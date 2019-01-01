Промокоды Линии Любви на Сентябрь 2019

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«Линия любви» это сеть розничных, а так же интернет-магазин ювелирных товаров, которые представляют покупателям качественные и изящные изделия по привлекательным ценам. На официальном сайте Вас ждет большой выбор колец, цепочек, браслетов и даже украшений для пирсинга, выгодные акци... и, бонусная программа и множество других привилегий! Вы сомневаетесь в своем выборе? Специалисты магазина будут рады оказать Вам помощь с покупкой по бесплатному номеру горячей линии или в онлайн-чате. Вы хотели бы совершить экономную покупку уже сегодня? Примените один из собранных нами промокодов Линия Любви, скопировав комбинацию букв или цифр и вставив ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
Костромская область, Костромской район, город Кострома, микрорайон Давыдовский -2, дом 73, квартира 54
Электронная почта:
reklama@liniilubvi.ru
Телефон:
8 (800) 333-43-16
Соц. сети:
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Доставка осуществляется курьером на дом или в салоны. На заказы общей суммой от 5000 рублей действует акция бесплатной доставки любого вида. Помните, доставка осуществляется только по будням с 9-00 до 18-00.