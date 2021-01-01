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Промокоды и скидки Ochkov | Январь 2021

Доступные линзы в интернет-магазине Ochkov. Актуальных купонов: 10

5%
купон

Промокод
Покупка контактных линз с выгодой 5%
Истекает через 12 дней

Беспл
подарок

Скидка
При заказе от 2500 рублей получи фирменные подарки

Подарок при покупке от 2500 руб - салфетки гигиенические Adria , пинцет Ochkov.Net 6 см. Подарок при покупке от 3000 руб - контейнер в ассортименте, салфетка для очков, маска для глаз Eye Spa. Подарок при покупке от 4000 руб - Opti-Free Express 120 мл, раствор Multiwave-New 100 мл, раствор ADRIA. Подарок при покупке от 4500 руб - раствор Офтальмикс Premium Plus 250 мл, раствор Multiwave-Standard 250 мл. Подарок при покупке от 5000 руб - раствор OptiFree RepleniSH 300 мл, Acuvue Oasys 1-Day (5 блистеров), контейнер для линз Ochkov.Net Сова, контейнер для линз Ochkov.Net лягушка. Подарок при покупке от 5500 руб - раствор Multiwave-Standard 350 мл, капли Optimed Pro Active 10 мл. Подарок при покупке от 6000 руб - сертификат на комплексную проверку зрения, раствор Aosept Plus HydraGlyde 360 мл, сумка для пикника Acuvue. Подарок при покупке от 7000 руб - сертификат на проверку зрения и подбор контактных линз, рюкзак Acuvue.

Истекает через 70 дней

Беспл
доставка

Скидка
В пункты самовывоза доставим заказы бесплатно
Истекает через 70 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим 2 линзы при покупке Ochkov.Net Alpha 6 линз
Истекает через 12 дней

Беспл
подарок

Скидка
При покупке Miru 1day UpSide дарим 5 линз в чехле
Истекает через 12 дней

30%
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Скидка
По купону Ochkov скидка на очки до 30%
Истекает через 70 дней

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Скидка
Получи в подарок раствор Ochkov.Net Care к заказу Ochkov.Net Absolute 6 шт
Истекает через 19 дней

Беспл
подарок

Скидка
Получи в подарок 5 линз при покупке Clariti 1 Day 30 линз
Истекает через 19 дней

Беспл
подарок

Скидка
При заказе Acuvue Oasys бесплатно получи раствор Complete 360 мл
Истекает через 19 дней

Беспл
подарок

Скидка
В подарок к заказу 2 упаковок Avaira Vitality 6 шт получи спортивную бутылку
Истекает через 19 дней

5%
купон

Промокод
Покупка контактных линз с выгодой 5%
Истекает через 12 дней

Беспл
подарок

Скидка
При заказе от 2500 рублей получи фирменные подарки

Подарок при покупке от 2500 руб - салфетки гигиенические Adria , пинцет Ochkov.Net 6 см. Подарок при покупке от 3000 руб - контейнер в ассортименте, салфетка для очков, маска для глаз Eye Spa. Подарок при покупке от 4000 руб - Opti-Free Express 120 мл, раствор Multiwave-New 100 мл, раствор ADRIA. Подарок при покупке от 4500 руб - раствор Офтальмикс Premium Plus 250 мл, раствор Multiwave-Standard 250 мл. Подарок при покупке от 5000 руб - раствор OptiFree RepleniSH 300 мл, Acuvue Oasys 1-Day (5 блистеров), контейнер для линз Ochkov.Net Сова, контейнер для линз Ochkov.Net лягушка. Подарок при покупке от 5500 руб - раствор Multiwave-Standard 350 мл, капли Optimed Pro Active 10 мл. Подарок при покупке от 6000 руб - сертификат на комплексную проверку зрения, раствор Aosept Plus HydraGlyde 360 мл, сумка для пикника Acuvue. Подарок при покупке от 7000 руб - сертификат на проверку зрения и подбор контактных линз, рюкзак Acuvue.

Истекает через 70 дней

Беспл
доставка

Скидка
В пункты самовывоза доставим заказы бесплатно
Истекает через 70 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим 2 линзы при покупке Ochkov.Net Alpha 6 линз
Истекает через 12 дней

Беспл
подарок

Скидка
При покупке Miru 1day UpSide дарим 5 линз в чехле
Истекает через 12 дней

30%
купон

Скидка
По купону Ochkov скидка на очки до 30%
Истекает через 70 дней

Беспл
подарок

Скидка
Получи в подарок раствор Ochkov.Net Care к заказу Ochkov.Net Absolute 6 шт
Истекает через 19 дней

Беспл
подарок

Скидка
Получи в подарок 5 линз при покупке Clariti 1 Day 30 линз
Истекает через 19 дней

Беспл
подарок

Скидка
При заказе Acuvue Oasys бесплатно получи раствор Complete 360 мл
Истекает через 19 дней

Беспл
подарок

Скидка
В подарок к заказу 2 упаковок Avaira Vitality 6 шт получи спортивную бутылку
Истекает через 19 дней

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Магазин контактных линз и аксессуаров Ochkov

Интернет-магазин Ochkov за 17 лет работы стал крупнейшей в России онлайн-площадкой по продаже контактной оптики и солнцезащитных очков с аудиторией более 200 тысяч постоянных заказчиков. Ритейлер предлагает линзы и аксессуары признанных лидеров индустрии Johnson & Johnson, OKVision, ... Dolce & Gabbana, Prada, Miu Miu и многих других брендов. Для новых и постоянных покупателей систематически действуют выгодные акции, предлагаются подарки к заказам и дарятся скидочные купоны Ochkov. А участники клуба привилегий «Мои глаза» могут накопить бонусные баллы и обменять их на 100 % от стоимости продукции марки Alcon.


Посетить Ochkov
Контакты Ochkov

Юридический адрес:
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, Строение 5.

Электронная почта:
info@ochkov.net

Телефон:
8 (495) 587-95-95

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Магазин контактных линз и аксессуаров Ochkov

Интернет-магазин Ochkov за 17 лет работы стал крупнейшей в России онлайн-площадкой по продаже контактной оптики и солнцезащитных очков с аудиторией более 200 тысяч постоянных заказчиков. Ритейлер предлагает линзы и аксессуары признанных лидеров индустрии Johnson & Johnson, OKVision, ... Dolce & Gabbana, Prada, Miu Miu и многих других брендов. Для новых и постоянных покупателей систематически действуют выгодные акции, предлагаются подарки к заказам и дарятся скидочные купоны Ochkov. А участники клуба привилегий «Мои глаза» могут накопить бонусные баллы и обменять их на 100 % от стоимости продукции марки Alcon.


Посетить Ochkov
Контакты Ochkov

Юридический адрес:
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, Строение 5.

Электронная почта:
info@ochkov.net

Телефон:
8 (495) 587-95-95

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Специальные предложения от Ochkov

О магазине Ochkov

О магазине Ochkov

Специализированный интернет-магазин Ochkov открыт в 2003 году. Он продает очки, линзы и сопутствующие товары. Сегодня компания обслуживает более 200 тысяч постоянных клиентов и оформляет более 1000 заказов ежедневно. Кроме того, она открыла сеть фирменных салонов оптики.

Преимущества покупки в онлайн-магазине Очков:

  • Широкий ассортимент. Ритейлер без посредников сотрудничает со многими мировыми брендами: Johnson & Johnson, Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Bausch + Lomb, Alcon, CooperVision, Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Emporio Armani.

  • Скидки по акциям и промокодам. Они помогают не тратить лишние деньги при покупке контактных линз или другой оптики.

  • Быстрая доставка. В Москве можно получить товар уже в день оформления заказа.

Покупать товары из каталога ритейлера можно также через мобильное приложение. Оно выпускается в вариантах для Android и iOS.

Как получить скидку с помощью купона в Очков

Как получить скидку с помощью купона в Очков

Компания Ochkov старается сделать покупки для клиентов выгодными и с удовольствием делает скидки и подарки покупателям. Получить их можно с помощью промокодов. Они представляют собой набор символов, который нужно указать при оформлении покупки. Это коды входят в бонусные купоны, собранные на этой странице.

Список актуальных акций и купонов ритейлера постоянно обновляется и содержит в себе самые выгодные или эксклюзивные предложения.

Для получения скидки по купону необходимо:

  1. Выбрать промокод и нажать на кнопку «Открыть» рядом с ним.

  2. Добавить товары в корзину и открыть ее.

  3. Найти поле для ввода купона и указать его.

  4. Просмотреть информацию о размере скидки в рублях и оформить покупку.

Перед переходом на сайт ритейлера промокод будет скопирован. В корзине не обязательно набирать его на клавиатуре, а можно вставить из буфера. Некоторые акционные предложения позволяют получить скидку без ввода кода. Предупреждение об этом отображается до перехода в магазин.

Покупки со скидками по промокодам можно делать и в приложении Ochkov, предварительно загрузив его на смартфон через магазин ПО от Google или Apple.

Как покупать оптику в Ochkov с максимальной скидкой

Как покупать оптику в Ochkov с максимальной скидкой

Скидочные купоны – не единственный способ сэкономить при покупке оптики или товаров для здоровья. Компания Очков регулярно проводит акции для клиентов. Информация обо всех действующих акционных предложениях размещена в отдельном разделе.

Следить за новыми акционными предложениями можно следующими способами:

  • Приложение. Достаточно разрешить программе показ уведомлений, и они будут автоматически отображаться на экране смартфона или планшета.

  • Рассылка. В ней также можно прочитать рекомендации по уходу за линзами и новости компании. Для оформления подписки достаточно указать в специальной форме действующий email.

  • Социальные сети. Все свежие акции и важная информация компании публикуются на страницах Очков в Instagram, Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook. У онлайн-магазина есть также собственный канал на YouTube.

Можно получать дополнительную выгоду, добавляя в корзине подарки к заказу после активации промокода. Это могут быть сертификаты на проверку зрения, аксессуары для оптики и другие сопутствующие товары.

Еще один способ экономить при покупках – вступить в клуб привилегий «МоиГлаза». Его участники получают баллы за покупку линз Alcon и могут использовать их для бесплатного заказа новых комплектов. Новые члены клуба за регистрацию автоматически получают бонус на счет.

Для докторов с частной практикой и предприятий, реализующих корпоративные программы поддержки сотрудников, доступен специальный раздел сайта — B2B Ochkov. В нем можно заказать линзы оптом. Причем даже для небольшого заказа будут применяться крупнооптовые цены и клиент сможет сэкономить средства.

Популярные продукты в Ochkov со скидками

Популярные продукты в Ochkov со скидками

Чаще всего клиенты заказывают со скидками по промокодам контактные линзы. Компания предлагает различные типы этих изделий: сферические, асферические, торические, мультифокальные. Но в ассортименте ритейлера представлены и другие товары:

  • очки корригирующие и солнцезащитные;

  • средства по уходу за оптикой;

  • витамины и БАДы;

  • товары для здоровья.

Для удобства клиентов на главной странице размещен блок с хитами-продаж. В категориях с помощью сортировки также можно быстро отобрать бестселлеры.

Способы оплаты и получения заказов в Ochkov

Способы оплаты и получения заказов в Ochkov

После оформления заказ со скидкой по промокоду его можно забрать самостоятельно в магазинах компании. Клиенты также могут заказать доставку товаров домой или в офис курьерами компании, в пункты выдачи PickPoint, CDEK, B2CPL, Boxberry или Почтой России. Стоимость услуги зависит от выбранного способа получения и удаленности региона проживания клиента.

Оплатить заказ со скидкой по промокоду можно на сайте электронным деньгами или банковской картой. Компания также принимает оплату наличными и по QR-коду при получении и через терминалы. Для корпоративных клиентов и оптовых покупателей также доступна безналичная оплата на расчетный счет организации.

Часто задаваемые вопросы про Ochkov

★ Как получить промокоды в Ochkov?

Необходимо зайти на страницу Ochkov и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Ochkov?

Чтобы воспользоваться промокодом от Ochkov необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Ochkov доступно | Январь?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Ochkov актуальны | Январь?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ochkov.

★ Почему стоит использовать купоны Ochkov?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Ochkov

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПокупка контактных линз с выгодой 5%cyb***
СкидкаПри заказе от 2500 рублей получи фирменные подаркине требуется
СкидкаВ пункты самовывоза доставим заказы бесплатноне требуется
СкидкаДарим 2 линзы при покупке Ochkov.Net Alpha 6 линзне требуется
СкидкаПри покупке Miru 1day UpSide дарим 5 линз в чехлене требуется
СкидкаПо купону Ochkov скидка на очки до 30%не требуется

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