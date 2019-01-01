Промокоды Philips на Сентябрь 2019

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Скидка

Бесплатная доставка от Philips по всей России

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предложение

Скидка

Купоны Philips: Подарочные сертификаты от 500 рублей с оригинальной открыткой

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доставка

Скидка

Бесплатная экспресс-доставка за 2 часа по Москве от Филипс

Лучшая
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Скидка

Подборка самых выгодных предложений из раздела Красота и здоровье

Лучшее
предложение

Скидка

Подарочные сертификаты с номиналом от 500 рублей

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Скидка

Беспроводной пылесос Philips PowerPro Aqua по выгодной цене

15%
купон

Скидка

Минус 15% на Парогенератор Philips

2900Р
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Скидка

Выгода 2900 рублей при покупке парового утюга Philips

15%
купон

Скидка

Дисконт 15% на набор бутылочек серии Natural

30%
купон

Скидка

Минус 30% мешковый пылесос Philips Performer Active

40%
купон

Скидка

Дисконт до 40% стационарные блендеры

260Р
купон

Скидка

Светильники для дома всего от 260 рублей

17%
купон

Скидка

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20%
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Скидка

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Многообразие акций Philips

Компания «Philips» является одним из крупнейших концернов по производству электроники и бытовой техники. В официальном интернет-магазине Вас ждет широкий ассортимент товаров по справедливым ценам, а акции и специальные предложения позволят сэкономить до 50% на стоимости товаров. Вст... упите в клуб Phillips или воспользуйтесь услугами бесплатной доставки – благодаря многообразию предложений, Вы можете сами выбирать, как именно сэкономить! Вы хотели бы совершить выгодную покупку уже сегодня? Тогда воспользуйтесь одним из наших промокодов Philips и наслаждайтесь качественными товарами по сниженной цене!


Посетить Philips

Контакты Philips

Юридический адрес:
г. Москва, м. Ленинский проспект, 5-й Донской пр-д, д. 21 "Б", стр. 10

Телефон:
8 (800) 350-68-81

Соц. сети:

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Подписка на новости

Благодаря подписке на новостную рассылку компании «Philips», Вы больше не пропустите ни одной акции! Заполнив поле внизу страницы и кликнув на «подписаться», Вы получаете доступ к уникальным подборкам специальных предложений и промокодов Филипс, а так же подарки и поздравления в День Рождения, приглашения на закрытые распродажи и другие приятные бонусы.
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Клуб Philips

Клуб Philips

Создайте учетную запись в онлайн-магазине «Philips» и получите расширенные привилегии, например, персонализированные промокоды на скидку Филипс или возможность поучаствовать в бесплатном тест-драйве новинок. Зарегистрируйте приобретенный продукт в течение 3 месяцев и получите расширенную гарантию и другие приятные бонусы! Более подробную информацию Вы можете найти на официальном сайте в разделе «вступить в клуб Philips».

Оплата и возврат

Оплата и возврат

Вы уже составили свой заказ в онлайн-магазине и даже применили купон Philips? Потрясающе, осталось только оплатить покупку! Вы можете произвести оплату одним из следующих способов: наличными, банковским переводом, картой при получении или онлайн.
Если по какой-то причине Вы захотите вернуть покупку, Вы можете сделать это в течение 28 календарных дней. Вам будет необходимо направить заполненное заявление о возврате в службу поддержки. Как только оно будет рассмотрено, с Вами свяжется сотрудник, чтобы согласовать точную дату проведения операции. 

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Онлайн-магазин «Philips» дарит своим покупателям бесплатную доставку на заказы от 5000 рублей. Доставка осуществляется транспортными компаниями «EMS», «DPD», «Pony Express» и «Почта России». Чтобы воспользоваться данной акцией, просто добавьте интересующие Вас товары в виртуальную корзину. Как только общая сумма заказа с учетом всех купонов филипс достигнет минимальной суммы 5000 рублей, стоимость доставки будет автоматически вычтена из общей суммы покупки. С полными условиями акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте. 

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