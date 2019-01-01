Промокоды Мосцветторг на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Ваш личный флорист

Цветы станут отличным подарком или дополнением к любому празднику! На сайте онлайн-магазина «Мосцветторг» Вас ждет множество прекрасных букетов, отсортированных в зависимости от повода, цвета и сорта растений. Для удобства выбора к каждой композиции прикреплено фото с нескольких рак... урсов, а для некоторых букетов даже сделаны видеопанорамы! Вы так же можете заказать такие аксессуары к букету, как шоколад, открытки и другие. А если вы сомневаетесь, просто доверьтесь опытным флористам – они грамотно проконсультируют Вас на круглосуточной горячей линии и помогут сделать самый запоминающийся подарок! Вы заинтересованы и хотите совершить выгодную покупку уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Мосцветторг – просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Мосцветторг

Контакты Мосцветторг

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Сущёвский Вал, 9

Электронная почта:
angryboss@moscvett.org

Телефон:
7 (495) 647-77-55

Соц. сети:

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Специальные предложения от Мосцветторг

Скидка 10%

Скидка 10%

Вы хотели бы самолично забрать заказанный по интернету букет? Отлично, ведь это будет не только практично, но и выгодно! Онлайн-магазин цветов «Месцветторг» дарит скидку 10% на заказы по самовывозу. В акции участвуют все букеты стоимостью от 3000 рублей до 10000 рублей. Скидка будет предоставлена при оплате заказа в офисе по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная 8а стр. 10 (Бизнес парк "Олимп"). Помните, скидка не суммируется с другими действующими приложениями и акциями и промокодами Мосцветторг на скидку. 

Акции

Акции

Что может быть прекраснее, чем подарить близкому человеку сказочный букет в подарок? Конечно же, приобрести его с приятной скидкой. На сайте онлайн-магазина «Мосцветторг» Вас ждут такие предложения, как бонусы Спасибо от Сбербанка, подарки к букету, сертификаты в подарок и другие. Так же, не упустите шанс приобрести цветы со скидкой до 50% в разделе распродажи. Ну, а если Вы не смогли найти для себя подходящую акцию, то всегда можете попробовать применить один из купонов Мосцветторг, возможно, с ними Ваша покупка станет даже выгоднее, чем по акции!

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы уже собрали свой заказ и даже применили один из купонов Мосцветторг на скидку? Отлично, осталось лишь оплатить и получить покупку! Вы можете произвести оплату следующими способами: наличными, банковской картой, банковским переводом или через систему оплаты Яндекс.Касса.
Когда Вы приобретаете букет в подарок важно еще и аккуратно его доставить. Онлайн-магазин «Мосцветторг» знает об этом, поэтому предлагает бесплатно доставить букеты стоимостью от 3500 рублей. Доставка осуществляется курьером в течение нескольких часов. Так же имеется возможность заказать срочную доставку в течение 60 минут. С подробными условиями доставки Вы можете ознакомиться на официальном сайте.  

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