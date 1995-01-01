Промокоды и скидки Петрович | Июнь 2020

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Российский DIY-ритейлер Петрович был основан в 1995 году как небольшое предприятие по фасовке цемента. Ежегодно компания расширяла географию, открывала новые торговые залы и наращивала ассортимент. Сегодня под вывеской «Петрович» работает 20 DIY-магазинов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Помимо торговых центров, предприятие владеет металлобазой и производственными площадками. Ассортимент компании насчитывает более 30 тысяч SKU.
Торговые сети и интернет-магазин Петрович работает с потребителями по особой – омниканальной – системе. Это означает, что все каналы продаж ритейлера интегрированы в единую сеть, а у клиента есть возможность сделать заказ через звонок в колл-центр, мобильное приложение, визит в центр или интернет-магазин. Компания поставляет продукцию небольшим бригадам и крупным строительным компаниям.
Первая версия интернет-магазина Petrovich.ru была протестирована весной 2011 года. С 2014 года онлайн-площадка заработала в полноценном формате и сегодня дает 35 % от всей выручки. Ассортимент магазина включает более 30 тысяч позиций, где каждое изделие или материал соответствует качеству по стандарту ISO9001.
Чтобы получить персональную скидку, следует воспользоваться одним из актуальных промокодов, которые опубликованы на этой странице. Для этого следует:
Выбрать интересующую акцию и кликнуть на виджет промокода. При этом сервис автоматически сохранит символы купона и переадресует пользователя в каталог интернет-магазина.
Найти нужные товары и наполнить корзину.
Перейти к заказу и вставить промокод в предназначенное поле.
Ввести требуемые данные и завершить оформление.
Для физических лиц создана дисконтная программа «Клуб друзей Петровича», позволяющая получать преференции и скидки. Чтобы присоединиться к сообществу, нужно потратить в магазине 20 тысяч рублей накопительным итогом. При достижении этой суммы клиент может оформить личную карту и получить еще 4 для друзей.
Членам клуба начисляются бонусы с каждой покупки, которые впоследствии можно обменять на призы из специального каталога. Единицами можно оплатить покупки в интернет-магазине или торговом зале.
Для держателей клубных карт предусмотрены другие привилегии, перечень которых зависит от статуса члена сообщества, а именно:
возможность создать сайт на специальном конструкторе;
отдельные услуги без предоплаты;
рассрочка;
персональные купоны на скидку;
безвозмездная аренда оборудования и быстрый возврат;
обслуживание вне очереди и другие преференции.
Кроме действующей бонусной программы, в интернет-магазине регулярно проводятся акции и предлагаются скидочные купоны, виды которых перечислены ниже:
подарок за покупку определенного количества позиций товара;
снижение цен на остатки;
промокоды на первую покупку;
распродажи в категориях и на ограниченный ассортимент;
презенты от брендов и прочие дисконтные мероприятия.
На страницах интернет-магазина представлены десятки тысяч наименований товаров по следующим рубрикам и группам:
материалы для фундамента и строительства, в том числе сваи, изделия из железобетона, оградительные конструкции, защитные сетки, кирпич, блоки, металлопрокат, поликарбонат, бордюры, цемент и инертные материалы, а также другие общестроительные материалы;
наливной пол, гидроизоляция, строительные смеси, фиксатор для плитки, выравнивающие составы, утеплители, смеси для кладки каминов, цементно-песчаные составы, шпаклевки и другое;
изоляционные материалы;
предметы для штукатурных работ и заливки полов, листовые материалы, профили для гипсокартона и др.;
ДВП, ДСП, плиты OSB-3, фанера, ЦСП и др.;
брус, изделия из древесины, лестницы и комплектующие, полки для бани и другие древесные изделия;
строительный инструмент и оборудование;
водоотведение, окна для мансард, материалы разных видов кровли, металлочерепица, фальц, профнастил и пр.;
краски и лаки, пены, клеи, герметики, керамическая плитка и затирки, обои, декоративная штукатурка для стен и потолков, плинтусы, напольные покрытия;
двери, окна, скобяные изделия;
сантехника и отопление;
электрика и климатическое оборудование;
ручной инструмент, спецодежда, хозтовары;
садовые и сезонные товары.
В каждой категории Petrovich.ru можно увидеть хиты продаж, которые располагаются на первой странице. Купить популярные позиции с дисконтом можно по специальным промокодам и в периоды акций, а также по клубной карте.
Интернет-магазин предлагает доставку на грузовом транспорте, в том числе с использованием крана-манипулятора до дверей подъезда. За отдельную плату возможен подъем на этаж. В пределах МКАД можно заказать услугу курьерской службы. В ограниченные периоды действуют специальные промокоды и скидки на доставку.
Подвоз товара можно организовать к нужному времени или по стандартной схеме — в течение 4 часов.
Произвести оплату можно наличными или банковской картой на сайте, в торговых центрах или через мобильный терминал при получении. Для держателей карт Халва и Совесть магазин совместно с банками предлагает беспроцентную рассрочку.