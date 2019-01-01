Промокоды МИФ на Сентябрь 2019

Подарочные сертификаты от 500 рублей

Боитесь не угадать с подарком? Подарите радость выбора с подарочным сертификатом онлайн-книжного «МИФ»! Вы можете приобрести сертификат на сумму от 500 до 5000 рублей. Сертификат будет выслан имениннику на электронную почту с поздравлениями и праздничными инструкциями. В случае, если сумма заказа будет выше номинала подарочной карты, разницу можно будет доплатить любым удобным способом. Помните, если сумма заказа будет меньше номинала сертификата, остаток сгорит на карте!

Важно так же помнить, что промокоды Миф Иванов и Фербер нельзя использовать для покупки подарочного сертификата.