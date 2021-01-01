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Промокоды и скидки Nappyclub | Январь 2021

Используйте купоны на скидки от Nappyclub. Актуальных купонов: 12

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Дарим бутылочку при покупке от двух пачек подгузников
Истекает через 48 дней

Беспл
доставка

Скидка
При покупке от двух пачек подгузников доставка бесплатно

По Москве и МО (До 49км от МКАД), По СПБ и Лен.обл (До 49км от КАД)

Истекает через 48 дней

Беспл
подарок

Скидка
16 подгузников в подарок при оплате доставки

Акция только для не зарегистрированных пользователей NappyClub. Эту пачку нельзя добавить к заказу на nappyclub.ru

Истекает через 48 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим пачку подгузников для новорожденных при оплате доставки
Истекает через 48 дней

25%
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Подгузники и трусики Nappyclub с выгодой до 25%
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Будущим мамам подарок - пачка подгузников Premium NEWBORN

1 Чтобы получить пачку подгузников NEWBORN 26 шт от NappyClub БЕСПЛАТНО и другие подарки от наших партнеров, необходимо заполнить анкету. 2 После заполнения анкеты вы получите в письме QR-код, который необходимо предъявить в центре выдачи подарков в аптеке «Планета здоровья». 3 Получить подарок могут только будущие мамы, срок беременности которых от 32-й недели.

Истекает через 48 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим дополнительный подарок для мамы при покупке от 5000 рублей
Истекает через 2 дня

Беспл
подарок

Промокод
Дарим бутылочку при покупке от двух пачек подгузников
Истекает через 48 дней

Беспл
доставка

Скидка
При покупке от двух пачек подгузников доставка бесплатно

По Москве и МО (До 49км от МКАД), По СПБ и Лен.обл (До 49км от КАД)

Истекает через 48 дней

Беспл
подарок

Скидка
16 подгузников в подарок при оплате доставки

Акция только для не зарегистрированных пользователей NappyClub. Эту пачку нельзя добавить к заказу на nappyclub.ru

Истекает через 48 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим пачку подгузников для новорожденных при оплате доставки
Истекает через 48 дней

25%
купон

Скидка
Подгузники и трусики Nappyclub с выгодой до 25%
Истекает через 48 дней

20%
купон

Скидка
Товары в разделе "Гигиена" с дисконтом до 20%
Истекает через 48 дней

50%
купон

Скидка
Дисконт до 50% на безопасную бытовую химию Nappyclub
Истекает через 48 дней

42%
купон

Скидка
Детская косметика с выгодой до 42%
Истекает через 48 дней

15%
купон

Скидка
До минус 15% на аксессуары для кормления
Истекает через 48 дней

15%
купон

Скидка
Косметика для мамы с выгодой до 15%
Истекает через 48 дней

Беспл
подарок

Скидка
Будущим мамам подарок - пачка подгузников Premium NEWBORN

1 Чтобы получить пачку подгузников NEWBORN 26 шт от NappyClub БЕСПЛАТНО и другие подарки от наших партнеров, необходимо заполнить анкету. 2 После заполнения анкеты вы получите в письме QR-код, который необходимо предъявить в центре выдачи подарков в аптеке «Планета здоровья». 3 Получить подарок могут только будущие мамы, срок беременности которых от 32-й недели.

Истекает через 48 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим дополнительный подарок для мамы при покупке от 5000 рублей
Истекает через 2 дня

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Nappyclub – товары для молодых мам и их детей

Сайт Nappyclub ориентирован на молодых мам. Здесь продают детскую одежду, подгузники и трусики, разнообразные средства ухода. В категории «Товары недели» можно закупиться по дисконтным ценам. Другие акционные предложения магазина опубликованы в разделе «Экономьте с нами». Если скидк ... а изначально не установлена, используйте промокод Nappyclub. Купоны бесплатно доступны на этой странице. Постоянные клиенты компании за каждый заказ получают кэшбэк в виде баллов. Этими бонусами разрешается частично оплачивать следующие покупки.


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Контакты Nappyclub

Телефон:
8 800 333 05 87

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Nappyclub – товары для молодых мам и их детей

Сайт Nappyclub ориентирован на молодых мам. Здесь продают детскую одежду, подгузники и трусики, разнообразные средства ухода. В категории «Товары недели» можно закупиться по дисконтным ценам. Другие акционные предложения магазина опубликованы в разделе «Экономьте с нами». Если скидк ... а изначально не установлена, используйте промокод Nappyclub. Купоны бесплатно доступны на этой странице. Постоянные клиенты компании за каждый заказ получают кэшбэк в виде баллов. Этими бонусами разрешается частично оплачивать следующие покупки.


Посетить Nappyclub
Контакты Nappyclub

Телефон:
8 800 333 05 87

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Mothercare
Toy.ru
myToys
Gulliver
Toyway

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Специальные предложения от Nappyclub

О магазине Nappyclub

О магазине Nappyclub

Российская компания NappyClub производит и реализует подгузники премиум-класса, а также средства по уходу, аксессуары для кормления и другие товары для малышей. Создатели бренда — это молодые мамы, которые на собственном опыте испытали сложности поиска качественных и одновременно доступных товаров для своих малышей. Амбассадором и звездным пользователем продукции Nappyclub стала звезда российского кино и мама двоих детей Анна Хилькевич. 

Преимущества подгузников Nappyclub:

  • высокое качество: японские абсорбенты работают безупречно, а дышащие слои с воздушными каналами защищают чувствительную

кожу малыша от раздражения и сыпи;

  • 7 международных сертификатов качества;

  • быстрый онлайн-сервис: товары с доставкой на дом можно заказать в пару кликов;

  • выгодная цена: компания работает без посредников, что помогает экономить на издержках и устанавливать умеренные цены.

Чтобы быть ближе к клиенту, компания Нэппиклаб регулярно разрабатывает акции и генерирует выгодные промокоды, с помощью которых можно получить скидку на заказ.

Как сэкономить на покупках в Нэппиклаб

Как сэкономить на покупках в Нэппиклаб

Чтобы получить скидку по промокоду Nappyclub, нужно совершить всего 4 действия:

  1. Выбрать интересующую акцию из представленных на нашем сервисе.

  2. Кликнуть на акцию и перейти на сайт ритейлера. Программа автоматически сохранит промокод в буфер обмена для последующего применения.

  3. Добавить покупки в корзину и перейти в нее.

  4. Вставить символы кода в соответствующую ячейку.

В период действия акций и распродаж ассортимента промокоды могут быть неактивны. При подборе купона и добавлении товаров в корзину следует выбирать позиции, на которые распространяется действие промокода.

Как экономить на покупках в магазине Nappyclub

Как экономить на покупках в магазине Nappyclub

Ритейлер постоянно генерирует новые промокоды, проводит акции и другие мероприятия, чтобы сделать продукцию бренда доступнее. Для экономии денег при заказе товаров из интернет-магазина пользуйтесь следующими способами:

  • Получите скидку по купону на первый заказ.

  • Организуйте совместную закупку или закажите для себя подгузники с запасом в количестве 10 пачек и получите скидку. Для организаторов совместных закупок предусмотрена бесплатная доставка по России и приятный бонус — 10 пробников в подарок.

  • Станьте постоянным покупателем и примите участие в системе накопительных скидок. Процент дисконта автоматически увеличивается с каждым заказом, исходя из накопленной суммы общих покупок.

  • Если вы будущая мама на 32 и более неделе беременности, то примите участие в марафоне NappyClub и получите в подарок пачку подгузников.

  • Оформите подписку на доставку подгузников и участвуйте в клубных акциях. Оплату за товар можно делать по факту доставки каждой партии изделий.

  • Получите бесплатную пачку при рождении малыша.

  • Участвуйте в ежемесячных розыгрышах.

Промокоды на скидку не распространяются на некоторые товары, например на позиции из разделов «Уход», «Стирка», «Питание», «Подарки», «Салфетки», а также платную доставку. При отмене первого заказа и оформлении нового оффера промокод на первую покупку может быть деактивирован. 

Ассортимент магазина Nappyclub и популярные товары со скидками

Ассортимент магазина Nappyclub и популярные товары со скидками

Самые популярные товары интернет-магазина, на которые часто снижаются цены, — это подгузники, трусики и пеленки, в частности:

  • ночные;

  • бамбуковые;

  • трусики премиум с авторским дизайном;

  • супертонкие модели;

  • трусики для плавания;

  • впитывающие пеленки.

Также в ассортименте можно найти аксессуары для кормления, вкладыши для груди, бытовую химию, маски и антисептики, средства по уходу для матери, ребенка и аксессуары.

Оплата и доставка из магазина Nappyclub

Оплата и доставка из магазина Nappyclub

Оплатить товар можно банковской картой онлайн или наличными в момент вручения заказа. Оплата по факту доставки доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Для прочих населенных пунктов РФ предусмотрена оплата банковской картой на сайте при оформлении. Магазин проводит транзакции через платформу Альфа-Банка и принимает карты платежных систем Мир, Visa, MasterCard и Maestro.

Компания Нэппиклаб предлагает бесплатную доставку продукции при покупке от двух упаковок по Москве (до 49 км от МКАД), Санкт-Петербургу и Ленинградской области (до 49 км от КАД). По упомянутым регионам товары доставляются на следующий день после заказа, если он был оформлен до 17:00 по мск.

При покупке от 4-х упаковок бесплатная доставка доступна по прочим населенным пунктам РФ, за исключением некоторых. 

Важно! При доставке заказа более 10 кг товар не заносится на этаж и доставляется только до подъезда.

Если за доставку потребуется доплата, то встроенная программа вычислит сумму автоматически при указании пункта назначения в карточке заказа. 

При получении товара проверяйте целостность его упаковки в присутствии курьера. При нарушении следует составить акт и связаться с интернет-магазином для получения компенсации. Если не сообщить о нарушении упаковки при получении, то компания может отказать в рассмотрении жалобы.

Онлайн-магазин Nappyclub работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по мск.

Часто задаваемые вопросы про Nappyclub

★ Как получить промокоды в Nappyclub?

Необходимо зайти на страницу Nappyclub и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Nappyclub?

Чтобы воспользоваться промокодом от Nappyclub необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Nappyclub доступно | Январь?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Nappyclub актуальны | Январь?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Nappyclub.

★ Почему стоит использовать купоны Nappyclub?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Nappyclub

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДарим бутылочку при покупке от двух пачек подгузниковBAB***
СкидкаПри покупке от двух пачек подгузников доставка бесплатноне требуется
Скидка16 подгузников в подарок при оплате доставкине требуется
СкидкаДарим пачку подгузников для новорожденных при оплате доставкине требуется
СкидкаПодгузники и трусики Nappyclub с выгодой до 25%не требуется
СкидкаТовары в разделе "Гигиена" с дисконтом до 20%не требуется
СкидкаДисконт до 50% на безопасную бытовую химию Nappyclubне требуется

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