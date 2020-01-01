Промокоды и скидки Nic | Июль 2020

Подробнее о регистраторе Nic

Регистратор доменных имен Nic (Ру-Центр) создан в 2000 году на базе РосНИИРОС. Фактически организация стояла у истоков русскоязычного интернета и продолжает оказывать большое влияние на его развитие.

Сегодня компания входит в группу РБК. В ней работает более 350 сотрудников и обслуживается более 7,4 млн доменных имен в более чем 650 доменных зонах. Компания также оказывает услуги в области хостинга, безопасности, создания и продвижения интернет-ресурсов.

Офисы регистратора Ник находятся в Москве и Санкт-Петербурге. У него также есть сеть региональных представителей в крупных городах России, Белоруссии, Украины, Австралии, Германии, Франции и других стран. Но работа с клиентами осуществляется в основном дистанционно через сайт компании. На нем клиенты могут приобрести услуги организации со скидками по акциям и промокодам, управлять ими, а также при необходимости получать помощь и техническую поддержку.