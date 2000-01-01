Промокоды и скидки Порядок | Июнь 2020

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Компания Порядок – сеть супермаркетов с выбором товаров для дачи и дома. История сети началась с открытия первого розничного магазина в Воронеже, с тех пор компания уже больше 10 лет предлагает товары для обустройства жилища и отдыха на природе. Она сотрудничает с производителями без посредников, поэтому удерживает цены на низком уровне. Развитые логистические возможности позволяют сети магазинов Poryadok организовывать быстрые поставки товаров и доставку заказов покупателям.
Порядок сегодня – это десятки супермаркетов в десятках регионов России и с десятками тысяч ежедневных посещений. Сеть развивается и расширяет географию, чтобы еще больше россиян могли купить качественные товары для дома и дачи. Для снижения расходов магазин предлагает поучаствовать в акциях, воспользоваться промокодами и присоединиться к программе лояльности. На этой странице собраны интересные актуальные предложения и купоны, позволяющие получить скидку при заказе в магазине Порядок всем читателям.
Действующие акции, требующие использовать купон для получения дисконта, представлены на этой странице. Для участия в них нужно выбрать интересующее предложение и кликнуть по нему для копирования промокода и запуска переадресации. Как только сайт магазина загрузится, необходимо выполнить следующие действия:
Перейти в каталог и выбрать там товары, участвующие в акции по промокоду.
Добавить покупки в корзину и перейти к оформлению заказа.
В поле ввода слева указать код купона и активировать промокод с помощью кнопки.
Получить перерасчет цен и приступить к окончательному оформлению заказа.
Так как поле для промокода совмещено с полем для номера карты, совместить скидки по акции и программе лояльности не получится. Поэтому стоит выбирать более выгодную из альтернатив.
Не все акции требуют вводить промокод для получения скидки, большинство дисконтов доступно и без купонов. Магазин регулярно публикует в каталоге товары, участвующие в распродажах, и устраивает специальные акции.
Спецпредложения. В этом разделе собраны товары для дома и дачи, доступные с дисконтом всем покупателям. Чтобы поучаствовать в распродаже, нужно выбрать интересующие позиции в каталоге и добавить их в корзину.
Популярные товары. В одноименном блоке на главной странице магазина выводятся позиции, пользующиеся высоким спросом и предлагаемые со скидкой.
Дисконтная программа. Программа лояльности в сети магазинов Порядок позволяет держателям скидочных карт получать по ним дисконт на товары. Размер скидки зависит от статуса покупателя и категории заказанных товаров.
Персональные скидки. Подписка на новостную рассылку интернет-магазина позволит получать на электронную почту сведения о новых поступлениях, актуальных распродажах, новостях магазина, а также индивидуальные дисконты, доступные подписчикам.
Розыгрыши. Компания проводит розыгрыши призов между постоянными клиентами. Чтобы поучаствовать в них, нужно сделать заказ на указанную сумму, оставить нужное количество отзывов или выполнить другие действия, оговоренные правилами. Счастливчики получают скидки, бонусные скидочные купоны и материальные призы.
В рамках акций и распродаж интернет-магазин предлагает со скидкой товары из всех категорий. Чаще всего дисконт предоставляется на:
Сезонные товары. В рамках подготовки к сезону или во время его завершения можно купить тематическую продукцию со скидкой. Например, распродажи товаров для летнего отдыха проводятся весной и осенью.
Хиты продаж. Позиции, пользующиеся высоким спросом в настоящее время, периодически доступны со скидкой всем покупателям.
Посуда и кухонные аксессуары. В каталоге регулярно доступен выбор товаров для кухни, предлагаемых с дисконтом.
Текстиль. Скидки часто действуют на постельное белье, полотенца, пледы, кухонные аксессуары.
Инструменты и электрика. В Порядок часто продаются со скидками перфораторы, дрели, пилы, косы и триммеры, наборы ручного инструмента, товары для электрификации и электрооборудование.
Полный каталог товаров, доступных с дисконтом сейчас, можно изучить в разделе «Распродажа» на главной странице. Скидки и промокоды публикуются также на этой странице.
Способы оплаты и доставки заказов, сделанных онлайн, зависят от города проживания покупателя и выбранного способа перевозки. Доступны такие варианты:
самовывоз из магазина;
курьерская доставка;
пересылка Почтой России;
отправка транспортными компаниями.
Самовывоз и услуги курьера доступны в городах присутствия компании, актуальный список которых публикуется на сайте. При выборе этих способов оплатить приобретение можно онлайн на сайте сети Порядок и наличными или картой при получении. В других случаях отправка осуществляется по предоплате онлайн на сайте. При этом за покупателем сохраняется законное право вернуть товар, который не подошел, если соблюдены условия закона о защите прав потребителей.