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Юридический адрес:
Рига, ул. Густава Земгала, 78-1, LV-1039
1 оценка поставлена средняя 5
Считаете себя экспертом в области оценки товаров? Тогда попробуйте свои силы на сайте торговой интернет-площадки Joom в игре «Угадай цену»! Суть игры проста: Вам показывают фотографию товара, а Вы должны угадать его цену. Самые успешные эксперты получат бонусы в виде промокодов Joom ... на дополнительную скидку. Больше побед – больше скидок! Воспользуйтесь возможностью сэкономить играючи.
Юридический адрес:
Рига, ул. Густава Земгала, 78-1, LV-1039
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