Клуб Ralf Ringer

Станьте членом клуба Ralf Ringer и получайте максимум выгоды от покупок в магазине. Зарегистрируйтесь на сайте и подтвердите свои контактные данные – Вам будет присвоен персональный бонусный счет, на который будут поступать бонусы в размере 7% от суммы Ваших покупок. Накопленными бонусами Вы сможете оплатить до 30% следующих покупок. Также Вы будете получать персональные предложения и купоны Ральф Рингер на дополнительную скидку.