Промокоды Mothercare на Сентябрь 2019

Бесплатная доставка и возврат

Когда у Вас в доме растет малыш, выйти на улицу бывает довольно сложно. Поэтому сайт Mothercare предоставляет бесплатную доставку при заказах от 2500 рублей. Для того, чтобы воспользоваться акцией, достаточно просто сложить все понравившиеся товары в корзину. При достижении минимальной суммы, цена доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.

Если Вы хотите отказаться от еще не доставленного товара, обратитесь в рабочие часы в службу клиентского сервиса.

При возврате уже доставленных товаров, вам необходимо предоставить чек и оригинальную упаковку. Так же, товар не должен содержать следов эксплуатации. Помните, что на возврат товаров надлежащего качества у Вас будет не более 14ти дней с момента получения.