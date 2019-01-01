Промокоды Фармакосметика на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 4.5
Pharmacosmetica предлагает своим покупателям 8000 средств профессиональной и аптечной косметики от более 70ти брендов. На официальном сайте Вы сможете ознакомиться с широким ассортиментом, а так же воспользоваться многочисленными скидочными предложениями, бесплатной доставкой и уник... альной бонусной программой. Экономьте до 50% на покупке, подписывайтесь на новостную рассылку и получайте приятные бонусы! Вы хотели бы начать экономить прямо сегодня? Воспользуйтесь одним из приведенных на этой странице промокодов Фармакосметика и сделайте свою покупку еще выгоднее!
Юридический адрес:
124498, г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5
Электронная почта:
info@pharmacosmetica.ru
Телефон:
8 (800)-775-52-23 8 (495) 981-61-77
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Pharmacosmetica дарит своим покупателям бесплатную курьерскую доставку при заказе на сумму не менее 5000 рублей по Москве и не менее 3000 рублей по Санкт-Петербургу. Вы так же можете оформить доставку в пункты выдачи заказов. Сумма Вашего заказа не достигает необходимого минимума? Наш совет – подпишитесь на новостную рассылку, в которой регулярно появляются промокоды на бесплатную доставку Фармакосметика. Сделать это можно, введя свой электронный адрес в поле внизу главной страницы официального сайта магазина.
Pharmacosmetica дает своим покупателям целых пять способов сэкономить при покупке: приобретая товары по специальной цене, во время недели скидок, когда цена снижается на 15-30%, приобретая выгодные наборы 3+1, получая скидку 17% для заказа на сумму от 25000 рублей, пользуясь бесплатной доставкой или получая баллы за оставленные отзывы. Так же Вы всегда можете воспользоваться одним из промокодов на скидку фармакосметика.
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Бонусная программа компании Pharmacosmetica дарит Вам возможность заработать баллы, оставляя отзывы на малоизвестные продукты. Оставляя отзыв на продукт с общим количеством обзором не менее 3, Вы получаете 10 баллов. В случае, если к отзыву прикреплена фотография, Вам будет зачислено 30 баллов. Все начисленные бонусные баллы могут быть использованы для оплаты следующей покупки и доступны в течение 3 месяцев. Один бонусный балл равняется одному рублю. Если Вы оплатили часть заказа бонусными баллами, но покупка была расформирована (по причине отсутствия товара на складе), баллы возвращаются на лицевой счет.
Вы уже собрали свой заказ и даже применили один из купонов Pharmacosmetica? Великолепно, осталось лишь оплатить покупку. Оплата осуществляется наличными или банковской картой. Так же, Вы можете воспользоваться платежными системами Rapida, IntellectMoney и Google AdSense.
К сожалению, косметические и парфюмерные средства не подлежат возврату или обмену. Pharmacosmetica просит своих покупателей внимательно осматривать заказ при получении, так как возможен лишь возврат товаров ненадлежащего качества.