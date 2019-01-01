Промокоды Roxy на Сентябрь 2019

Бесплатная доставка

Иногда онлайн-шоппинг может слегка выйти из под контроля. В такие моменты в корзину отправляется все, за что зацепляется взгляд, а осознание случившегося приходит лишь, когда приходится забирать огромные коробки с заказом из пункта выдачи. Онлайн-магазин «Roxy» хочет сделать свой сервис наиболее комфортным от начала до конца, поэтому дарит бесплатную доставку на все заказы суммой от 6000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться акцией, просто добавьте в корзину все желаемые товары – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.

Вы хотели бы воспользоваться услугой бесплатной доставки для заказа на сумму меньше 6000 рублей? Наш совет – внимательно следите за обновлениями на нашей странице, как только в сети появится промокод Рокси на бесплатную доставку, мы тут же его опубликуем.