Промокоды Музторг на Сентябрь 2019

10% в День Рождения

Все мы привыкли получать подарки в День Рождения. Но как насчет от подарков от любимого магазина? «Музторг» знает, как приятно, когда о тебе помнят, поэтому дарит купон Музторг на 10% в Ваш особый День. Скидка так же активна в период 10 дней до и 10 дней после Дня Рождения. Помните, акция распространяется только на физических лиц и не суммируется с другими специальными предложениями. При использовании акции в розничных магазинах необходимо личное присутствие именинника. С полными условиями предложения Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «акции».