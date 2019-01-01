Промокоды МИФ на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Контакты Издательство МИФ

Юридический адрес:
Москва, м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, Большой Козихинский пер., д. 7, стр. 2, 2-й этаж, оф. 24

Электронная почта:
support@m-i-f.ru

Телефон:
8 (800) 775-67-41

Соц. сети:

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Программа лояльности от онлайн-книжного «МИФ» позволит Вам экономить до 15% на будущих покупках. Программа является накопительной – Ваша скидка растет в зависимости от суммы, потраченной в онлайн-магазине. По умолчанию, каждый новый зарегистрированный пользователь получает вступительную скидку 5%. Самое удобное – акции суммируются с программой лояльности, что позволяет Вам экономить до 50% на стоимости покупки. Для того, чтобы стать участником программы лояльности, Вам достаточно лишь зарегистрироваться на сайте, как новый пользователь.

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Нет ничего хуже, чем тащить домой огромную, тяжелую стопку книг! Книжное издательство «МИФ» заботится о Вашей осанке и дарит бесплатную доставку на заказы от 1500 рублей по Москве и СПБ и от 3000 по другим регионам. Для того, чтобы воспользоваться услугой, добавьте все интересующие Вас товары в виртуальную корзину – сумма доставки должна автоматически обнулиться. С полными условиями доставки Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «доставка».
Сумма Вашего заказа не дотягивает до минимальной, но Вы все равно хотите воспользоваться услугами бесплатной доставки? Внимательно следите за обновлениями на нашей странице, как только появится промокод Манн Иванов и Фербер на бесплатную доставку, мы тут же его опубликуем!

Подарочные сертификаты от 500 рублей

Подарочные сертификаты от 500 рублей

Боитесь не угадать с подарком? Подарите радость выбора с подарочным сертификатом онлайн-книжного «МИФ»! Вы можете приобрести сертификат на сумму от 500 до 5000 рублей. Сертификат будет выслан имениннику на электронную почту с поздравлениями и праздничными инструкциями. В случае, если сумма заказа будет выше номинала подарочной карты, разницу можно будет доплатить любым удобным способом. Помните, если сумма заказа будет меньше номинала сертификата, остаток сгорит на карте! 

Важно так же помнить, что промокоды Миф Иванов и Фербер нельзя использовать для покупки подарочного сертификата. 

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