Промокоды и скидки Окей доставка | Август 2020

Как применить промокод в магазине О'кей

В магазине действует система промокодов, покупать с которыми выгоднее.

Промокод — это специальный код, состоящий из букв и цифр, или кодовое слово, которое нужно ввести при оформлении заказа на сайте, чтобы получить право на скидку.

Пошаговая инструкция по применению скидочного купона:

Авторизуйтесь на сайте гипермаркета и перейдите в каталог товаров. Выберите нужные продукты и добавьте их в корзину. В корзине в поле «Промокод» введите код купона и нажмите «Применить».

После этого сумма заказа будет пересчитана с учетом скидки.

Где взять промокод:

на этой странице – купоны постоянно обновляются и поддерживаются в актуальном виде;

на сайте магазина – в личном кабинете указаны действующие купоны, доступные покупателю. Останется только выбрать купон и нажать «Применить к корзине»;

на сайте на стадии оформления заказа – в корзине под полем промокода есть возможность посмотреть все актуальные коды.

Промокоды бывают многоразовые и одноразовые. Первые обычно ограничены по времени, но их можно использовать с каждой покупкой. Для получения скидки с одноразовым купоном потребуется новый код на каждую покупку.

По правилам магазина к одному заказу можно применить только один промокод. Если код не сработал, проверьте актуальность и условия использования. Возможно, срок его действия закончился или вы выбрали не акционный товар.