Промокоды Фармакосметика на Сентябрь 2019

Ваша бьюти-бонусная программа

Бонусная программа компании Pharmacosmetica дарит Вам возможность заработать баллы, оставляя отзывы на малоизвестные продукты. Оставляя отзыв на продукт с общим количеством обзором не менее 3, Вы получаете 10 баллов. В случае, если к отзыву прикреплена фотография, Вам будет зачислено 30 баллов. Все начисленные бонусные баллы могут быть использованы для оплаты следующей покупки и доступны в течение 3 месяцев. Один бонусный балл равняется одному рублю. Если Вы оплатили часть заказа бонусными баллами, но покупка была расформирована (по причине отсутствия товара на складе), баллы возвращаются на лицевой счет.