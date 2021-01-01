Промокоды и скидки Nappyclub | Январь 2021

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Беспл
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доставка
По Москве и МО (До 49км от МКАД), По СПБ и Лен.обл (До 49км от КАД)
Беспл
подарок
Акция только для не зарегистрированных пользователей NappyClub. Эту пачку нельзя добавить к заказу на nappyclub.ru
Беспл
подарок
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Беспл
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1 Чтобы получить пачку подгузников NEWBORN 26 шт от NappyClub БЕСПЛАТНО и другие подарки от наших партнеров, необходимо заполнить анкету. 2 После заполнения анкеты вы получите в письме QR-код, который необходимо предъявить в центре выдачи подарков в аптеке «Планета здоровья». 3 Получить подарок могут только будущие мамы, срок беременности которых от 32-й недели.
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
доставка
По Москве и МО (До 49км от МКАД), По СПБ и Лен.обл (До 49км от КАД)
Беспл
подарок
Акция только для не зарегистрированных пользователей NappyClub. Эту пачку нельзя добавить к заказу на nappyclub.ru
Беспл
подарок
25%
купон
20%
купон
50%
купон
42%
купон
15%
купон
15%
купон
Беспл
подарок
1 Чтобы получить пачку подгузников NEWBORN 26 шт от NappyClub БЕСПЛАТНО и другие подарки от наших партнеров, необходимо заполнить анкету. 2 После заполнения анкеты вы получите в письме QR-код, который необходимо предъявить в центре выдачи подарков в аптеке «Планета здоровья». 3 Получить подарок могут только будущие мамы, срок беременности которых от 32-й недели.
Беспл
подарок
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Сайт Nappyclub ориентирован на молодых мам. Здесь продают детскую одежду, подгузники и трусики, разнообразные средства ухода. В категории «Товары недели» можно закупиться по дисконтным ценам. Другие акционные предложения магазина опубликованы в разделе «Экономьте с нами». Если скидк ... а изначально не установлена, используйте промокод Nappyclub. Купоны бесплатно доступны на этой странице. Постоянные клиенты компании за каждый заказ получают кэшбэк в виде баллов. Этими бонусами разрешается частично оплачивать следующие покупки.
Телефон:
8 800 333 05 87
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Сайт Nappyclub ориентирован на молодых мам. Здесь продают детскую одежду, подгузники и трусики, разнообразные средства ухода. В категории «Товары недели» можно закупиться по дисконтным ценам. Другие акционные предложения магазина опубликованы в разделе «Экономьте с нами». Если скидк ... а изначально не установлена, используйте промокод Nappyclub. Купоны бесплатно доступны на этой странице. Постоянные клиенты компании за каждый заказ получают кэшбэк в виде баллов. Этими бонусами разрешается частично оплачивать следующие покупки.
Телефон:
8 800 333 05 87
Соц. сети:
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Российская компания NappyClub производит и реализует подгузники премиум-класса, а также средства по уходу, аксессуары для кормления и другие товары для малышей. Создатели бренда — это молодые мамы, которые на собственном опыте испытали сложности поиска качественных и одновременно доступных товаров для своих малышей. Амбассадором и звездным пользователем продукции Nappyclub стала звезда российского кино и мама двоих детей Анна Хилькевич.
Преимущества подгузников Nappyclub:
высокое качество: японские абсорбенты работают безупречно, а дышащие слои с воздушными каналами защищают чувствительную
кожу малыша от раздражения и сыпи;
7 международных сертификатов качества;
быстрый онлайн-сервис: товары с доставкой на дом можно заказать в пару кликов;
выгодная цена: компания работает без посредников, что помогает экономить на издержках и устанавливать умеренные цены.
Чтобы быть ближе к клиенту, компания Нэппиклаб регулярно разрабатывает акции и генерирует выгодные промокоды, с помощью которых можно получить скидку на заказ.
Чтобы получить скидку по промокоду Nappyclub, нужно совершить всего 4 действия:
Выбрать интересующую акцию из представленных на нашем сервисе.
Кликнуть на акцию и перейти на сайт ритейлера. Программа автоматически сохранит промокод в буфер обмена для последующего применения.
Добавить покупки в корзину и перейти в нее.
Вставить символы кода в соответствующую ячейку.
В период действия акций и распродаж ассортимента промокоды могут быть неактивны. При подборе купона и добавлении товаров в корзину следует выбирать позиции, на которые распространяется действие промокода.
Ритейлер постоянно генерирует новые промокоды, проводит акции и другие мероприятия, чтобы сделать продукцию бренда доступнее. Для экономии денег при заказе товаров из интернет-магазина пользуйтесь следующими способами:
Получите скидку по купону на первый заказ.
Организуйте совместную закупку или закажите для себя подгузники с запасом в количестве 10 пачек и получите скидку. Для организаторов совместных закупок предусмотрена бесплатная доставка по России и приятный бонус — 10 пробников в подарок.
Станьте постоянным покупателем и примите участие в системе накопительных скидок. Процент дисконта автоматически увеличивается с каждым заказом, исходя из накопленной суммы общих покупок.
Если вы будущая мама на 32 и более неделе беременности, то примите участие в марафоне NappyClub и получите в подарок пачку подгузников.
Оформите подписку на доставку подгузников и участвуйте в клубных акциях. Оплату за товар можно делать по факту доставки каждой партии изделий.
Получите бесплатную пачку при рождении малыша.
Участвуйте в ежемесячных розыгрышах.
Промокоды на скидку не распространяются на некоторые товары, например на позиции из разделов «Уход», «Стирка», «Питание», «Подарки», «Салфетки», а также платную доставку. При отмене первого заказа и оформлении нового оффера промокод на первую покупку может быть деактивирован.
Самые популярные товары интернет-магазина, на которые часто снижаются цены, — это подгузники, трусики и пеленки, в частности:
ночные;
бамбуковые;
трусики премиум с авторским дизайном;
супертонкие модели;
трусики для плавания;
впитывающие пеленки.
Также в ассортименте можно найти аксессуары для кормления, вкладыши для груди, бытовую химию, маски и антисептики, средства по уходу для матери, ребенка и аксессуары.
Оплатить товар можно банковской картой онлайн или наличными в момент вручения заказа. Оплата по факту доставки доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Для прочих населенных пунктов РФ предусмотрена оплата банковской картой на сайте при оформлении. Магазин проводит транзакции через платформу Альфа-Банка и принимает карты платежных систем Мир, Visa, MasterCard и Maestro.
Компания Нэппиклаб предлагает бесплатную доставку продукции при покупке от двух упаковок по Москве (до 49 км от МКАД), Санкт-Петербургу и Ленинградской области (до 49 км от КАД). По упомянутым регионам товары доставляются на следующий день после заказа, если он был оформлен до 17:00 по мск.
При покупке от 4-х упаковок бесплатная доставка доступна по прочим населенным пунктам РФ, за исключением некоторых.
Важно! При доставке заказа более 10 кг товар не заносится на этаж и доставляется только до подъезда.
Если за доставку потребуется доплата, то встроенная программа вычислит сумму автоматически при указании пункта назначения в карточке заказа.
При получении товара проверяйте целостность его упаковки в присутствии курьера. При нарушении следует составить акт и связаться с интернет-магазином для получения компенсации. Если не сообщить о нарушении упаковки при получении, то компания может отказать в рассмотрении жалобы.
Онлайн-магазин Nappyclub работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по мск.
Необходимо зайти на страницу Nappyclub и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Nappyclub необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Nappyclub.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дарим бутылочку при покупке от двух пачек подгузников
|BAB***
|Скидка
|При покупке от двух пачек подгузников доставка бесплатно
|не требуется
|Скидка
|16 подгузников в подарок при оплате доставки
|не требуется
|Скидка
|Дарим пачку подгузников для новорожденных при оплате доставки
|не требуется
|Скидка
|Подгузники и трусики Nappyclub с выгодой до 25%
|не требуется
|Скидка
|Товары в разделе "Гигиена" с дисконтом до 20%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 50% на безопасную бытовую химию Nappyclub
|не требуется