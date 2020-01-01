Промокоды Роскосметика на Январь 2020

Бесплатная доставка

Сегодня нет никакого смысла тратить целый день на бьюти-процедуры, да и такой возможности у большинства жительниц больших городов нет. Интернет-магазин "Роскосметика" создаёт все условия для удобства и комфорта своих клиентов и предлагает всевозможные способы доставки и оплаты. После того, как сформировали заказ, выберите сподручные способы доставки: курьером, через PickPoint, почтой или самовывоз. Стоимость зависит от выбранного способа и территориальной удалённости. Заказы свыше 5500 рублей доставляются бесплатно. Оплатить заказ можно как наличными курьеру или безналичным расчетом после подтверждения заказа менеджером нашего интернет-магазина. Совершайте покупки, не выходя из дома!