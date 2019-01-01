Промокоды Mothercare на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

Детство начинается с Mothercare

Компания Mothercare предлагает самый широкий ассортимент товаров для детей в возрасте от 0 до 10 лет и является советчиком для родителей по всему миру в кругу вопросов о материнстве и росте малыша. Откройте и Вы для себя удобный интернет-магазин с большим количеством оригинальных то... варов и выгодными акциями. А для того, чтобы сэкономить уже на первой покупке, примените один из промокодов mothercare, которые мы собрали для Вас на этой странице!


Посетить Mothercare

Контакты Mothercare

Электронная почта:
mothercare_rus@alshaya.com

Телефон:
8 (800) 250-52-25

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

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Специальные предложения от Mothercare

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Еще больше акций

Еще больше акций

Дети растут быстро, и порой, этот радостный процесс становится довольно затратным. Mothercare заботится о том, чтобы у Вашего малыша всегда была возможность быть в достатке детских товаров – в онлайн-магазине Вы найдете десятки выгодных акций, которые помогут изрядно сэкономить. Откройте для себя такие предложения, как скидки до 50% на второй товар, 30% на отдельные продукты, купоны Mothercare и многое другое! Для Вашего удобства, каждая акция подробно расписана, чтобы ознакомиться с условиями, достаточно лишь щелкнуть по ее баннеру.
Помните, чаще всего акции не совместимы с промокодами Мазекея, поэтому, лучше пользоваться предложениями по очереди.

Бесплатная доставка и возврат

Бесплатная доставка и возврат

Когда у Вас в доме растет малыш, выйти на улицу бывает довольно сложно. Поэтому сайт Mothercare предоставляет бесплатную доставку при заказах от 2500 рублей. Для того, чтобы воспользоваться акцией, достаточно просто сложить все понравившиеся товары в корзину. При достижении минимальной суммы, цена доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.
Если Вы хотите отказаться от еще не доставленного товара, обратитесь в рабочие часы в службу клиентского сервиса.
При возврате уже доставленных товаров, вам необходимо предоставить чек и оригинальную упаковку. Так же, товар не должен содержать следов эксплуатации. Помните, что на возврат товаров надлежащего качества у Вас будет не более 14ти дней с момента получения.

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