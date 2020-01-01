Промокоды и скидки Polaris | Июнь 2020

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70%
купон
Беспл
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64%
купон
62%
купон
57%
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На сайте магазина Поларис в разделе «Акции» находятся самые свежие и выгодные предложения о покупках: бесплатная доставка, скидки до 70% на некоторые категории товаров, бонусы при оплате картой и кешбэк. Акции обновляются каждый месяц – следите за новостями магазина, чтобы не упусти ... ть выгодное предложение специально для Вас.
Электронная почта:
info@shop-polaris.ru
Телефон:
8 800 700 11 78
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
На сайте магазина Поларис в разделе «Акции» находятся самые свежие и выгодные предложения о покупках: бесплатная доставка, скидки до 70% на некоторые категории товаров, бонусы при оплате картой и кешбэк. Акции обновляются каждый месяц – следите за новостями магазина, чтобы не упусти ... ть выгодное предложение специально для Вас.
Электронная почта:
info@shop-polaris.ru
Телефон:
8 800 700 11 78
Соц. сети:
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Компания Polaris зарегистрирована в 1995 году. Ее цель — предложить покупателям качественную и доступную технику, а также помочь сделать дом уютным. Штаб-квартира фирмы находится в Швеции, но основное производство сосредоточено в Китае и России. Сегодня технику компании продают уже на 3 континентах, а к ее разработке привлекаются не только инженеры из разных стран, но и ведущие дизайнеры.
Для покупателей из Российской Федерации компания Поларис открыла официальный интернет-магазин. В нем можно купить оборудование и другие товары производства фирмы со скидками по промокодам и акциям. При этом клиент гарантированно получает оригинальную продукцию. При производстве она проходит многоступенчатый контроль качества и подлежит гарантийному обслуживанию в фирменных сервисных центрах.
Компания Поларис придерживается позиции, что качественная техника должна быть доступной. Помимо невысоких цен в фирменном магазине, она предлагает сэкономить на покупках с помощью промокодов. Они представляют собой набор из букв и цифр, который дает клиенту право на скидку.
Список актуальных скидочных купонов и других акциях размещен на нашем сайте. Он регулярно обновляется и дополняется. Чтобы купить фирменную технику со скидкой по промокоду, достаточно выполнить 4 действия:
Нажать на кнопку понравившейся акции в списке действующих спецпредложений и дождаться перехода на сайт магазина Polaris.
Добавить технику из каталога в корзину и перейти к оформлению заказа.
Ввести и применить код купона, а затем ознакомиться с информацией о скидке.
Закончить оформление покупки.
Каждый купон имеет ограниченный срок действия. Перед его использованием нужно изучить правила акции. Часто промокод действует только на первую покупку, определенный товар или имеет другие ограничения. Помимо скидки, по коду могут предоставляться и другие бонусы, например бесплатная доставка.
Перед переходом в онлайн-магазин промокод будет автоматически скопирован в буфер обмена. На странице оформления заказа его можно не набирать на клавиатуре, а вставить в соответствующее поле. Для участия в некоторых акциях вводить коды не требуется. В этом случае до перехода на сайт онлайн-магазина будет показано соответствующее предупреждение. После применения купона клиенту будет показано, сколько рублей составила скидка. Эту информацию полезно изучить перед принятием окончательного решения о покупке техники.
Поларис работает над тем, чтобы покупки в онлайн-магазине стали максимально выгодными. Компания не ограничивается распространением промокодов и проводит различные акции. По ним можно получить скидку или другой приятный бонус, например подарок или доставку на льготных условиях. Информация о новых спецпредложениях публикуется на главной странице сайта и в отдельном разделе. Товары, на которые действует сниженная цена, также обозначены специальным значком в общем каталоге.
Узнавать раньше других о новых спецпредложениях поможет рассылка. Подписаться на нее можно внизу сайта. Подписчики регулярно получают также обзоры техники, полезные советы и персональные промокоды.
Отдельно на сайте размещен раздел Outlet. В него попадают товары, на которые установлены сниженные до максимума цены. Если покупатель нашел где-то технику Polaris дешевле, чем у официального онлайн-продавца, он может сэкономить, воспользовавшись программой «Нашли дешевле — сделаем скидку!».
Можно получить дополнительную скидку при любой покупке, оплатив ее банковской картой на сайте. Это полностью безопасно, а сэкономленные деньги можно потратить другие товары со скидками.
Чаще всего клиенты покупают в фирменном онлайн-магазине со скидками по промокодам технику для кухни и дома: мультиварки, шашлычницы, чайники, кофеварки, блендеры, электропечи, пылесосы, парогенераторы, утюги, отправители и т. д. Для удобства клиентов хиты продаж со сниженными ценами выводятся в отдельном блоке на главной странице, а в каталоге предусмотрена возможность сортировки по популярности.
В онлайн-магазин Polaris продаются со скидками и другие товары:
климатическое и тепловое оборудование;
техника для спорта, красоты и здоровья;
посуда;
различные аксессуары.
Оплатить заказ со скидками по промокодам и другим акциям можно на сайте банковской картой Visa, Мир или MasterCard. Юридические лица могут рассчитаться за покупку переводом на счет компании. Кроме того, в Москве и Московской области можно оплатить заказ при получении наличными или банковской картой. В регионы отправка товара наложенным платежом не производится.
В Москве заказ можно забрать со склада фирменного магазина Polaris или получить через курьеров компании. В регионы России доставка осуществляется курьерской службой СДЭК, Почтой России и другими компаниями-партнерами. Чаще всего услуга предоставляется бесплатно.