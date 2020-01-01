Промокоды и скидки Rendez-Vous | Июль 2020

Покупка в онлайн-бутике Rendez-Vous с максимальной скидкой

Использование промокода – не единственный способ экономить деньги при покупке одежды и обуви в онлайн-магазине. Компания Рандеву регулярно проводит и другие акции. Информация о них публикуется на специальной странице сайта. Также она часто устраивает распродажи, на которых можно купить товары со скидками. Для удобства покупателей они собраны в отдельном разделе онлайн-магазина, а в общем каталоге обозначены специальным значком.

Чтобы не пропустить информацию о новых спецпредложениях, рекомендуется выполнить следующие действия:

Подписаться на рассылку компании. Новые подписчики часто получают в подарок от компании промокод на первую покупку. В рассылке также публикуются материалы о модных тенденциях и полезные советы.

Присоединиться к группам компании в социальных сетях. На своих страницах онлайн-бутик публикует различные советы для покупателей и другую полезную информацию, сведения об акциях, а также проводит розыгрыши призов и подарков.

Установить приложение Rendez-Vous на смартфон. В нем можно покупать одежду и обувь со скидками по промокодам с любого мобильного устройства под управлением операционной системы iOS или Android. Скачать приложение можно через официальные магазины программного обеспечения, встроенные в ОС. Ссылки на него также доступны на сайте онлайн-бутика.

Дополнительно для получения персональных скидок рекомендуется зарегистрироваться в программе Privilège и получить виртуальную дисконтную карту. По ней доступны и такие привилегии, как бесплатный ремонт обуви.

Еще один способ получить скидку – оплатить заказ онлайн. Она будет предоставлена автоматически, независимо от того, использован скидочный купон или нет.