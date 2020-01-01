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Посетить Joom

Контакты Joom

Юридический адрес:
Рига, ул. Густава Земгала, 78-1, LV-1039

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Banggood
Xiaomi

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Акция «Угадай цену»

Считаете себя экспертом в области оценки товаров? Тогда попробуйте свои силы на сайте торговой интернет-площадки Joom в игре «Угадай цену»! Суть игры проста: Вам показывают фотографию товара, а Вы должны угадать его цену. Самые успешные эксперты получат бонусы в виде промокодов Joom ... на дополнительную скидку. Больше побед – больше скидок! Воспользуйтесь возможностью сэкономить играючи.


Посетить Joom

Контакты Joom

Юридический адрес:
Рига, ул. Густава Земгала, 78-1, LV-1039

Похожие магазины

Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Philips
Banggood
Xiaomi

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