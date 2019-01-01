Промокоды Quiksilver на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Австралийское качество по русским ценам

Quiksilver – это австралийская марка одежды, которая изначально занималась производством экипировки для серфинга, но позже включила в свой арсенал одежду для спорта и активного отдыха. На данный момент, компания является крупнейшим производителем обуви, одежды и аксессуаров для серф... инга, сноубординга и скейтбординга. В официальном магазине Вас ждет большой выбор товара, привлекательные цены и удобная бонусная программа, которая поможет сделать покупки еще более выгодными! Откройте для себя комфорт и качество сервиса по сниженной цене, воспользовавшись одним из наших промокодов Quiksilver. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Quiksilver

Контакты Quiksilver

Телефон:
8 (800) 333-18-80

Соц. сети:

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Программа лояльности

Программа лояльности

Boardriders club – это программа лояльности онлайн-магазина «Quiksilver», которая поможет Вам экономить на всех последующих покупках, получая купон на сумму 500 рублей за каждые потраченные 5000! Становясь участником, Вы получаете возможность стать обладателем приглашений на эксклюзивные распродажи, билетов на специальные события и других привилегий. Вы так же сможете пользоваться услугой бесплатной доставки и получать ежегодные ваучеры. Для того, чтобы зарегистрироваться, Вам достаточно заполнить онлайн-форму на официальном сайте. 

Бесплатная доставка от 5000 рублей

Бесплатная доставка от 5000 рублей

Хорошей одежды должно быть много – считает онлайн-магазин одежды для активного отдыха «Quiksilver» и дарит всем покупателям бесплатную доставку на все заказы общей стоимостью от 5000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться данной акцией, Вам необходимо сложить все товары в виртуальную «корзину», выбрать способ доставки и перейти к странице оплаты заказа – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости покупки.
Вы хотели бы воспользоваться услугой бесплатной доставки даже для маленького заказа? Наш совет – внимательно следите за обновлениями на нашем сайте! Как только в сети появится промокод Quiksilver ru на бесплатную доставку, мы тут же его опубликуем!

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