На заказы общей суммой от 5000 рублей действует акция бесплатной доставки любого вида. Помните, доставка осуществляется только по будням с 9-00 до 18-00.

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