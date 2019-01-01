Промокоды Philips на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5
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Юридический адрес:
г. Москва, м. Ленинский проспект, 5-й Донской пр-д, д. 21 "Б", стр. 10
Телефон:
8 (800) 350-68-81
Соц. сети:
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Если по какой-то причине Вы захотите вернуть покупку, Вы можете сделать это в течение 28 календарных дней. Вам будет необходимо направить заполненное заявление о возврате в службу поддержки. Как только оно будет рассмотрено, с Вами свяжется сотрудник, чтобы согласовать точную дату проведения операции.
Онлайн-магазин «Philips» дарит своим покупателям бесплатную доставку на заказы от 5000 рублей. Доставка осуществляется транспортными компаниями «EMS», «DPD», «Pony Express» и «Почта России». Чтобы воспользоваться данной акцией, просто добавьте интересующие Вас товары в виртуальную корзину. Как только общая сумма заказа с учетом всех купонов филипс достигнет минимальной суммы 5000 рублей, стоимость доставки будет автоматически вычтена из общей суммы покупки. С полными условиями акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте.