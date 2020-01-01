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Интернет-магазин обуви и аксессуаров Ralf Ringer постоянно проводит масштабные конкурсы в своем официальном аккаунте Instagram. Хотите стать участником и получить ценный приз? Подписывайтесь на аккаунт, выполняйте условия участия, выкладывайте фотографии в любимой обуви от Ralf Ring ... er и ждите розыгрыша. Вы можете стать обладателем путевки в любой город страны, новой пары обуви или других уникальных призов! Следите за новостями и участвуйте!
Юридический адрес:
Москва, Открытое шоссе, 18 с1
Электронная почта:
club@ralf.ru
Телефон:
8 800 700-51-96
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Интернет-магазин обуви и аксессуаров Ralf Ringer постоянно проводит масштабные конкурсы в своем официальном аккаунте Instagram. Хотите стать участником и получить ценный приз? Подписывайтесь на аккаунт, выполняйте условия участия, выкладывайте фотографии в любимой обуви от Ralf Ring ... er и ждите розыгрыша. Вы можете стать обладателем путевки в любой город страны, новой пары обуви или других уникальных призов! Следите за новостями и участвуйте!
Юридический адрес:
Москва, Открытое шоссе, 18 с1
Электронная почта:
club@ralf.ru
Телефон:
8 800 700-51-96
Соц. сети:
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