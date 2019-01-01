Промокоды Roxy на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

На пляж или свидание с Roxy

Фирма «Roxy» начинала с профильной одежды для серфинга и активного отдыха. Сейчас в официальном магазине можно найти так же множество моделей для повседневной жизни и спорта. Основанная женщинами марка характеризуется стильными элементами и удобными фасонами, которые без труда позво... лят, как подобрать наряд для свидания, так и для дня на пляже. Откройте для себя удобный онлайн-магазин с широким ассортиментом товаров, скидками до 60% в разделе распродажи и бесплатной доставкой. Хотите совершить экономную покупку уже сегодня? Просто скопируйте один из собранных нами промокодов Roxy и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Roxy

Контакты Roxy

Телефон:
8 (800) 333-18-80

Соц. сети:

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Roxy

Скидка 10%

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Практичной может быть не только одежда фирмы «Roxy», но и новостная рассылка компании. Подписавшись, Вы получаете возможность первыми узнавать о самых выгодных акциях и предложениях, а так же промокод Roxy на первую покупку! Для того, чтобы воспользоваться акцией, введите свой действующий электронный адрес в специальном поле внизу главной страницы сайта или во всплывающем окне. После успешной авторизации Вам будет выслан купон со скидкой. Помните, что на момент участия в акции, Вы должны быть новым пользователем, еще не зарегистрированным в системе онлайн-магазина.

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Иногда онлайн-шоппинг может слегка выйти из под контроля. В такие моменты в корзину отправляется все, за что зацепляется взгляд, а осознание случившегося приходит лишь, когда приходится забирать огромные коробки с заказом из пункта выдачи. Онлайн-магазин «Roxy» хочет сделать свой сервис наиболее комфортным от начала до конца, поэтому дарит бесплатную доставку на все заказы суммой от 6000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться акцией, просто добавьте в корзину все желаемые товары – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.
Вы хотели бы воспользоваться услугой бесплатной доставки для заказа на сумму меньше 6000 рублей? Наш совет – внимательно следите за обновлениями на нашей странице, как только в сети появится промокод Рокси на бесплатную доставку, мы тут же его опубликуем.

Оплата и возврат

Оплата и возврат

Вы уже сформировали свой заказ и даже применили промокод Roxy Russia? Отлично, осталось лишь оплатить покупку! Вы можете произвести оплату наличными, банковской картой или подарочным сертификатом.
В случае, если Вы по какой-то причине желаете вернуть приобретенный товар, Вы можете сделать это в течение 14 дней с момента покупки, при условии наличия на изделиях оригинальной упаковки и отсутствии следов эксплуатации. Для возврата, Вам необходимо заполнить заявление и, тщательно упаковав товар, отправить его на склад компании.

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