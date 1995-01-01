Промокоды и скидки Петрович | Июнь 2020

Интернет-магазин Петрович

Российский DIY-ритейлер Петрович был основан в 1995 году как небольшое предприятие по фасовке цемента. Ежегодно компания расширяла географию, открывала новые торговые залы и наращивала ассортимент. Сегодня под вывеской «Петрович» работает 20 DIY-магазинов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Помимо торговых центров, предприятие владеет металлобазой и производственными площадками. Ассортимент компании насчитывает более 30 тысяч SKU.

Торговые сети и интернет-магазин Петрович работает с потребителями по особой – омниканальной – системе. Это означает, что все каналы продаж ритейлера интегрированы в единую сеть, а у клиента есть возможность сделать заказ через звонок в колл-центр, мобильное приложение, визит в центр или интернет-магазин. Компания поставляет продукцию небольшим бригадам и крупным строительным компаниям.

Первая версия интернет-магазина Petrovich.ru была протестирована весной 2011 года. С 2014 года онлайн-площадка заработала в полноценном формате и сегодня дает 35 % от всей выручки. Ассортимент магазина включает более 30 тысяч позиций, где каждое изделие или материал соответствует качеству по стандарту ISO9001.