Промокоды Планета Спорт на Октябрь 2019

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Вы не представляете свою жизнь без спорта и здорового образа жизни? Тогда, онлайн-магазин спортивных товаров «Планета Спорта» это то, что Вам нужно! На официальном сайте Вас ожидает широкий ассортимент товаров для спорта и активного отдыха таких известных брендов, как Zamberlan, VIB ... RAM FIVEFINGERS, VR, inov-8, Vasque, Osprey и многих других. Так же в каталоге имеется большой выбор товаров для всех видов экстремального спорта. Оцените по достоинству удобный интерфейс, привлекательные акции, выгодную бонусную программу и самые справедливые цены. Так же, к Вашим услугам бесплатный справочный номер, по которому Вы можете проконсультироваться перед покупкой. Вы хотели бы сэкономить на покупке прямо сейчас? Примените один из собранных нами промокодов Планета Спорт и насладитесь качественным сервисом по сниженной цене!


Посетить Планета Спорт

Контакты Планета Спорт

Юридический адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д. 38 кв. 41

Электронная почта:
info@planeta-sport.ru

Телефон:
8 (800) 775 75 94

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Ваш гид по спортивному оборудованию

Вы не представляете свою жизнь без спорта и здорового образа жизни? Тогда, онлайн-магазин спортивных товаров «Планета Спорта» это то, что Вам нужно! На официальном сайте Вас ожидает широкий ассортимент товаров для спорта и активного отдыха таких известных брендов, как Zamberlan, VIB ... RAM FIVEFINGERS, VR, inov-8, Vasque, Osprey и многих других. Так же в каталоге имеется большой выбор товаров для всех видов экстремального спорта. Оцените по достоинству удобный интерфейс, привлекательные акции, выгодную бонусную программу и самые справедливые цены. Так же, к Вашим услугам бесплатный справочный номер, по которому Вы можете проконсультироваться перед покупкой. Вы хотели бы сэкономить на покупке прямо сейчас? Примените один из собранных нами промокодов Планета Спорт и насладитесь качественным сервисом по сниженной цене!


Посетить Планета Спорт

Контакты Планета Спорт

Юридический адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д. 38 кв. 41

Электронная почта:
info@planeta-sport.ru

Телефон:
8 (800) 775 75 94

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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SHEIN
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Mothercare
Love Republic
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Планета Спорт

Дисконтная программа

Дисконтная программа

Спорт и активный отдых порой оказываются в списке самых финансово-затратных хобби. Онлайн-магазин спортивных товаров «Планета Спорта» знает об этом и дарит своим покупателям возможность экономить на всех покупках при помощи дисконтной карты. Получить карту может любой желающий в розничных магазинах сети. Дисконтная карта является накопительной, что означает: чем больше покупок Вы совершаете, тем выше скидка. Клубная скидка варьируется между 3 и 10% в зависимости от накоплений на карте. Помните, после того, как вы получили карту, Вам необходимо активировать ее на сайте. С полными условиями использования Вы можете ознакомиться в разделе «дисконтная программа» в нижнем меню главной страницы.

Подписка на рассылку

Подписка на рассылку

Благодаря новостной рассылке от онлайн-магазина «Планета Спорта», Вы будете в курсе свежих новостей, акций и промокодов Планета даже в самых суровых условиях, ведь их можно просматривать прямо с мобильного устройства! Заполнив специальное поле в нижнем правом углу сайта, Вы получите не только возможность получать подарки, приглашения на закрытые распродажи, но и ряд других бонусов, которые помогут неплохо сэкономить. При желании, Вы так же сможете отписаться от рассылки, пройдя по ссылке внизу любого из полученных писем.

Акции и распродажа

Акции и распродажа

Онлайн-магазин товаров для спорта и активного отдыха «Планета Спорта» представляет своим покупателям не только широкий ассортимент товаров, но и большой выбор специальных предложений. Приобретайте изделия известных и проверенных брендов со скидкой до 70% в разделе «распродажа», празднуйте скидками до 10% день сноубордиста, спасателя и другие события. Раздел «акции» постоянно пополняется новыми предложениями, что позволяет покупателям получать дополнительные скидки практически круглый год! Для Вашего удобства, каждая акция подробно расписана, включая срок действия – достаточно лишь щелкнуть по ней левой кнопкой мыши.

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Приятный сервис должен быть таковым от начала до конца покупки! Онлайн-магазин товаров для спорта и активного отдыха «Планета Спорта» знает это, поэтому дарит бесплатную доставку на заказы суммой от 9000 рублей. Чтобы воспользоваться данной услугой, сложите все приглядевшиеся товары в корзину и пройдите к оплате – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.
Сумма Вашего заказа менее 9000 рублей, но Вы хотели бы сэкономить на доставке? Магазин так же предлагает возможность самовывоза из фирменных филиалов – со списком адресов Вы можете ознакомиться на официальном сайте.

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