Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды и скидки Nic | Июль 2020

Экономьте на доменах и услугах с купонами Ник. Актуальных купонов: 13

74%
купон

Скидка
На универсальный домен .space скидка 74%

83%
купон

Скидка
Домен .fun для развлекательных интернет-проектов с дисконтом 83%

Лучшее
предложение

Скидка
Выгодно купи домен .uno всего за 299 рублей

83%
купон

Скидка
Регистрируй домен .website со скидкой 83%

15%
купон

Промокод
На заказ дарим скидку 15%

80%
купон

Скидка
Экономь на пакете доменов до 80%

68%
купон

Скидка
Регистрация домена .рф с дисконтом 68%

68%
купон

Скидка
На регистрацию домена .ru скидка 68%

13%
купон

Скидка
Сэкономь 13% на покупке премиум домена .shop

11%
купон

Скидка
Минус 11% экономии на домены из выделенного списка

15%
купон

Скидка
Выгода 15% на регистрацию домена .club

20%
купон

Скидка
Облачный сервис "Битрикс24" с дисконтом 24%

1500Р
купон

Скидка
Регистрируй товарный знак для сайта с скидкой 1500 рублей

15%
купон

Промокод
На заказ дарим скидку 15%

74%
купон

Скидка
На универсальный домен .space скидка 74%

83%
купон

Скидка
Домен .fun для развлекательных интернет-проектов с дисконтом 83%

Лучшее
предложение

Скидка
Выгодно купи домен .uno всего за 299 рублей

83%
купон

Скидка
Регистрируй домен .website со скидкой 83%

80%
купон

Скидка
Экономь на пакете доменов до 80%

68%
купон

Скидка
Регистрация домена .рф с дисконтом 68%

68%
купон

Скидка
На регистрацию домена .ru скидка 68%

13%
купон

Скидка
Сэкономь 13% на покупке премиум домена .shop

11%
купон

Скидка
Минус 11% экономии на домены из выделенного списка

15%
купон

Скидка
Выгода 15% на регистрацию домена .club

20%
купон

Скидка
Облачный сервис "Битрикс24" с дисконтом 24%

1500Р
купон

Скидка
Регистрируй товарный знак для сайта с скидкой 1500 рублей

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

World of Warships

-40%

Акция

Выгода 40% на запас кредитов

Boxberry

-14%

Промокод

Отправка посылок со скидкой 14%, применив Боксберри промокод

War Thunder

-259Р

Акция

Купи игровой набор по цене от 259 рублей

Reg.ru

-1599Р

Акция

Первый год регистрации нового домена .BABY за 1599 рублей

Популярные магазины

...


Посетить Nic
Контакты Nic

Юридический адрес:
Москва, улица 3-я Хорошевская, дом 2, строение 1

Похожие магазины
Reg.ru

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить Nic
Контакты Nic

Юридический адрес:
Москва, улица 3-я Хорошевская, дом 2, строение 1

Похожие магазины
Reg.ru

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Nic

Подробнее о регистраторе Nic

Подробнее о регистраторе Nic

Регистратор доменных имен Nic (Ру-Центр) создан в 2000 году на базе РосНИИРОС. Фактически организация стояла у истоков русскоязычного интернета и продолжает оказывать большое влияние на его развитие.

Сегодня компания входит в группу РБК. В ней работает более 350 сотрудников и обслуживается более 7,4 млн доменных имен в более чем 650 доменных зонах. Компания также оказывает услуги в области хостинга, безопасности, создания и продвижения интернет-ресурсов.

Офисы регистратора Ник находятся в Москве и Санкт-Петербурге. У него также есть сеть региональных представителей в крупных городах России, Белоруссии, Украины, Австралии, Германии, Франции и других стран. Но работа с клиентами осуществляется в основном дистанционно через сайт компании. На нем клиенты могут приобрести услуги организации со скидками по акциям и промокодам, управлять ими, а также при необходимости получать помощь и техническую поддержку.

Как воспользоваться скидочным купоном у регистратора Nic

Как воспользоваться скидочным купоном у регистратора Nic

Один из способов получить скидку на первый заказ домена, хостинга и других услуг или на их продление – воспользоваться актуальным промокодом. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать в процессе оформления покупки.

Список действующих купонов и других акций регистратора можно найти на нашем сайте. Чтобы выгодно купить услуги, рекомендуется изучить все условия спецпредложений и только затем выбрать подходящее. Для активации промокода пользователю потребуется выполнить следующие действия:

  1. Нажать на кнопку «Открыть» рядом с понравившейся акцией. Сервис автоматически скопирует код купона в буфер обмена и откроет сайт регистратора в новой вкладке. Предварительно следует изучить условия использования промокода. Часто он действует только на первую покупку хостинга, домена или других услуг. Если вводить коды для получения скидки не требуется, об этом будет показано предупреждение до перехода на сайт компании Ник.

  2. Добавить нужные услуги в корзину. Одновременно можно заказать услуги из разных категорий, например хостинг и домены в нескольких зонах. Допустимо добавить в корзину как услуги со скидками по промокодам, так и без них. Ограничений по минимальной сумме заказа нет.

  3. Перейти к оформлению заказа и выполнить вход в личный кабинет. Если у пользователя еще нет учетной записи на сайте компании, ее можно сразу создать, пройдя регистрацию.

  4. На этапе подтверждения заказа ввести и активировать промокод. Код купона можно не набирать на клавиатуре, а вставить из буфера обмена в соответствующее поле. Предварительно можно ознакомиться с условиями использования кодов.

После активации промокода сервис пересчитает стоимость покупки и покажет, сколько рублей составила скидка. Пользователь может воспользоваться купоном только один раз, если другие условия не установлены в правилах конкретной акции. Многие коды также имеют ограничения по сроку активации.

Заказ услуг в компании Nic с максимальной скидкой

Заказ услуг в компании Nic с максимальной скидкой

Использование промокода – не единственный способ получить скидку при заказе услуг регистратора доменных имен. Компания также регулярно проводит различные акции. По ним можно получить право на скидку или другие бонусы. Информация о новых спецпредложениях публикуется на главной странице и отдельном разделе сайта. На официальном ресурсе компании также есть специальный раздел, в котором размещены правила всех акций.

Все зарегистрированные пользователи по умолчанию становятся подписчиками на рассылку от фирмы. В ней размещаются новости, обзоры услуг, информация о новых акциях и спецпредложениях. Иногда подписчикам рассылают персональные скидочные купоны.

Получать информацию о новых акциях, спецпредложениях и новостях компании также можно из официальных групп в социальных сетях. Рекомендуется подписаться на них, чтобы не пропустить выгодные скидки. Ссылки на группы приведены на сайте.

Еще один способ покупать домены и другие услуги выгоднее – принять участие в клубной программе Nic. Ее участники получают скидки, сниженную комиссию в магазине доменных имен и другие бонусы.

Популярные услуги компании Nic со скидками

Популярные услуги компании Nic со скидками

Чаще всего клиенты заказывают в компании со скидками по промокодам регистрацию и продление доменов. Популярны у пользователей Nic следующие доменные зоны:

  • .ru;

  • .рф;

  • .com;

  • .net;

  • .store;

  • .club;

  • .shop;

  • .space;

  • .online;

  • .pro;

  • .moscow.

Всего в каталоге регистратора – более 650 доменных зон. Дополнительно со скидками пользователи могут заказать в компании и другие услуги:

  • хостинг;

  • аренду виртуальных и физических серверов;

  • SSL-сертификаты;

  • антивирус для сайта;

  • конструкторы сайтов и магазинов;

  • почту для домена;

  • создание собственной доменной зоны.

Оплата и предоставление услуг в компании Nic

Оплата и предоставление услуг в компании Nic

Все услуги регистратор доменных имен предоставляет в электронном виде по предоплате. Для удобства клиентов доступны различные способы внесения платежей:

  • переводом на счет в банке;

  • через электронные платежные системы QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги, PayPal;

  • банковскими картами;

  • через систему быстрых платежей;

  • через терминалы;

  • наличными в собственных офисах.

Скорость зачисления платежей зависит от выбранного канала пополнения и может составить от нескольких секунд до 3 рабочих дней. Промокод можно использовать при любом способе оплаты, если другие условия не установлены правилами конкретной акции.

Часто задаваемые вопросы про Nic

★ Как получить промокоды в Nic?

Необходимо зайти на страницу Nic и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Nic?

Чтобы воспользоваться промокодом от Nic необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Nic доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Nic актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Nic.

★ Почему стоит использовать купоны Nic?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.