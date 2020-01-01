Промокоды Роскосметика на Январь 2020

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Посетить Roskosmetika

Контакты Roskosmetika

Юридический адрес:
ул. Василия Петушкова, 8, Москва, 125476

Электронная почта:
sales@roskosmetika.ru

Телефон:
8 (495) 662-58-44

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Экономим красиво!

Наша миссия – привить привычку ухаживать за собой и предоставить каждому профессиональную косметику, которую используют в своей работе врачи косметологи. Мы регулярно организуем гигантские распродажи, чтобы порадовать покупателей. Скидки на акционные товары здесь достигают до 50% и ... выше. Кроме того, если Вы станете постоянным клиентом магазина, то уже с третьего заказа начнётся экономия и сбережете до 35% бюджета. А ещё здесь действуют скидки оптовым покупателям и дополнительные накопительные скидки. Продли молодость вместе с нами!


Посетить Roskosmetika

Контакты Roskosmetika

Юридический адрес:
ул. Василия Петушкова, 8, Москва, 125476

Электронная почта:
sales@roskosmetika.ru

Телефон:
8 (495) 662-58-44

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Pharmacosmetica.ru
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The Body Shop
Созвездие красоты
NYX Professional Makeup
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Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Сегодня нет никакого смысла тратить целый день на бьюти-процедуры, да и такой возможности у большинства жительниц больших городов нет. Интернет-магазин "Роскосметика" создаёт все условия для удобства и комфорта своих клиентов и предлагает всевозможные способы доставки и оплаты. После того, как сформировали заказ, выберите сподручные способы доставки: курьером, через PickPoint, почтой или самовывоз. Стоимость зависит от выбранного способа и территориальной удалённости. Заказы свыше 5500 рублей доставляются бесплатно. Оплатить заказ можно как наличными курьеру или безналичным расчетом после подтверждения заказа менеджером нашего интернет-магазина. Совершайте покупки, не выходя из дома!

 

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Кто не готов ходить в салон по зову сердца и кожи, на сайте магазина Роскосметика ждут тысячи бутылочек, баночек и тюбиков, гарантирующих «салонный» эффект. А если вы любите узнавать о новых открытиях в области красоты и покупать продукцию по сниженным ценам, то подпишитесь на новости интернет-магазина "Roskosmetika". Приятным бонусом за подписку будет промокод на скидку 10% и уже на первой покупке Вы сэкономите. Получайте первыми новости о распродажах и акциях и приобретайте наши бестселлеры с шикарной выгодой. 

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