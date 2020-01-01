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Посетить Parter
Контакты Parter

Юридический адрес:
125284 Москва, Ленинградский проспект д. 31А стр. 1.

Электронная почта:
contact@parter.ru

Телефон:
+7 495 258 00 00

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

С компанией - выгодно

Билетный оператор Parter.ru предлагает выгодные условия для покупки билетов на различные мероприятия корпоративным заказчикам. Вы можете оформить заказ билетов для своих сотрудников и партнеров с большой скидкой! Также Вы получите бесплатную доставку, персонального менеджера, возмож ... ность раннего бронирования, купоны Parter ru и многое другое. Более 1000 мероприятий для отличного проведения времени!


Посетить Parter
Контакты Parter

Юридический адрес:
125284 Москва, Ленинградский проспект д. 31А стр. 1.

Электронная почта:
contact@parter.ru

Телефон:
+7 495 258 00 00

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Лабиринт
Tele2
Яндекс.Афиша

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