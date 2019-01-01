Промокоды Roxy на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5
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Телефон:
8 (800) 333-18-80
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В случае, если Вы по какой-то причине желаете вернуть приобретенный товар, Вы можете сделать это в течение 14 дней с момента покупки, при условии наличия на изделиях оригинальной упаковки и отсутствии следов эксплуатации. Для возврата, Вам необходимо заполнить заявление и, тщательно упаковав товар, отправить его на склад компании.